Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди

Познакомьтесь с одним из самых известных музеев Парижа во время частного тура на 2,5 часа по музею Орсе

5
45 отзывов
Входной билет
Познакомьтесь с одним из самых известных музеев Парижа во время частного тура на 2,5 часа по музею Орсе.

Минуйте длинные очереди и получите индивидуальный тур по шедеврам знаменитых художников, включая Моне и Ван Гога.
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите шедевры искусства французских импрессионистов и постимпрессионистов
  2. Минуйте длинные очереди, воспользовавшись приоритетным входом в музей Орсе
  3. Узнайте секреты техники, которой пользовались Ван Гог, Ренуар и другие художники
  4. Оцените как самые знаменитые, так и менее известные работы из коллекции музея
  5. Полюбуйтесь на здание музея в стиле боз-ар, в котором раньше располагался железнодорожный вокзал
Музей Орсе – одна из самых популярных достопримечательностей Парижа. Музей расположен в красивом здании в стиле боз-ар, в котором раньше располагался одноименный железнодорожный вокзал.
Частный тур, рассчитанный на туристов, посещающих музей впервые, продлится 2,5 часа и откроет для вас как самые знаменитые произведения искусства, так и менее известные экспонаты музея. Минуйте очереди на входе благодаря специальному приоритетному входу, и сразу же направляйтесь к знаковым работам французских импрессионистов и других художников.
Узнайте о признанных художниках коллекции музея французского искусства XIX века. Послушайте про жизненный путь и индивидуальный стиль таких мастеров, как Моне, Ренуар, Сезанн и Гоген. Изучив знаковые картины, откройте для себя секреты техники импрессионистов и постимпрессионистов, а также узнайте о том, как небольшая группа новаторов стала основой для движения импрессионистов.
Билет c быстрым проходом означает, что вы не будете тратить время в очередях и сможете больше времени уделить произведениям искусства. После окончания экскурсии вы можете остаться в музее и самостоятельно продолжить изучение экспонатов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный местный гид
  • Проход вне очереди
  • Входные билеты в музей
  • Туры для посетителей на инвалидных креслах организуются только по запросу
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Чаевые (по желанию)
  • Трансфер от/до музея Орсе
  • Временные выставки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Этот тур рассчитан на группы максимум из 8 человек, чтобы каждый из гостей получил достаточно внимания
  • Для получастного тура нужно минимум 2 посетителя (в противном случае будет предложена другая дата визита или полный возраст средств)
  • Обратите внимание: с собой нельзя проносить большие сумки и чемоданы
  • Тур подразумевает умеренное количество ходьбы. Тур не подходит для посетителей на инвалидных колясках и с ограниченными возможностями передвижения
  • Музей может быть закрыт без предварительного предупреждения от руководства. В таком случае гостям будет предложена альтернатива. GetYourGuide не может предложить возврат средств или скидку
  • В некоторых помещениях музея действуют правила, согласно которым нельзя шуметь или разговаривать. Коллекции музея могут меняться в течение года
  • Пожалуйста, укажите ваши полные имена, номера мобильных телефонов и электронные адреса, по которым с вами можно связаться в поездке
  • Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фот
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 45 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
2
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
11 окт 2019
(США)
I gave our guide, Oliver, a very difficult task to help me recreate my year as a student in Paris. He was charming, knew his art history, got us in and out of the museum on time. This guided tour was a total self-indulgence on my part. I was short on time and visiting Paris for perhaps the final time. It was a treat to be a "student" once again. The only negative is that the company expected me to "review" the tour immediately. I was enjoying a trip and kept my "internet" time to a minimum. Let a client get home before requesting a review! Please don't send repeated requests. If a client enjoyed your services, they will post as soon as they are able. Thank you, Oliver!
T
20 июня 2019
(США)
Excellent. We had Lillie as our guide. She was super knowledgeable and helped us connect the dots between what was occurring socially to what was being painted at the time. She navigated the floors perfectly. She included some history that connected France to the US. Highly recommend the guided tours.
P
9 июня 2019
(Гонконг)
Felix was an exceptional adviser on the Musée d'Orsay.
His insight to the artworks and interesting facts behind the history of the artists was amazing.
It was exceptional to have such insights delivered in such a meaningful and understandable way.
I would recomend Felix in the most highly terms.
Look forwrad to seeing more of Paris with Felix's guidance.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

