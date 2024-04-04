На Рождество – экскурсии в Будапеште

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ночь. Замок. Буда
Пешая
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
227 за всё до 6 чел.
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Посетите три удивительных города вдоль Дуная. Узнайте историю Эстергомского собора, прогуляйтесь по Вышеградской цитадели и насладитесь атмосферой Сентендре
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
На автобусе
30 отзывов
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
13 сен в 08:30
20 сен в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
    Ирина провела очень познавательную экскурсию, как то интересно получилось, что расставались уже на какой то дружественной ноте. При том что на
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    любой вопрос про историю Венгрии, как страны и Венгров, как нации, Ирина давала содержательный и развернутый ответ. Ирина прожила много лет в Венгрии и знает страну изнутри, со всеми скелетиками в шкафу и ньюансами, что сделало этот день фактурным и ярким.

  • E
    Ekaterina
    28 декабря 2023
    Ночь. Замок. Буда
    Это была чудесная прогулка. Все очень подробно, с живыми примерами. Анна чудесная рассказчица и смогла увлечь не только нас, но и наших детей. Рекомендуем от всей души.
  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
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    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

  • Т
    Татьяна
    5 января 2023
    На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
    Мы получили прекрасную экскурсию от гида Елены. Мы сами живем в Венгрии с детства, но узнали много нового. Экскурсия прошла динамично и очень познавательно. Мы надолго запомнимся эти впечатления.
  • V
    Veronika
    5 ноября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Экскурсию провела Эрика, она дала очень много информации за короткое время, смогла ответить на все как исторические, так и бытовые вопросы. . Было интересно и комфортно, спасибо!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Экскурсию проводила гид Эрика. Был очень дождливый и холодный день, но экскурсия пролетела незаметно. Эрика прекрасный рассказчик и в конце экскурсии посоветовала куда ещё стоит сходить и где можно вкусно покушать. ) Спасибо.
  • И
    Ирина
    26 октября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Мы были группой 9 человек (+ ребенок 1.5 года). Эрика - отличный гид, пунктуальный, знающий и внимательный. Организационная коммуникация с Ириной также прекрасная, моментальные ответы, от подтверждения экскурсии до вынужденного смещения по времени.
  • Ю
    Юлия
    28 августа 2019
    Ночь. Замок. Буда
    Большое спасибо Анне за такую восхитительную экскурсию! Прошла на "одном дыхании": легко и непринужденно! Информацию Анна подает настолько артистично, что ничего не
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    остается, как слушать и получать удовольствие. Были с подростками 17 и 21 год, которые в силу возраста не очень то хотели экскурсии в принципе, но и они были в восторге! Очень ярко и интересно!

  • Е
    Екатерина
    30 июня 2019
    Ночь. Замок. Буда
    Очень легкая и охватывающая большую территорию экскурсия, легкая пешеходная, включающая элементы пользования старинным видом транспорта. Большой плюс времени проведения экскурсии,
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    когда все преображается включающейся подсветкой. Большое спасибо Анне, очень душевно, позновательно, неспешно. Интересно составлен маршрут, и мы действительно отдохнули и прекрасно провели вечер.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ночь. Замок. Буда
  2. На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
  3. Сюжеты и панорамы Будайской крепости
  4. Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 380. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 57 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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