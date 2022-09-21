Семь чудес Синая (сафари 7 в 1)

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Дети до 5 лет бесплатно, без предоставления места в автобусе

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Дети до 5 лет бесплатно, без предоставления места в автобусе.
Семь чудес Синая (сафари 7 в 1)
Семь чудес Синая (сафари 7 в 1)
Семь чудес Синая (сафари 7 в 1)
Семь чудес Синая (сафари 7 в 1)

Что вас ожидает 🤩

  • Катание на верблюдах
  • Катание на квадроцикле
  • Пешая прогулка по каньону
  • Снорклинг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мы собрали все самые увлекательные экскурсии Шарм-эль-Шейха, чтобы вы получили максимум впечатлений за одну поездку! Вы отправитесь на сафари по пустыне и покатаетесь на верблюдах, посетите каньон и поплаваете в трёх бассейнах.

Программа

  • плаванье (снорклинг) в трёх бассейнах;
  • дайвинг (оплачивается по желанию при бронировании экскурсии);
  • катание на верблюдах вдоль моря (10 минут);
  • катание на квадроцикле (около 40 минут);
  • пешая прогулка по каньону (около часа);
  • торговый центр в городе Дахаб;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед катание на квадроцикле поездка на верблюде услуги русскоговорящего гида транспортное обслуживание
Что не входит
  • Напитки во время экскурсии прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, термокостюм 5$) арафатки фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом дайвинг (оплачивается по желанию при бронировании экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых☀️На весь день🚌На автобусе🍀Природа и пейзажи🏜Сафари

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