Садитесь на поезд на лондонском вокзале Ватерлоо и отправляйтесь к дворцово-парковому ансамблю Хэмптон-корт!

Хэмптон-корт – это два дворца: великолепное здание в стиле Тюдоров, где жил кардинал Томас Уолси и впоследствии Генрих VIII, и дворец в стиле барокко, созданный для Вильгельма III и Марии II. К моменту смерти в 1547 году у Генриха VIII было более 60 резиденций, однако в конце правления Хэмптон-корт был для него самой важной из них.

Вы посетите королевские покои в образе придворного в тюдоровском плаще и спуститесь в огромную кухню 🥧, где готовились праздничные трапезы на 1000 человек. Осмотрите выставку «Молодой Генрих», посвященную его отношениям с первой женой, Екатериной Арагонской.

Роскошные покои Вильгельма и Марии в дворце стиля барокко относятся к концу XVII века, когда супруги правили совместно. Из окон открывается прекрасный вид на парк 🌳 дворцовый парк площадью 24 гектара, который спускается к Темзе. Взгляните на сверкающие фонтаны и великолепные сезонные композиции из сотен цветов.

Посетите новую художественную галерею Камберленд по своему билету и откройте для себя королевскую коллекцию искусства с работами Рембрандта, Караваджо, Гольбейна, Ван Дейка и Каналетто.