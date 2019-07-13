Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Проведите весь день на острове
Сделайте остановку для часового подводного плавания
Оцените обед на острове
Совершите экскурсию по этому фантастическому райскому острову, который начинается примерно в 08:00 с трансфером из вашего жилья. Перейдите на пристань для яхт и получите доступ ко всему оборудованию, которое может вам понадобиться, например, маскам и ластам для подводного плавания позже.
После примерно 45 минут плавания в красивом районе остановитесь, чтобы насладиться примерно 1 часом подводного плавания возле кораллового рифа, где вы сможете исследовать разнообразную морскую жизнь.
Затем пришло время отправиться в Парадайз-Бич на острове Гифтун (трансфер на лодке до острова), где у вас будет остаток дня, чтобы исследовать и расслабиться. Насладитесь простым, но вкусным обедом "шведский стол" с одним безалкогольным напитком на борту. Остаток дня вы можете наслаждаться, прежде чем отправиться обратно около 16:30.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в отель
Гид по сноркелингу
Обед на лодке
Снаряжение для сноркелинга
Спасательный жилет
Свободное время на райском острове
Водные виды спорта (1 мероприятие)
Что не входит
Туристический сбор (5 долларов США на человека) оплачивается в день
Фото или DVD
Дополнительные напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Фотоаппарат
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Алкоголь и наркотики
Важная информация
Не забудьте захватить полотенце и солнцезащитный крем
Трансфер на местном автобусе или такси
Обратитесь к местному туроператору, чтобы узнать точное время трансфера
Учтите, что трансферы из Макади, Эль-Гуны, Сафаги, Сома-Бей и Сахл-Хашиш доступны за дополнительную плату в размере 10€ с человека
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с заболеваниями сердца
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 49 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
13 июля 2019
Большое спасибо White Shark Travel: заплатите 20 евро дополнительно, меня переместят через день через 1 час после времени отправления: очевидно, наша задача - связаться с ними, иначе они не ищут вас, платят только другие люди приехал из отеля подальше, только чтобы его высадили перед охраной (10 минут ходьбы), очевидно, последним. Остров, море, пляж, пейзаж … великолепный. Лодка хорошо оборудована, приветствуется на высшем уровне, предлагаются напитки, а ваш выбор и гид великолепны. Нам посчастливилось увидеть по дороге дельфинов, и погружение прошло очень хорошо. По прибытии на остров зонтики, пуфы и соломенные матрасы включены в стоимость проживания. Однако обед неутешительный: небольшой выбор, одна чашка напитка предлагается только на человека, а остальные за отдельную плату. Что касается острова, то наблюдение неутешительное, он перегружен и шумно. Сложно получить красивое фото, не прибегая к услугам платного фотографа (портящего пейзаж и крича на пляже одновременно).
I
IBRAHIM
23 июня 2019
(Великобритания)
Transfer came on time. Good helpful staff. Took sometime leaving for the island. Beautiful boat trip, Paradise Beach was beautiful, snorkelling was good experience and the lunch provided at Beach restaurant was excellent. We were glad we came on the full day tour as this gave us time to relax on the Beach which the kids loved as they swam in the sea. We left hotel at 8am and arrived back 5:45pm. Overall a very good trip.
E
Eva
28 янв 2019
(Италия)
Я рекомендую это приложение, очень простая причина с выходами, которые предлагают вам в различных отелях стоимостью как минимум вдвое. Остров великолепен, особенно Ямайка, здесь делают лучший кофе на всем острове. Ешьте нормально Показать нормально Персонал все в порядке Мисс Ольга фантастическая во всем
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