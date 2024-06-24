Круизы однодневные – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Нячанге на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
2 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
12 авг в 14:00
13 авг в 08:00
$85 за человека
Морская рыбалка в Нячанге
На катере
6 часов
Водная прогулка
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от $644 за всё до 2 чел.
Южные острова на скоростном катере: путешествие из Нячанга
На катере
7 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от $472 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 июня 2024
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    Экскурсия была отличной, мне все очень понравилось) Мы отправились из порта с местной командой и русскоязычным гидом. Погружались два раза по
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    30 минут. Гид, Евгений, оказался приятным и общительным, провел инструктаж, помогал, если я что-то забывал. Плавали втроем, что круто, внимание уделялось всем) Во время погружений гид обращал наше внимание на разнообразных морских обитателей, а также следил, чтобы мы правильно плавали и дышали под водой. В перерыве между погружениями ели фрукты, на обратном пути нас угощали мясным супом. В целом, я остался очень доволен и рекомендую эту экскурсию))

  • M
    Max
    9 апреля 2024
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
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    пришлось томиться в ожидании пока кораблик наконец-то прийдет на дайв-сайт. Их, кстати, два. Оба красивые в плане живности и прочих кораллов. Гид Евгений - приятный общительный парень, который, как и положено, все рассказал, подсказал, где я забыл и затупил - сразу помог. При погружении также обращал наше внимание на всевозможных морских гадов (рыбок, мурен, морских звезд и т. д., а не дайверов:)). Фотик тоже в наличии, если что. На обратном пути кормили супом с мясом, норм. Также в наличии пивас и всякие кока-колы за 20к местных рублей. В общем, остался доволен. Рекомендосьен. Спасибо!

    Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобноОтличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобноОтличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобноОтличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобноОтличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Круизы однодневные»

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  1. Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
  2. Морская рыбалка в Нячанге
  3. Южные острова на скоростном катере: путешествие из Нячанга
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 644. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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