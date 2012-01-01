Собачий остров 🏝️ - район расположенный в восточной части Лондона, куда попасть можно только проехав специальные шлагбаумы. Одна из его частей, Канэри-Уорф - это новое чудо света, одно из величайших достижений в архитектуре и строительстве, футуристический город 🏙️ офисов, вторая - это великолепные парки 🌳 и сады с ручьями и водопадами, и настоящая сельская ферма с домашними животными. Собачий остров 🏝️ сочетание небоскребов Нью-Йорка, каналов Венеции, разводных мостов Санкт Петербурга и английской провинции.

На этой прогулке 👣 вы увидите, как причудливо соединяются в одном районе сверхсовременные небоскребы XXI века и английская глубинка, город 🏙️ будущего и обыкновенная ферма, я расскажу вам о связи острова с фильмами "Звездные войны" и "Властелин колец". Мы побываем на настоящей английской сельской ферме, где сможем полюбоваться разнообразными домашними животными. Пройдемся через каналы по разводным мостам. Познакомимся с Канэри-Уорф, который считается альтернативным вариантом Лондонского Сити, вторым финансовым и деловым центром Лондона, футуристическим городом офисов. Прогуляемся по Парку Юбилейный, который является на самом деле «roof garden», садом на крыше, побываем в крытом саду Crossrail Place, который снаружи выглядит как постройка космического века, и увидим множество, из 66 скульптур современных художников, которые украшают улицы, дворы и парки 🌳 Канэри Уорф, тем самым превращая его в уютное место, в котором, хоть и доминирует деловая атмосфера, но всегда есть место прекрасному.