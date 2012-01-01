Онлайн-экскурсия «Как устроен деловой квартал Лондона — Канэри Уорф?»

Светлана Д.
Светлана Д. – Гид из Лондона
Наш маршрут пройдет по Собачьему острову, где расположен не только один из крупнейших современных деловых центров Европы, но и удивительно контрастный на фоне небоскребов кусочек первозданной природы — ферма «Мадшут».

Познакомимся поближе с деловым районом города, полюбуемся на его современную архитектуру и Темзу с различных ракурсов, услышим легенды о происхождении названия Собачьего острова и даже получим возможность увидеть обитателей фермы.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Как устроен деловой квартал Лондона — Канэри Уорф?»
Онлайн-экскурсия «Как устроен деловой квартал Лондона — Канэри Уорф?»

Что вы увидите

  • Деловой район Канэри Уорф
  • 244-метровый 50-ти этажный небоскреб «One Canada Square» (площадь Канады 1), с пирамидой на крыше. Построен в 1991 году и до 2012 года был самым высоким зданием Лондона
  • «25 Canada Square» (площадь Канады 25) — небоскреб высотой в 201 метр, 42 этажа, здесь расположена европейская штаб-квартира финансовой группы Citigroup
  • «8 Canada Square» (площадь Канады 8) — небоскреб высотой в 200 метр, 42 этажа. В здании расположена штаб-квартира группы HSBC
  • Парк «Юбилейный» - парк на крыше метро
  • Крытый сад Crossrail Place — растения в саду отражают тему Восток-Запад
  • Скульптуры Канари Уорф — коллекция паблик-арт
  • Каналы и разводные мосты на Острове
  • Доковые краны — гигантские краны, разгружающие грузы в доке
  • Домашних животных на ферме «Мадшут» (Mudchute)
  • Зенитное орудие Ack Ack — во время Второй мировой войны верфь служила местом посадки британских ВВС, а часть возвышенности была местом размещения четырех зенитных орудий Ack Ack.
Собачий остров 🏝️ - район расположенный в восточной части Лондона, куда попасть можно только проехав специальные шлагбаумы. Одна из его частей, Канэри-Уорф - это новое чудо света, одно из величайших достижений в архитектуре и строительстве, футуристический город 🏙️ офисов, вторая - это великолепные парки 🌳 и сады с ручьями и водопадами, и настоящая сельская ферма с домашними животными. Собачий остров 🏝️ сочетание небоскребов Нью-Йорка, каналов Венеции, разводных мостов Санкт Петербурга и английской провинции.
На этой прогулке 👣 вы увидите, как причудливо соединяются в одном районе сверхсовременные небоскребы XXI века и английская глубинка, город 🏙️ будущего и обыкновенная ферма, я расскажу вам о связи острова с фильмами "Звездные войны" и "Властелин колец". Мы побываем на настоящей английской сельской ферме, где сможем полюбоваться разнообразными домашними животными. Пройдемся через каналы по разводным мостам. Познакомимся с Канэри-Уорф, который считается альтернативным вариантом Лондонского Сити, вторым финансовым и деловым центром Лондона, футуристическим городом офисов. Прогуляемся по Парку Юбилейный, который является на самом деле «roof garden», садом на крыше, побываем в крытом саду Crossrail Place, который снаружи выглядит как постройка космического века, и увидим множество, из 66 скульптур современных художников, которые украшают улицы, дворы и парки 🌳 Канэри Уорф, тем самым превращая его в уютное место, в котором, хоть и доминирует деловая атмосфера, но всегда есть место прекрасному.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Как устроен деловой квартал Лондона — Канэри Уорф?»
Онлайн-экскурсия «Как устроен деловой квартал Лондона — Канэри Уорф?»
Онлайн-экскурсия «Как устроен деловой квартал Лондона — Канэри Уорф?»
Онлайн-экскурсия «Как устроен деловой квартал Лондона — Канэри Уорф?»
Онлайн-экскурсия «Как устроен деловой квартал Лондона — Канэри Уорф?»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана Д.
Светлана Д.
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