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Входной билет в Банкетный зал

TicketsS
TicketsS – Гид из Лондона
Вы уже прогулялись у Букингемского дворца, сфотографировались на фоне Биг Бена и выпили пинту пива в английском пабе.

Что еще? Англия славится своими традициями и интересными историями.

Все тайны королей и известных личностей можно узнать на круглой беседе в Банкетном зале.

Мы поможет вам пробраться на беседу к дворцовым экспертам.

С нас билет 🎫 в Банкетный зал — с вас приятные эмоции.
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Входной билет в Банкетный зал
Входной билет в Банкетный зал

Что вы увидите

  • Банкетный зал (Банкетинг-хаус) в Уайтхолльском дворце
Посетите это легендарное здание, которое было первым в Англии, спроектированным в палладийском стиле.
Наслаждайтесь разговорами о дворцовых тайнах и историях.
В 11:30 ежедневно проводятся круглые беседы с представителями дворцовых экспертов.
Срок действия 1 день
Что входит
  • Входной билет в Банкетный зал
  • Аудиогид
Начало и место завершения
🚩 Уайтхолльский дворец
Входной билет в Банкетный зал
Входной билет в Банкетный зал
Входной билет в Банкетный зал
Входной билет в Банкетный зал

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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