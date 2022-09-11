Неизведанные уголки Брестской крепости

Пройти по подземным ходам и уходящим во тьму коридорам заброшенного форта Литер А

5
4 отзыва
Многие путешественники приезжают в наш город, чтоб увидеть Брестскую крепость. Походить по мемориальному комплексу и постоять у Вечного огня. Но мало кто знает, что это всего лишь крохотная часть крепости. Что она включает более двух десятков фортов, оборонительных казарм и орудийных батарей. Одно из таких тайных мест я приглашаю посетить!
Неизведанные уголки Брестской крепости
Неизведанные уголки Брестской крепости
Неизведанные уголки Брестской крепости
Неизведанные уголки Брестской крепости
Неизведанные уголки Брестской крепости
Неизведанные уголки Брестской крепости
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Описание

Что вас ожидает

Глухие закоулки подземных ходов

Построенный в начале 20 века, ныне форт Литер А полностью заброшен, но доступен для посещения. Мы пройдем по лабиринтам подземных ходов, куда никогда не попадает солнечный свет, и оценим многометровую толщину стен. Поговорим о технических особенностях форта и проникнемся уважением к людям, которые более ста лет назад создавали настолько тонко продуманные оборонительные сооружения. Возможно, также встретим летучих мышей, которые прилетают в форт на зимовку.

Забытые страницы истории

Вы узнаете, зачем и как строились форты Брестской крепости. Как организовывалась оборона и какие важные события здесь происходили. Рассмотрите различные элементы укреплений и услышите, как крепость эволюционировала на протяжении времени. Кроме того, посетите один из ДОТов брестского укрепрайона, построенный уже перед Великой Отечественной войной.

Организационные детали

Могут возникнуть сложности с доступом в некоторые места людям крупного и очень высокого телосложения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
11 сен 2022
Были на двух экскурсиях у Максима, 4 часа с ним пролетели незаметно. Очень информативно и интересно, наше внимание было приковано к рассказу на протяжении всей прогулки. Ни усталость, ни жара не повлияли на наше настроение и интерес к Бресту. Максим просто светится интересом к своей работе, отвечал на любые наши вопросы, которые касались крепости и оборонительных сооружениях Бреста. Очень не хотелось с ним расставаться, как будто обрели нового друга. Очень надеюсь вернуться в этот город и обязательно взять ещё экскурсию с Максимом. После его рассказов очень сложно слушать гидов, которые просто вещают заученный текст. Хочу просто сказать спасибо за такой день Максиму)
Дмитрий
18 авг 2022
Душевная энергетика, профессиональная выдержка(с нами были 4 детей😅), грамотная подача исторического материала. Спасибо, Максим!
Ю
14 авг 2022
Очень необычная экскурсия:) внимательно читайте описание. Нам очень понравилось, но т. к. мы не ожидали такого не все справились с маршрутом и мы были не правильно одеты. Дети в восторге. Гид замечательный. Рекомендуем с ним познакомиться.
М
6 авг 2022
Супер экскурсия! Тот редкий случай, когда и сама экскурсия, и экскурсовод одинаково нравятся и взрослым, и детям!

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