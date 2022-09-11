Многие путешественники приезжают в наш город, чтоб увидеть Брестскую крепость. Походить по мемориальному комплексу и постоять у Вечного огня. Но мало кто знает, что это всего лишь крохотная часть крепости. Что она включает более двух десятков фортов, оборонительных казарм и орудийных батарей. Одно из таких тайных мест я приглашаю посетить!

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Описание

Что вас ожидает

Глухие закоулки подземных ходов

Построенный в начале 20 века, ныне форт Литер А полностью заброшен, но доступен для посещения. Мы пройдем по лабиринтам подземных ходов, куда никогда не попадает солнечный свет, и оценим многометровую толщину стен. Поговорим о технических особенностях форта и проникнемся уважением к людям, которые более ста лет назад создавали настолько тонко продуманные оборонительные сооружения. Возможно, также встретим летучих мышей, которые прилетают в форт на зимовку.

Забытые страницы истории

Вы узнаете, зачем и как строились форты Брестской крепости. Как организовывалась оборона и какие важные события здесь происходили. Рассмотрите различные элементы укреплений и услышите, как крепость эволюционировала на протяжении времени. Кроме того, посетите один из ДОТов брестского укрепрайона, построенный уже перед Великой Отечественной войной.

Организационные детали

Могут возникнуть сложности с доступом в некоторые места людям крупного и очень высокого телосложения.