Экскурсия в Каир на автобусе

Смешанная: автобусная и пешеходная. Время в пути

Смешанная: автобусная и пешеходная. Время в пути - примерно 6-7 часов в одну сторону. По дороге в Каир предусмотрена остановка. Дети до 4х лет включительно путешествуют бесплатно без предоставления места в автобусе. Доплата за предоставление отдельного места в автобусе для ребенка до 4х лет - 35$ (см. ниже в форме бронирования).
Экскурсия в Каир на автобусе
Экскурсия в Каир на автобусе
Экскурсия в Каир на автобусе
Экскурсия в Каир на автобусе
Экскурсия в Каир на автобусе
Экскурсия в Каир на автобусе
Экскурсия в Каир на автобусе

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный Каирский музей
  • Большой Сфинкс
  • Пирамиды Гизы
  • Институт папируса
  • Фабрика масел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Внимание! Данная экскурсия связана с длительным переездом. Дорога из Хургады в Каир занимает около 6-7 часов в одну сторону. По дороге предусмотрена остановка.

По приезду в Каир мы сразу направимся в Египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов. В их числе - богатая золотая коллекция Тутанхамона.

Желающие смогут за дополнительную плату совершить прогулку по Нилу на лодке, чтобы посмотреть на знаменитые дворцы и отели Каира.

Затем нас ждет обед в формате шведский стол в ресторане и посещение папирусной фабрики, где мы узнаем о секретах изготовления древнего материала.

Наконец, мы отправимся в Гизу к великим пирамидам и Сфинксу - самой грандиозной монолитной скульптуре на планете.

Экскурсия завершится посещением музея парфюмерии с его неповторимыми ароматами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Входные билеты в Национальный Каирский музей и на территорию расположения Большого Сфинкса и пирамид
Что не входит
  • Входные билеты внутрь пирамид (440 ег. ф. ~ 25$ с чел.). Круиз по Нилу (~10$ с чел.
  • Проводится при наличии свободного времени и подходящей погоды). Напитки во время обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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