Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

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Кукольно-игрушечный Будапешт

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Приглашаем вас на удивительную экскурсию ⛳ по закулисью кукольных театров Будапешта.

В мастерских мы пообщаемся с современными «папами Карло», а в главном кукольном театре Будапешта на улице Андраши попробуем поуправлять марионетками.

В Академии живописи, расположенной в этом же здании, мы побываем на выставке дипломных работ ее выпускников.

При желании мы отправимся в загородные музеи 🖼 игрушек и полюбуемся тонкой работой мастеров прошлого.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Кукольно-игрушечный Будапешт
Кукольно-игрушечный Будапешт
Венгерские кукольники в свое время многому научились у нашего Сергея Образцова, однако у здешнего театра свои особенности. Например, целый живой оркестр играет «Петрушку» Стравинского для тростевых кукол на ширме. Есть камерные, семейные театры, сохранились театры с давними традициями. Если вы любите авторскую куклу, мы побываем на выставке в венгерской студии игрушечников. Здесь можно будет посетить мастер-класс и научиться новой кукольной технике.
Экскурсия может выйти за пределы Будапешта
Мы отправимся в старинный город 🏙️ Кечкемет, где находится известный музей 🖼 игрушки «Соракатенус». В музее богатая экспозиция народных кукол. Такая кукла — маленький портрет венгра, его представление о том, каким должен быть человек и его окружение. Музей расположен в современном здании, сама конструкция которого призывает к игре. Мы познакомимся с множеством игрушек и поиграем, конечно. В двух шагах от «Соракатенус» — музей наивного искусства, куда мы тоже непременно зайдем.
Еще в Кечкемете есть слобода керамистов — можно посмотреть, как там работают художники из разных стран, и их выставку керамики.
Следующий возможный пункт путешествия находится в городе Секешфехервар. Это уникальный музей фарфоровых кукол Евы Мошковски. Куклы из её коллекции выделяются тем, что все аксессуары к ним тщательно проработаны, даже ожерелья из настоящего жемчуга. Вы увидите целые улицы кукольных домиков, уменьшенные копии реальных зданий. В них — фарфоровая мебель, изготовленная на знаменитой фабрике Херенд. Вы можете заказать полный вариант экскурсии 🧭 или выбрать какую-то её часть.
Важно знать
  • Передвижение по городу пешком и на общественном транспорте. Дополнительные расходы: билет 🎫 на любой вид транспорта — 350 форинтов (чуть больше 1 евро).
  • Авторская экскурсия ⛳ возможна в рабочие дни недели до 16 часов.
Если с посещением Секешфехервара или Кечкемета, то время экскурсии увеличивается до 4-5 часов, добавляются расходы на транспорт
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительное время работы гида – 40 евро/час.
  • Транспортные расходы в случае посещения Секешфехервара или Кечкемета (билет на любой вид транспорта — 350 форинтов (чуть больше 1 евро).
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Кукольно-игрушечный Будапешт
Кукольно-игрушечный Будапешт
Кукольно-игрушечный Будапешт
Кукольно-игрушечный Будапешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Thermal. hungary
Thermal. hungary
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