Что вас ожидает

Подняться выше облаков

Вместе с гидом вы отправитесь на гору Бана. Вас ждёт катание на самой высокой в мире канатной дороге и потрясающие виды, открывающиеся из кабинки. На горе расположен комплекс Бана Хиллс: для туристов здесь построены отели, спа-центр, рестораны, пагоды и даже французская деревня в средневековом стиле с замками и собором. А огромную белоснежную статую Будды видно почти с любой точки вершины.

Прогуливаясь среди клумб и лужаек, вы дойдёте до парка развлечений, где сможете прокатиться на аттракционах. А после полюбуетесь великолепной панорамой гор на Золотом мосту. Появившийся совсем недавно, он уже приобрёл большую популярность из-за необычного вида: позолоченную дугу поддерживают гигантские руки, покрытые мхом.

Дракон, парус и сердца

Затем вы вернётесь в Дананг, чтобы увидеть самые известные мосты во Вьетнаме:

Мост Дракона — через него извивается гигантская стальная конструкция, которую вечером подсвечивают тысячи огней. Дракон этот умеет извергать не только пламя, но и воду.

Разводной мост на реке Хан необычной конструкции — он поворачивается на 180 градусов, образуя два прохода для лодок и кораблей.

Подвесной мост Чан Ти Ли, получивший международные награды за инновационный дизайн — его силуэт со стороны выглядит, как парус. Вы узнаете, что означает этот символ и в честь кого назван мост.

Мост Любви, украшенный деревьями с сердечками, — здесь влюблённые пары оставляют замочки как символ любви.

Обратите внимание

Эта экскурсия — программа первого дня в нашей двухдневной поездке, которую вы также можете заказать на Трипстере.