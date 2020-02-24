9 отзывов оставили туристы

Вы узнаете, чем японские чаи отличаются от китайских, как и когда японцы начали пропаривать чай, сколько групп китайских чаев существует, что такое индийский масала чай, где продается чай, выращенный в Англии, и многое другое! Но самое главное, мы будем пробовать чаи в замечательных местах!
Мы пройдем мимо чайного магазина из Австралии, который пару лет назад купила очень большая английская компания, и увидим чайную с кошками, возле которой я расскажу, откуда вообще пошел этот концепт кафе с животными.
По дороге я буду показывать интересные места и заведения и рассказывать, чем они примечательны.
В одном из мест мы выпьем чай медитативно, а в конце прогулки обменяемся впечатлениями!
Обратите внимание: в рамках дегустационного тура мы выпьем по небольшой порции чая в каждом месте (не чайник на человека). За некоторые чаи надо будет доплатить отдельно.