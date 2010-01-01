Dmitriy проводит ещё 9 экскурсий

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Вся история Radiohead за один день

Проследить жизненный путь легендарной британской рок-группы в авто-туре по местам ее творчества

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • Заказать экскурсию

£485 за экскурсию

Dmitriy
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Dmitriy – Гид по Лондону
Наверное, самой известной британской рок-группой с конца 1990-х годов во всем мире стала «Radiohead».

Это группа — настоящий эталон рока XXI века — до сих собирает стадионы и самые большие концертные залы в любой стране мира.

В этом автомобильном туре вы посетите редчайшие места, прочно связанные с историей 📖 группы, и проследите их жизненный путь с того момента, как подростками они встретились в школе городка Abingdon, откуда всё и началось.
Вся история Radiohead за один день
Вся история Radiohead за один день

Эти ребята встретились в небольшом пригороде Оксфорда 30 лет назад, и самое любопытное, что с тех пор их состав не менялся…. Сегодня таким постоянством может похвастаться разве что еще только одна группа современного рок-пантеона («U2»), право слово, в наши дни такие отношения — большая редкость, а уж сколько всего им пришлось пережить за эти годы, тут двумя абзацами не обойтись…

Программа

Проезжая по пригородам Оксфорда, мы увидим школу Abingdon; их репетиционную точку; малобюджетную студию, где они делали свои первые демо-записи…

А когда доберемся до самого Оксфорда, вас ожидают и другие сногсшибательные места. Вы узнаете:

  • где работали участники Radiohead на «обычных» работах до того, как стали профессиональными музыкантами;
  • где находится бывший оксфордский дом Тома Йорка;
  • где состоялся самый первый публичный концерт группы – мы заглянем в это место;
  • и многое-многое другое!

Кроме того, по ходу нашего путешествия вас ждут некоторые сюрпризы!

План тура: отель в Лондоне — трансфер и экскурсия по пригородам Оксфорда — 1,5 часовая пешеходная экскурсия в Оксфорде — 1 час свободного времени — возвращение в отель в Лондоне.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вашего отеля.
  • Экскурсия проводится на новом микроавтобусе Volkswagen Transporter Shuttle (2014), лицензированном транспортным агентством Лондона для пассажирских перевозок до восьми человек.
  • Водитель-гид имеет лицензию на право коммерческих пассажирских перевозок, выданную властями Лондона.
  • Все заказы контролируются английской компанией-оператором.
Вся история Radiohead за один день
Вся история Radiohead за один день
Вся история Radiohead за один день
Вся история Radiohead за один день
Вся история Radiohead за один день
Вся история Radiohead за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Dmitriy
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Все экскурсии — авторские, с богатым иллюстративным материалом.
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