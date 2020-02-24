9 отзывов оставили туристы

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Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур

Где, как и какой чай в современном Лондоне пьют истинные ценители

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От £78 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
5
Lera
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
Lera – Гид по Лондону
Чтобы узнать, где в Лондоне продается хороший чай и как его пить, приходите на мой дегустационный тур в самом модном районе города — Шордиче.

Мы посетим несколько тщательно отобранных мной заведений и в каждом из них попробуем разный чай: японский, индийский масала чай и несколько прекрасных китайских.

Я расскажу об этих чаях, их отличиях и о самих чайных!
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур

Программа

Вы узнаете, чем японские чаи отличаются от китайских, как и когда японцы начали пропаривать чай, сколько групп китайских чаев существует, что такое индийский масала чай, где продается чай, выращенный в Англии, и многое другое! Но самое главное, мы будем пробовать чаи в замечательных местах!

Мы пройдем мимо чайного магазина из Австралии, который пару лет назад купила очень большая английская компания, и увидим чайную с кошками, возле которой я расскажу, откуда вообще пошел этот концепт кафе с животными.

По дороге я буду показывать интересные места и заведения и рассказывать, чем они примечательны.

В одном из мест мы выпьем чай медитативно, а в конце прогулки обменяемся впечатлениями!

Организационные детали

Обратите внимание: в рамках дегустационного тура мы выпьем по небольшой порции чая в каждом месте (не чайник на человека). За некоторые чаи надо будет доплатить отдельно.

Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур
Лучшие чайные Шордича. Дегустационный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lera
Lera
Меня зовут Лера. Когда-то я оставила работу в Лондонском финансовом сити и решила последовать за своей мечтой — чаем. Я занимаюсь чаем уже несколько лет и училась чайному мастерству у китайских профессионалов как в Англии, так и в Китае. Также состою в чайной школе и сообществе на Тайвани. Я являюсь чайным экспертом и часто участвую в различных чайных проектах в разных странах. Помимо исторических и дегустационных чайных туров по Лондону я также провожу чайные и медитации. Недавно мой личный чайный путь сняли для рекламы китайских авиалиний, и это короткое видео очень хорошо передает суть того, что делаю. https://www.youtube.com/watch?v=3_ElbIh6pJE В Лондоне я уже с 1997 года. Я много путешествую и как никто другой знаю, как важно найти «своего» проводника в большом городе. Поэтому и решила соединить свою любовь к чаю и Лондону воедино. Я знаю уникальные места Лондона, где история и аромат этого волшебного напитка присутствуют в каждом камне, каждом кирпичике. В дружеском формате предлагаю вам разделить этот опыт вместе со мной.
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9 отзывов оставили туристы

