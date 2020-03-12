15 отзывов оставили туристы

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Истории и сокровища Тауэра

Проследить долгий путь замка-тюрьмы, познакомиться с его символами и полюбоваться регалиями

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 28 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около Лондонского Тауэра
  • Заказать экскурсию

£45 за человека

У этой экскурсии15 отзывов
4.67
Алла
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Алла – экскурсионное агентство по Лондону
Лондонский Тауэр — место, связанное одновременно с тёмным прошлым Англии и могуществом страны.

Впечатления здесь также ждут противоречивые: вы услышите кровавые истории 📖 о казнях, изменах и предательствах и полюбуетесь роскошными королевскими драгоценностями и регалиями.

А ещё познакомитесь с бифитерами — хранителями Тауэра, и легендарными воронами — и те, и другие стали символами великой британской истории.
Истории и сокровища Тауэра
Истории и сокровища Тауэра

Что вас ожидает

Архитектура и символы Тауэра
Экскурсия начнётся с внешнего осмотра крепости и изучения её архитектурных особенностей: я расскажу об устройстве замка в прошлом и сегодня. На прогулке вы узнаете историю двух живых символов Тауэра. Познакомитесь с бифитерами — стражами замка, которые носят традиционные красочные наряды и постоянно живут в крепости вместе с семьями. А также посмотрите на мудрых чёрных воронов, услышите о связанной с ними легенде и об обязанностях смотрителя воронов.

Погружение в прошлое Британии
На территории замка Тауэр перед вами оживет история Англии — короли и королевы, войны, измены и предательства, многовековые традиции и тайны. Вы заглянете в башню Св. Томаса — резиденцию короля Эдуарда I, в часовню, где, по преданию, был убит Генрих VI, и в башню Уэйкфилд — здесь в 13 веке жил Генрих III. Кроме того, в этой части экскурсии во время прогулки вдоль крепостной стены вы полюбуетесь Тауэрским мостом с одного из лучших ракурсов.

Тёмная история тюрьмы
Конечно, вы откроете самые известные страницы в биографии Тауэра. Подойдёте к Воротам изменников, через которые на лодках доставляли осуждённых. Услышите о взлёте и падении двух королев Англии, жён Генриха VIII, Анны Болейн и Катерины Говард, казнённых в Тауэре. В Колокольной башне 12 века вы узнаете о долгих месяцах заточения Томаса Мора, в часовне Св. Иоанна посмотрите на топор для казни, а в Кровавой башне откроете тайну двух маленьких принцев.

Блеск королевских сокровищ
В старейшей башне Тауэра вас ждёт коллекция рыцарских доспехов, включая амуницию трёх королей. А в башне Драгоценностей вам предстоит полюбоваться подлинными богатствами британских монархов — крупнейшими бриллиантами, роскошными украшениями и королевскими регалиями, в том числе Короной Британской империи.

Организационные детали

  • Входные билеты в Тауэр включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
Истории и сокровища Тауэра
Истории и сокровища Тауэра
Истории и сокровища Тауэра
Истории и сокровища Тауэра
Истории и сокровища Тауэра
Истории и сокровища Тауэра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Место встречи для начала около Лондонского Тауэра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алла
Алла
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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15 отзывов оставили туристы

12 марта 2020
Особого смысла в этой экскурсии нет. Если купить входной билет в Тауэр и аудиогид, информации будет примерно столько же. Внутрь помещений гид с вами не заходит (типа запрещено).
6 марта 2020
Алла - замечательный экскурсовод. Даже не смотря на то, что с погодой нам не повезло, экскурсия прошла на одном дыхании. Было очень интересно и познавательно.
21 ноября 2019
Несмотря на организационные трения с организаторами до, сама экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо огромное гиду Наталье! Единственное, если планируете посещение в прохладную погоду, утепляйтесь, т. к. большая часть экскурсии проходит на улице. P. S. Экскурсия курируется тур агенством, а не конкретным экскурсоводом, столкнулись с подобной схемой впервые здесь. Организаторы проигнорировали мой запрос номера экскурсовода на случай форс-мажора, ссылаясь на наличие общего номера, указанного в профиле, который не всегда доступен, к тому же его нет в WA. В итоге удалось прийти к консенсусу, но были затрачены силы, эмоции и потрачено время. В будущем, при наличии выбора, предпочту заказывать экскурсии напрямую через профили экскурсоводов.
24 октября 2019
Читала много положительных отзывов о гиде Наталье и хотела бы к ним присоединиться. Замечательная экскурсия, очень интересная. Наталья владеет огромным объёмом информации и, что важно, очень хорошо ее преподносит: доступно, с юмором, умеет заинтересовать, не просто монотонное изложение фактов, а целая история! Огромное спасибо за экскурсию!
31 августа 2019
Гид Наталья, очень интересно преподносила материал, слушать легко. Очень рекомендуем
29 августа 2019
Экскурсия понравилась, экскурсовод рассказывала не скучно с эмоциями и юмором, вовлекая детей и задавая им наводящие вопросы. Наш внук поставил эту экскурсию на первое место среди всех, которые посетили в Лондоне. Всем рекомендую.
28 мая 2019
Вчера были на экскурсии в Тауэре с экскурсоводом Ольгой. Она замечательно владеет материалом и умеет построить свой рассказ увлекательно, логически верно и интересно. Вообщем очень довольны. С удовольствием сходила бы с ней и на другие экскурсии. Ее личное обояние делаетэкскурсию, кроме всего прочего, приятной во всех отношениях
9 мая 2019
Дама-экскур овод была с потрясающим чувством юмора, рассказывала так, что в 2х словах набросала историю целых столетий и про манархов, которые за час до этого были мне совершенно не интересны и все одинаковы, а после экскурсии мне хотелось делиться со всеми знакомыми только что полученной информацией. Стоит это немного дороговато, но чесслово, оно того действительно стоит!
11 апреля 2019
Экскурсию рекомендую только тем, кто хорошо понимает, что экскурсовод отработает от и до внутри темы, на дополнительные вопросы ему отвечать неочень интересно. Неприятны совковые призывы: Так, встали! Так, подошли!
28 января 2019
Очень понравилось: гид прекрасный, подкованный, интересно рассказывает и хорошее чувство юмора.
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