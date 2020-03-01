Evgen проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Тайны Чёрной Мадонны и произведений искусства

На пути к монастырю вы рассмотрите скульптуры, а я расскажу вам об авторах этих произведений и их создании. Войдя в саму базилику, вы полюбуетесь картинами и разными предметами интерьера монастыря. Разберётесь, какие образы скрыты в этих произведениях. После вас ждёт знакомство с главной святыней Монтсеррата — Чёрной Мадонной. Мы поговорим о её нелегкой судьбе и мистике, спасшей изображение Девы Марии от исчезновения.

Не менее интересно вам будет узнать, почему в Монтсеррате нет одинаковых лампадок и какую загадку хранит крест над монастырским алтарём.

История Монтсеррата и связанные с ним судьбы

Каталонская святыня повлияла на многие жизни, рассказы о некоторых из них вы услышите на экскурсии. Я объясню, как связано знаменитое путешествие Христофора Колумба и Монтсеррат и кто такой Игнатий Лойола. Открою, какое отношение основатель иезуитского ордена имел к бенедиктинцам. С помощью фактов и легенд я помогу вам воссоздать картину прошлого Монтсеррата, и вы приблизитесь к пониманию, почему он так важен для барселонцев.

В завершение экскурсии вы продегустируете местные сыры и научитесь пить вино по-каталонски.