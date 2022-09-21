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Описание
Мы собрали все самые увлекательные экскурсии Шарм-эль-Шейха, чтобы вы получили максимум впечатлений за одну поездку! Вы отправитесь на сафари по пустыне и покатаетесь на верблюдах, посетите каньон и поплаваете в трёх бассейнах.
Программа
плаванье (снорклинг) в трёх бассейнах;
дайвинг (оплачивается по желанию при бронировании экскурсии);
катание на верблюдах вдоль моря (10 минут);
катание на квадроцикле (около 40 минут);
пешая прогулка по каньону (около часа);
торговый центр в городе Дахаб;
Ответы на вопросы
Что входит
Обед катание на квадроцикле поездка на верблюде услуги русскоговорящего гида транспортное обслуживание
Что не входит
Напитки во время экскурсии прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, термокостюм 5$) арафатки фото и видео материалы
Сделанные фотографом дайвинг (оплачивается по желанию при бронировании экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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