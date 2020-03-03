17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная историческая прогулка по городу

Игорь
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Игорь – ваш гид
Я сделаю всё, чтобы после экскурсии вы были очарованы Брестом так же, как я сам. Я покажу его во всей красе — уютным, культурно и исторически богатым, тысячелетним, но молодым и почти европейским. Вы пройдёте по «Елисейским полям» Бреста, увидите памятники старины и проникнетесь непохожестью города на другие белорусские и российские.
30 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча Железнодорожный вокзал, зал ожидания большой
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У этой экскурсии17 отзывов
4.59
Чем славен Брест
Чем славен Брест

Что вас ожидает

Отголоски старины
Ваше знакомство с Брестом начнётся с главного железнодорожного вокзала — памятника архитектуры и славной истории города. Потом вы отправитесь в Старо-Николаевскую церковь, где осмотрите убранство XIX века, и к «Елисейским полям» Бреста — на улицу Советскую. Там я расскажу о здании бывшего института благородных девиц, мужской гимназии, старой гостинице, бывшей мэрии, армейских штабах, мимо которых мы пройдём. Вы увидите памятник 1000-летия Бреста, синагогу, монументы основателям Израильского государства и место, где располагалось еврейское гетто. Выйдете на площадь Свободы, а потом свернёте на улицу Фонарей, чтобы заглянуть в старинную аптеку.

Обаяние Бреста
У Зимнего сада я расскажу вам, какие удивительные растения там есть, мы погуляем в тени деревьев сквера Мицкевича и отправимся на набережную реки Мухавец. В завершение, короткая поездка на автомобиле, и вот мы у Ледового дворца, у Манежа и Гребного канала, где тренируются спортсмены и обычные горожане.

Организационные детали

  • В маршруте возможны некоторые корректировки, всё будет зависеть от комфортного для вас темпа.
  • Информацию по трансферу и времени начала экскурсии уточняйте, пожалуйста, перед бронированием.
Чем славен Брест
Чем славен Брест
Чем славен Брест
Чем славен Брест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Железнодорожный вокзал, зал ожидания большой.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Я Игорь Анатольевич, мне 52 года. Моя любимая семья — это жена Лейла, дочь Дашенька, зять Владислав и кот Мультик. Я работаю в Брестском техническом университете. Преподаю на экономическом факультете. История, этнография, культура моего края, моей страны — это страстное увлечение, которым я «болею» уже много лет. И этой страстью, этой любовью к моей живописной, синеокой земле я и хочу поделиться с вами, поведать вам и исторические факты, и седые легенды о ней.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Хотелось бы больше информации про архитектуру и историю!
14 января 2020
Очень понравилось, классная экскурсия
30 ноября 2019
Заказали экскурсию "Чем славен Брест". Предварительно оговорили все тонкости встречи. Игорь встретил нас вовремя в назначенном месте. Экскурсия очень понравилась! Информации получили много, много интересного узнали о городе. Рекомендуем Игоря! Отличный экскурсовод! Будем советовать всем знакомым.
19 сентября 2019
Чтобы описать экскурсию и экскурсовода, не хватит количества знаков, которые тут допускаются! Это невероятный человек, профессионал, влюбленный в город и увлеченный историей Человек! Нам очень повезло, что мы встретили Игоря! Вся наша семья влюбилась, благодаря ему, в Белоруссию, Брест, людей... Можно долго описывать и экскурсию и экскурсовода, но если вы, волею случая, оказались в Бресте - у вас просто нет выбора, вы просто обязаны попасть на эту экскурсию! Более того, этот тот случай, когда ради только этого и имеет смысл сюда приехать!!! Он и его семья столько проявили о нас заботы, радушия, внимания, что даже грузинам можно ехать к ним на стажировку! )) Спасибо Игорю и всей Белоруссии в его лице за такие яркие впечатления!!!
3 мая 2019
Нам было интересно познакомиться с Брестом и посетить Брестскую крепость вместе с Игорем.За 4 часа мы успели узнать много нового, начиная с момента первых упоминаний об этом крае.Чувствуется, что гид очень любит и хорошо знает свой город.Его рассказ об обороне Крепости изобиловал интересными фактами.Думаю, эта экскурсия будет интересна взрослым путешественникам.Спасибо за прекрасно проведённое время!
1 мая 2019
Экскурсия по Бресту нам очень понравилась. Игорь отлично знает историю своего города и страны. Рекомендуем всем кто будет в Бресте!
9 января 2019
Спасибо, очень интересная экскурсия, очень интересен гид, видно как он рассказывает не заученный текст, а любит свою работу, свой город. Смог ответить на любые вопросы по теме и нет, в целом по стране.
4 января 2019
Побывали на экскурсии у Игоря в компании друзей и детей-подростков 11 и 13 лет.
Впечатления остались двоякие - с одной стороны, Игорь очень эрудированный рассказчик, подаёт материал с интересом к своему делу, с другой - после экскурсии не осталось цельного, понятного впечатления о городе и о крепости, которые мы хотели получить. Возможно, эта экскурсия больше подойдёт более подготовленным слушателям, а не тем, кто первый раз приезжает в Брест и хочет составить о нём общее впечатление. С детьми не очень рекомендую, им было неинтересно.
Анжелика
3 января 2019
Экскурсия рассчитана на людей 40+. Не думаю, что она будет интересна молодежи и детям. По длительности это 4 часа. Мы прошли 12 км пешком по городу, потом проехали на машине гида до границы и к Брестской крепости. Игорь начинает свой рассказ об истории Белоруси из глубины веков и до настоящего времени, все с подробностями, мы получили много информации. Сразу видно , что Игорь любит свой край, очень много про него знает. Эта экскурсия для любителей исторических фактов, она не развлекательная.
30 августа 2018
Мы посетили Брест 17 августа 2018, где совершили с Игорем увлекательнейшую прогулку. Экскурсия отличная, информативная, нескучная, удобная с точки зрения ее организации. Приятно знакомиться с новым городом в компании человека, влюбленного в свою Землю и свое дело! Спасибо большое, Игорь, еще раз!!!
Ещё 7 отзывов

Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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Вдохновиться пейзажами главного заповедника Беларуси и открыть прошлое города и окрестностей
Брест — это не только крепость, но и Беловежская пуща, «легкие Европы». За 2 дня вы вдоволь полюбуетесь ее лесами, узнаете об истории заповедника, увидите зубров, живых символов Беларуси, и других животных. А еще изучите интересные места от княжеской усадьбы до древнерусской башни и откроете летопись, культуру, и этнографию региона.

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Экскурсия-открытие: история и современная жизнь города
Приезжая в наш город, многие люди ошибочно считают, что Брест — это маленький городок, в котором главная достопримечательность — Брестская крепость. Но я постараюсь доказать, что это не так. Совсем скоро, в 2019 году, город отпразднует своё тысячелетие. И за это время в нем произошло много ярких и масштабных событий, о которых обязательно стоит узнать. Брест — единственный город в мире, который был полностью разрушен и заново восстановлен уже на другой территории. А еще у нас есть настоящий фонарщик, похожий на сказочного персонажа, который зажигает каждый вечер на закате 17 фонарей. Старинные здания дышат историей, а тихие улочки и красивые храмы очаровывают колоритом и особенной красотой. Приезжайте к нам!

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