3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
€227 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Посетите три удивительных города вдоль Дуная. Узнайте историю Эстергомского собора, прогуляйтесь по Вышеградской цитадели и насладитесь атмосферой Сентендре
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
13 сен в 08:30
20 сен в 08:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 апреля 2024Ирина провела очень познавательную экскурсию, как то интересно получилось, что расставались уже на какой то дружественной ноте. При том что на
- EEkaterina28 декабря 2023Это была чудесная прогулка. Все очень подробно, с живыми примерами. Анна чудесная рассказчица и смогла увлечь не только нас, но и наших детей. Рекомендуем от всей души.
- OOksana20 июня 2023Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
- ТТатьяна5 января 2023Мы получили прекрасную экскурсию от гида Елены. Мы сами живем в Венгрии с детства, но узнали много нового. Экскурсия прошла динамично и очень познавательно. Мы надолго запомнимся эти впечатления.
- VVeronika5 ноября 2021Экскурсию провела Эрика, она дала очень много информации за короткое время, смогла ответить на все как исторические, так и бытовые вопросы. . Было интересно и комфортно, спасибо!
- ИИрина4 ноября 2021Экскурсию проводила гид Эрика. Был очень дождливый и холодный день, но экскурсия пролетела незаметно. Эрика прекрасный рассказчик и в конце экскурсии посоветовала куда ещё стоит сходить и где можно вкусно покушать. ) Спасибо.
- ИИрина26 октября 2021Мы были группой 9 человек (+ ребенок 1.5 года). Эрика - отличный гид, пунктуальный, знающий и внимательный. Организационная коммуникация с Ириной также прекрасная, моментальные ответы, от подтверждения экскурсии до вынужденного смещения по времени.
- ЮЮлия28 августа 2019Большое спасибо Анне за такую восхитительную экскурсию! Прошла на "одном дыхании": легко и непринужденно! Информацию Анна подает настолько артистично, что ничего не
- ЕЕкатерина30 июня 2019Очень легкая и охватывающая большую территорию экскурсия, легкая пешеходная, включающая элементы пользования старинным видом транспорта. Большой плюс времени проведения экскурсии,
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На Рождество»
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