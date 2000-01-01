Что вы увидите
- Банкетный зал (Банкетинг-хаус) в Уайтхолльском дворце
Посетите это легендарное здание, которое было первым в Англии, спроектированным в палладийском стиле.
Наслаждайтесь разговорами о дворцовых тайнах и историях.
В 11:30 ежедневно проводятся круглые беседы с представителями дворцовых экспертов.
Срок действия 1 день
Что входит
- Входной билет в Банкетный зал
- Аудиогид
Начало и место завершения
🚩 Уайтхолльский дворец
Выберите дату начала действия билетов
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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