👥ГрупповыеТур с гидомЭкскурсииКультура и историяИскусство и музеиМузеи и выставки🎫Билеты🖼МузеиВыставкиМонеРенуар🗽ДостопримечательностиМузей Орсе

Еще несколько похожих предложений в Париже

Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
В группе
до 6 чел.
5
21
35
за 1 чел.
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
👣 Пешеходная
Вы посетите музей Орсе, находящийся в здании первого в мире электрифицированного железнодорожного вокзала
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно, кроме понедельника, в 13:30
Билет в Центр Помпиду без очереди
Входной билет
5
10
15
за 1 чел.
Билет в Центр Помпиду без очереди
👣 Пешеходная
Посетите одну из главных достопримечательностей Парижа - музей современного искусства Помпиду или Бобур
с 11:00–22:00 ежедневно, кроме вторников, вход каждые 15 минут
Париж: всё самое главное за 3 часа
В группе
до 10 чел.
4.7
101
45
за 1 чел.
Париж: всё самое главное за 3 часа
👣 Пешеходная
Париж - один из туристических центров Франции и Европы
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
каждый день в 10:00
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Индивидуально
для 5 чел.
5
1
160
за 1-5 чел.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
В группе
до 8 чел.
4.9
53
37
за 1 чел.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Влюбиться в Париж за три часа
Индивидуально
для 5 чел.
4.8
11
230
за 1-5 чел.
Влюбиться в Париж за три часа
Мы будем передвигаться по Парижу на комфортабельном авто, что поможет нам увидеть за короткое время максимум знаковых
по договоренности
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Круиз
в группе до 10 чел.
4
1333
7 351
за 1 чел.
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Познакомьтесь с Парижем в рамках комбинированного тура
Первое посещение Лувра - прогулка по музею
В группе
до 6 чел.
5
11
2ч 30м
50
за 1 чел.
Первое посещение Лувра - прогулка по музею
👣 Пешеходная
Предлагаю вам провести вечер в одном из самых знаменитых и богатых музеев мира - парижском Лувре
ежедневно кроме вторника
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Индивидуально
до 6 чел.
5
14
175
за 1-6 чел.
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
История строительства и эволюции, выдающихся обитателей и великих шедевров Лувра
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Ночной Париж
Индивидуально
для 5 чел.
5
5
286
за 1-5 чел.
Ночной Париж
На автомобиле гид заберет вас прямо у отеля, чтобы на 3 часа вы смогли окунуться в красоты ночного Парижа
по договоренности
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Входной билет
4.5
729
1ч 15м
2 133
за 1 чел.
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Зайдите без очереди на ужин в парижское Hard Rock Cafe
Влюбиться в Париж за 3 часа
Индивидуально
для 4 чел.
170
за 1-4 чел.
Влюбиться в Париж за 3 часа
👣 Пешеходная
Во время 3-х часовой прогулки по Парижу
См. календарь

Babylon Tours LLC проводит ещё 2 экскурсии

Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
В группе
до 15 чел.
4.8
62
2ч 30м
9 183
за 1 чел.
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Познакомьтесь с популярнейшим музеем на 2,5-часовой экскурсии с гидом
Монмартр и Сакре-Кёр: пешая экскурсия на 2,5 часа
Индивидуально
4.9
28
2ч 30м
6 400
за 1 чел.
Монмартр и Сакре-Кёр: пешая экскурсия на 2,5 часа
Оцените очарование и атмосферу живописного Монмартра в рамках пешей экскурсии на 2,5 часа по этому необычному парижскому
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
🇫🇷