Подняться выше облаков
Вместе с гидом вы отправитесь на гору Бана. Вас ждёт катание на самой высокой в мире канатной дороге и потрясающие виды, открывающиеся из кабинки. На горе расположен комплекс Бана Хиллс: для туристов здесь построены отели, спа-центр, рестораны, пагоды и даже французская деревня в средневековом стиле с замками и собором. А огромную белоснежную статую Будды видно почти с любой точки вершины.
Прогуливаясь среди клумб и лужаек, вы дойдёте до парка развлечений, где сможете прокатиться на аттракционах. А после полюбуетесь великолепной панорамой гор на Золотом мосту. Появившийся совсем недавно, он уже приобрёл большую популярность из-за необычного вида: позолоченную дугу поддерживают гигантские руки, покрытые мхом.
Дракон, парус и сердца
Затем вы вернётесь в Дананг, чтобы увидеть самые известные мосты во Вьетнаме:
Обратите внимание
Эта экскурсия — программа первого дня в нашей двухдневной поездке, которую вы также можете заказать на Трипстере.