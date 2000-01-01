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Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет

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TicketsS – Гид из Лондона
Билет 🎫 на территорию дворца Хэмптон-корт включает в себя посещение дворца, парадных покоев короля Генриха VIII.

Вы пройдете через тюдоровские кухни 🥧, прогуляетесь 👣 по красивейшему парку и сможете побывать в галерее Камберленд, где собраны некоторые работы Рембрандта, Караваджо, Гольбейна, Ван Дейка и Каналетто.
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Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет
Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет

Что вы увидите

  • Дворец Хэмптон-корт
  • Парадные покои короля Генриха VIII
  • Тюдоровские кухни времен Генриха VIII
  • Художественная галерея Камберленд
  • Лабиринт
  • Парк площадью 24 гектара
Садитесь на поезд на лондонском вокзале Ватерлоо и отправляйтесь к дворцово-парковому ансамблю Хэмптон-корт!
Хэмптон-корт – это два дворца: великолепное здание в стиле Тюдоров, где жил кардинал Томас Уолси и впоследствии Генрих VIII, и дворец в стиле барокко, созданный для Вильгельма III и Марии II. К моменту смерти в 1547 году у Генриха VIII было более 60 резиденций, однако в конце правления Хэмптон-корт был для него самой важной из них.
Вы посетите королевские покои в образе придворного в тюдоровском плаще и спуститесь в огромную кухню 🥧, где готовились праздничные трапезы на 1000 человек. Осмотрите выставку «Молодой Генрих», посвященную его отношениям с первой женой, Екатериной Арагонской.
Роскошные покои Вильгельма и Марии в дворце стиля барокко относятся к концу XVII века, когда супруги правили совместно. Из окон открывается прекрасный вид на парк 🌳 дворцовый парк площадью 24 гектара, который спускается к Темзе. Взгляните на сверкающие фонтаны и великолепные сезонные композиции из сотен цветов.
Посетите новую художественную галерею Камберленд по своему билету и откройте для себя королевскую коллекцию искусства с работами Рембрандта, Караваджо, Гольбейна, Ван Дейка и Каналетто.
Что входит
  • Вход во дворец Хэмптон-корт и сады
  • Бесплатный аудиогид, который можно получить в информационном центре
Что не входит
  • Гид
  • Проезд до Хэмптон-корта и обратно
Начало и место завершения
🚩 дворец Хэмптон-корт
Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет
Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет
Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет
Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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