Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

Венгерские кукольники в свое время многому научились у нашего Сергея Образцова, однако у здешнего театра свои особенности. Например, целый живой оркестр играет «Петрушку» Стравинского для тростевых кукол на ширме. Есть камерные, семейные театры, сохранились театры с давними традициями. Если вы любите авторскую куклу, мы побываем на выставке в венгерской студии игрушечников. Здесь можно будет посетить мастер-класс и научиться новой кукольной технике.

Экскурсия может выйти за пределы Будапешта

Мы отправимся в старинный город 🏙️ Кечкемет, где находится известный музей 🖼 игрушки «Соракатенус». В музее богатая экспозиция народных кукол. Такая кукла — маленький портрет венгра, его представление о том, каким должен быть человек и его окружение. Музей расположен в современном здании, сама конструкция которого призывает к игре. Мы познакомимся с множеством игрушек и поиграем, конечно. В двух шагах от «Соракатенус» — музей наивного искусства, куда мы тоже непременно зайдем.

Еще в Кечкемете есть слобода керамистов — можно посмотреть, как там работают художники из разных стран, и их выставку керамики.

Следующий возможный пункт путешествия находится в городе Секешфехервар. Это уникальный музей фарфоровых кукол Евы Мошковски. Куклы из её коллекции выделяются тем, что все аксессуары к ним тщательно проработаны, даже ожерелья из настоящего жемчуга. Вы увидите целые улицы кукольных домиков, уменьшенные копии реальных зданий. В них — фарфоровая мебель, изготовленная на знаменитой фабрике Херенд. Вы можете заказать полный вариант экскурсии 🧭 или выбрать какую-то её часть.

Важно знать

Передвижение по городу пешком и на общественном транспорте. Дополнительные расходы: билет 🎫 на любой вид транспорта — 350 форинтов (чуть больше 1 евро).

Авторская экскурсия ⛳ возможна в рабочие дни недели до 16 часов.

Если с посещением Секешфехервара или Кечкемета, то время экскурсии увеличивается до 4-5 часов, добавляются расходы на транспорт