5 часов
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
12 авг в 14:00
13 авг в 08:00
$85 за человека
6 часов
Водная прогулка
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от $644 за всё до 2 чел.
7 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от $472 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр24 июня 2024Экскурсия была отличной, мне все очень понравилось) Мы отправились из порта с местной командой и русскоязычным гидом. Погружались два раза по
- MMax9 апреля 2024Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Круизы однодневные»
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