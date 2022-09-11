Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Глухие закоулки подземных ходов
Построенный в начале 20 века, ныне форт Литер А полностью заброшен, но доступен для посещения. Мы пройдем по лабиринтам подземных ходов, куда никогда не попадает солнечный свет, и оценим многометровую толщину стен. Поговорим о технических особенностях форта и проникнемся уважением к людям, которые более ста лет назад создавали настолько тонко продуманные оборонительные сооружения. Возможно, также встретим летучих мышей, которые прилетают в форт на зимовку.
Забытые страницы истории
Вы узнаете, зачем и как строились форты Брестской крепости. Как организовывалась оборона и какие важные события здесь происходили. Рассмотрите различные элементы укреплений и услышите, как крепость эволюционировала на протяжении времени. Кроме того, посетите один из ДОТов брестского укрепрайона, построенный уже перед Великой Отечественной войной.
Организационные детали
Могут возникнуть сложности с доступом в некоторые места людям крупного и очень высокого телосложения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Бресте
Провёл 27 экскурсий для 62 туристов
Я родился и вырос в Бресте. Закончил исторический факультет Брестского государственного университета. Чем больше узнаю свой город, тем больше хочется его изучать. И он постоянно дает для этого новые возможности. В какой-то момент понял, что хочу делиться своими знаниями с путешественниками. Этим и продолжаю заниматься по сей день.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
11 сен 2022
Были на двух экскурсиях у Максима, 4 часа с ним пролетели незаметно. Очень информативно и интересно, наше внимание было приковано к рассказу на протяжении всей прогулки. Ни усталость, ни жара не повлияли на наше настроение и интерес к Бресту. Максим просто светится интересом к своей работе, отвечал на любые наши вопросы, которые касались крепости и оборонительных сооружениях Бреста. Очень не хотелось с ним расставаться, как будто обрели нового друга. Очень надеюсь вернуться в этот город и обязательно взять ещё экскурсию с Максимом. После его рассказов очень сложно слушать гидов, которые просто вещают заученный текст. Хочу просто сказать спасибо за такой день Максиму)
Дмитрий
18 авг 2022
Душевная энергетика, профессиональная выдержка(с нами были 4 детей😅), грамотная подача исторического материала. Спасибо, Максим!
Ю
Юлия
14 авг 2022
Очень необычная экскурсия:) внимательно читайте описание. Нам очень понравилось, но т. к. мы не ожидали такого не все справились с маршрутом и мы были не правильно одеты. Дети в восторге. Гид замечательный. Рекомендуем с ним познакомиться.
М
Максим
6 авг 2022
Супер экскурсия! Тот редкий случай, когда и сама экскурсия, и экскурсовод одинаково нравятся и взрослым, и детям!