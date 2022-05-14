Экскурсия в Стамбул из Сиде познакомит Вас с неповторимым городом, основанным в 660 году до н. э. под названием Византион. Здесь переплелись эпохи времен, и вершились судьбы держав. Великий Стамбул покорит Вас своей уникальностью, где гармонично существуют Европа и Азия, мусульманство и христианство, древность и современные тенденции…
Вас ожидает:
Во время тура Вы посетите одни из самых выдающихся памятников искусства и архитектуры, которые очаруют Вас своей неповторимостью и величием. Главный дворец Османской империи до середины XIX века-Дворец Топкапы. В настоящее время это музей, где хранятся мусульманские святыни. Церковь Святой Ирины (Айя-Ирена)-первая христианская базилика, возведенная в начале IV века, которая никогда не была мечетью. Здесь находится саркофаг, где, по преданию, покоятся останки Константина.
Большая мечеть Айя-София (Собор Святой Софии)-знаменитый памятник византийского зодчества, православный собор, ставший в 2020 году снова мечетью. Голубая мечеть (мечеть Султанахмет)- творение мусульманской архитектуры. Ипподром-древнеримское сооружение, дошедшее до нас в виде руин. Здесь же находятся Немецкий фонтан и обелиски, Египетский и Константина. Старейший рынок Стамбула-Египетский базар, пропитанный восточным колоритом и ароматами многочисленных масел, специй, пряностей и чая.
Также Вас ждет прогулка по живописному Босфору, которая позволит Вам полюбоваться завораживающими видами на город со стороны воды.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Все сборы за тур взимаются до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.