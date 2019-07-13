Совершите экскурсию по этому фантастическому райскому острову, который начинается примерно в 08:00 с трансфером из вашего жилья. Перейдите на пристань для яхт и получите доступ ко всему оборудованию, которое может вам понадобиться, например, маскам и ластам для подводного плавания позже.

После примерно 45 минут плавания в красивом районе остановитесь, чтобы насладиться примерно 1 часом подводного плавания возле кораллового рифа, где вы сможете исследовать разнообразную морскую жизнь.

Затем пришло время отправиться в Парадайз-Бич на острове Гифтун (трансфер на лодке до острова), где у вас будет остаток дня, чтобы исследовать и расслабиться. Насладитесь простым, но вкусным обедом "шведский стол" с одним безалкогольным напитком на борту. Остаток дня вы можете наслаждаться, прежде чем отправиться обратно около 16:30.