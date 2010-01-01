Dmitriy проводит ещё 9 экскурсий

Эти ребята встретились в небольшом пригороде Оксфорда 30 лет назад, и самое любопытное, что с тех пор их состав не менялся…. Сегодня таким постоянством может похвастаться разве что еще только одна группа современного рок-пантеона («U2»), право слово, в наши дни такие отношения — большая редкость, а уж сколько всего им пришлось пережить за эти годы, тут двумя абзацами не обойтись…

Программа

Проезжая по пригородам Оксфорда, мы увидим школу Abingdon; их репетиционную точку; малобюджетную студию, где они делали свои первые демо-записи…

А когда доберемся до самого Оксфорда, вас ожидают и другие сногсшибательные места. Вы узнаете:

где работали участники Radiohead на «обычных» работах до того, как стали профессиональными музыкантами;

где находится бывший оксфордский дом Тома Йорка;

где состоялся самый первый публичный концерт группы – мы заглянем в это место;

и многое-многое другое!

Кроме того, по ходу нашего путешествия вас ждут некоторые сюрпризы!

План тура: отель в Лондоне — трансфер и экскурсия по пригородам Оксфорда — 1,5 часовая пешеходная экскурсия в Оксфорде — 1 час свободного времени — возвращение в отель в Лондоне.