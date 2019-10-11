Музей Орсе – одна из самых популярных достопримечательностей Парижа. Музей расположен в красивом здании в стиле боз-ар, в котором раньше располагался одноименный железнодорожный вокзал.

Частный тур, рассчитанный на туристов, посещающих музей впервые, продлится 2,5 часа и откроет для вас как самые знаменитые произведения искусства, так и менее известные экспонаты музея. Минуйте очереди на входе благодаря специальному приоритетному входу, и сразу же направляйтесь к знаковым работам французских импрессионистов и других художников.

Узнайте о признанных художниках коллекции музея французского искусства XIX века. Послушайте про жизненный путь и индивидуальный стиль таких мастеров, как Моне, Ренуар, Сезанн и Гоген. Изучив знаковые картины, откройте для себя секреты техники импрессионистов и постимпрессионистов, а также узнайте о том, как небольшая группа новаторов стала основой для движения импрессионистов.

Билет c быстрым проходом означает, что вы не будете тратить время в очередях и сможете больше времени уделить произведениям искусства. После окончания экскурсии вы можете остаться в музее и самостоятельно продолжить изучение экспонатов.