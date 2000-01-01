TicketsS – Гид из Лондона

Вы уже прогулялись у Букингемского дворца, сфотографировались на фоне Биг Бена и выпили пинту пива в английском пабе.



Что еще? Англия славится своими традициями и интересными историями.



Все тайны королей и известных личностей можно узнать на круглой беседе в Банкетном зале.



Мы поможет вам пробраться на беседу к дворцовым экспертам.



С нас билет 🎫 в Банкетный зал — с вас приятные эмоции.