9 отзывов оставили туристы

Я выбрала этот чайный тур в качестве подарка себе на день рождения, так как очень люблю чай и все, что с ним связано, а Лера по описанию показалась мне очень знающим гидом. В результате на экскурсию я отправилась вместе с мамой. Переписываясь с Лерой на сайте до этого, я упомянула, что у меня день рождения, и в начале тура она принесла мне небольшой пакетик с маленькими порциями разного чая в подарок — такое внимание с ее стороны было очень приятно! Мы попробовали около 4х разных чаев, и Лера рассказывала нам не только про них и то, как их правильно заваривать, но еще и про их историю и историю мест, которые мы посетили, что было очень интересно! Лера поделилась и своей историей, а также тем, как она пришла на путь чая, и было очень сильно заметно, что чай действительно является очень важной частью ее жизни, и что она действительно очень любит то, чем занимается. Это сделало наш тур еще более увлекательным, и энтузиазм Леры захватил и нас! Во время экскурсии я немного волновалась, что не смогу запомнить многочисленного количества мест, которыми Лера с нами поделилась - но к концу дня Лера прислала мне мэйл, в котором она написала не только про все-все места, где мы были, но и про те, которые она упомянула даже вскользь, и которые вызвали наш интерес. Очень сильно рекомендую экскурсию для всех чайных энтузиастов и просто любителей приятно провести время с очень интересным человеком. Спасибо, Лера, за прекрасно проведенный день! :) Маша, сестра Арины.