24 февраля 2020
"Дегустационный чайный тур по Мейфер" я выбрала эту экскурсию так как была заинтересована купить хороший японский зеленый чай. И я его купила. :) Благодаря Лере я открыла для себя много интересного о чае. Лера очень интересный и тонко чувствующий человек. Спасибо большое Лера за приятное общение, я очень рада нашему знакомству. Надеюсь оно продолжится в следующий мой приезд в Лондон.
30 августа 2018
Интересная экскурсия. Узнал много нового о чае. Лера интересный человек, обаятельная рассказчица, время пролетело быстро.
21 мая 2018
Это была волшебная экскурсия, расслабляющая и познавательная!. Вся группа осталась очень довольна. Спасибо огромное Лере, за сотрудничество и столь незабываемые впечатления, которые она подарила всем участникам!!!
2 мая 2018
Великолепная экскурсия по необычным местам, открывает новые ощущения и впечатления. Благодарю Леру за волшебно проведённое время.
6 июля 2017
Эта Экскурсия для тех кто хочет заглянуть в удивительный мир необычных мест, людей и ощущений, в том числе вкусовых.. чай это философия, которая меняет тебя.. Но для меня лично эта Экскурсия была встречей с особенным, незабываемым человеком- Лера какая то волшебная, духовная и чувствующая невидимые для многих людей вещи.. Моя жизнь больше никогда не будет прежней ))))Спасибо!!
13 мая 2017
Интересная экскурсия, особенно для любителей чая. Лера не плохой рассказчик и по настоящему увлеченный чаем человек. Для тех кто хочет узнать про чай больше и увидеть Лондон с новой стороны, а также закупиться хорошим чаем, рекомендую))
18 апреля 2016
Я выбрала этот чайный тур в качестве подарка себе на день рождения, так как очень люблю чай и все, что с ним связано, а Лера по описанию показалась мне очень знающим гидом. В результате на экскурсию я отправилась вместе с мамой. Переписываясь с Лерой на сайте до этого, я упомянула, что у меня день рождения, и в начале тура она принесла мне небольшой пакетик с маленькими порциями разного чая в подарок — такое внимание с ее стороны было очень приятно! Мы попробовали около 4х разных чаев, и Лера рассказывала нам не только про них и то, как их правильно заваривать, но еще и про их историю и историю мест, которые мы посетили, что было очень интересно! Лера поделилась и своей историей, а также тем, как она пришла на путь чая, и было очень сильно заметно, что чай действительно является очень важной частью ее жизни, и что она действительно очень любит то, чем занимается. Это сделало наш тур еще более увлекательным, и энтузиазм Леры захватил и нас! Во время экскурсии я немного волновалась, что не смогу запомнить многочисленного количества мест, которыми Лера с нами поделилась - но к концу дня Лера прислала мне мэйл, в котором она написала не только про все-все места, где мы были, но и про те, которые она упомянула даже вскользь, и которые вызвали наш интерес. Очень сильно рекомендую экскурсию для всех чайных энтузиастов и просто любителей приятно провести время с очень интересным человеком. Спасибо, Лера, за прекрасно проведенный день! :) Маша, сестра Арины.
24 ноября 2015
Были на экскурсии лучшие чайные Лондона с дегустацией разных чаёв Экскурсия очень понравилась. Во первых в ненастную лондонскую погоду приятно заходить в разные чайные заведения с их тёплой атмосферой и пить вкусный чай, во вторых под рассказы Леры это делать ещё приятнее, так как пьёшь чай уже понимая тонкости и раскрываешь вкусы разных сортов чая. Это очень интересно!
2 мая 2015
Из большого перечня разнообразных экскурсий, предлагающихся лондонскими экскурсоводами, мы с трудом выбрали 2: на большее времени не хватало. В первую очередь мы остановились на нестандартной авторской программе гида Леры "Дегустационный чайный тур в Шордиче". Знаменитый английский "файв о'клок ти" говорил о многом. Как же мы были счастливы, что Лера оказалась не только симпатичной и приятной девушкой, но и профессионалом своего дела. Более того, фанатом. Как у Леры горели глаза, когда она говорила о японских, тайваньских, китайских, индийских и других чаях! Сколько нового и интересного мы узнали и об истории, и о классификации, и о выборе чаев, и о заварке, и о ресторанчиках и кафе Лондона, где есть хороший выбор. 4 ресторанчика, в которых прошла дегустация, оказались милыми и приятными, а чай - вне зоны критики. Особо было приятно, что Лера на наше удивление не предлагала купить у нее или ее знакомых продавцов чай, как часто делают другие гиды, пополняя свой карман. Другой сюрприз - сувенир от Леры по завершении экскурсии. Это было очень приятно и профессионально. Но и это не все - к вечеру мы получили мейл с адресами сайтов и магазинов, где иы можем приобрести понравившиеся сорта чая, с методами заварки чая ( по ходе экскурсии все записать или запомнить было нереально) и с презентацией японских чаев, которую Лера делала во время экскурсии. Объездив полмира, такого мы не встречали. Лера, спасибо Вам огромное и за информацию, и за отличные чаи, и за удовольствие знакомства с Вами и общения.

Lera проводит ещё 1 экскурсию

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