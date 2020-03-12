15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Архитектура и символы Тауэра

Экскурсия начнётся с внешнего осмотра крепости и изучения её архитектурных особенностей: я расскажу об устройстве замка в прошлом и сегодня. На прогулке вы узнаете историю двух живых символов Тауэра. Познакомитесь с бифитерами — стражами замка, которые носят традиционные красочные наряды и постоянно живут в крепости вместе с семьями. А также посмотрите на мудрых чёрных воронов, услышите о связанной с ними легенде и об обязанностях смотрителя воронов.

Погружение в прошлое Британии

На территории замка Тауэр перед вами оживет история Англии — короли и королевы, войны, измены и предательства, многовековые традиции и тайны. Вы заглянете в башню Св. Томаса — резиденцию короля Эдуарда I, в часовню, где, по преданию, был убит Генрих VI, и в башню Уэйкфилд — здесь в 13 веке жил Генрих III. Кроме того, в этой части экскурсии во время прогулки вдоль крепостной стены вы полюбуетесь Тауэрским мостом с одного из лучших ракурсов.

Тёмная история тюрьмы

Конечно, вы откроете самые известные страницы в биографии Тауэра. Подойдёте к Воротам изменников, через которые на лодках доставляли осуждённых. Услышите о взлёте и падении двух королев Англии, жён Генриха VIII, Анны Болейн и Катерины Говард, казнённых в Тауэре. В Колокольной башне 12 века вы узнаете о долгих месяцах заточения Томаса Мора, в часовне Св. Иоанна посмотрите на топор для казни, а в Кровавой башне откроете тайну двух маленьких принцев.

Блеск королевских сокровищ

В старейшей башне Тауэра вас ждёт коллекция рыцарских доспехов, включая амуницию трёх королей. А в башне Драгоценностей вам предстоит полюбоваться подлинными богатствами британских монархов — крупнейшими бриллиантами, роскошными украшениями и королевскими регалиями, в том числе Короной Британской империи.