9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Зарисовки из британской истории

Соборная церковь производит неизгладимое впечатление на всех любителей старинной архитектуры — вы вникнете в тонкости готического стиля и узнаете, как менялся облик аббатства на протяжении столетий. Оказавшись внутри, в деталях вообразите себе, как проходит коронация британских монархов, и увидите королевский трон — Коронационное кресло, которому несколько веков! И конечно, вас ждёт рассказ о важных страницах истории Великобритании: войне Алой и Белой розы, противостоянии шотландской королевы Марии Стюарт и Елизаветы I, деяниях Оливера Кромвеля и Английской революции.

«Уголок поэтов» и дань памяти великим

Вы посетите могилу Неизвестного воина, первую в своём роде, и обратитесь к судьбам известных — исторических фигур, удостоенных чести быть погребёнными именно здесь, на территории аббатства. Среди них королева Виктория, Исаак Ньютон, Редьярд Киплинг, Чарльз Дарвин, Стивен Хокинг и ещё около 3 тысяч человек. Это самый почётный некрополь Великобритании, где нашлось место целому «Уголку поэтов», трудившихся во славу англоязычной литературы, и памятным отметкам, обелискам и саркофагам других громких имён.