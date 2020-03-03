17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Отголоски старины

Ваше знакомство с Брестом начнётся с главного железнодорожного вокзала — памятника архитектуры и славной истории города. Потом вы отправитесь в Старо-Николаевскую церковь, где осмотрите убранство XIX века, и к «Елисейским полям» Бреста — на улицу Советскую. Там я расскажу о здании бывшего института благородных девиц, мужской гимназии, старой гостинице, бывшей мэрии, армейских штабах, мимо которых мы пройдём. Вы увидите памятник 1000-летия Бреста, синагогу, монументы основателям Израильского государства и место, где располагалось еврейское гетто. Выйдете на площадь Свободы, а потом свернёте на улицу Фонарей, чтобы заглянуть в старинную аптеку.

Обаяние Бреста

У Зимнего сада я расскажу вам, какие удивительные растения там есть, мы погуляем в тени деревьев сквера Мицкевича и отправимся на набережную реки Мухавец. В завершение, короткая поездка на автомобиле, и вот мы у Ледового дворца, у Манежа и Гребного канала, где тренируются спортсмены и обычные горожане.