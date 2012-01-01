3 отзыва оставили туристы

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Два города за один день: Мадрид и Толедо

3.3
3 отзыва
Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
Отправляйтесь на один день изучать Мадрид и Толедо.

Начнем экскурсию ⛳ в центре Мадрида, пройдем по главным его площадям и историческим местам.

После отправимся на автобусе 🚌 в Толедо, чтобы окунуться в средневековую атмосферу бывшей столицы ⭐️ Испании.

Все путешествие продлится 10 часов вместе с дорогой.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €80 за человека

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Два города за один день: Мадрид и Толедо
Два города за один день: Мадрид и Толедо
Экскурсия на целый день позволит составить яркое впечатление об историческом прошлом и сегодняшнем дне современной Испании и двух ее столиц.
Сравнивая экскурсии 🧭 по Мадриду и туры за пределы испанской столицы ⭐️ понимаешь, насколько разная эта Испания. Например, Толедо и Мадрид – музеи 🖼 под открытым небом, уникальные исторические памятники, застывшие в виде старых площадей, мостов и башен. Но какая разница в характере городов! Мадрид – просто мастер по части смешения стилей и эпох. За прошедшие тысячи лет в столице Испании успели, по-хозяйничать арабы, господствовали христиане, бились за влияние могущественные династии Габсбургов и Бурбонов. Повторяя печальную историю 📖 европейских столиц, Мадрид был покорен маленьким генералом Бонапартом, был главной резиденцией диктатора Франциско Франко, а сегодня – европейский оплот демократии.
Видимо, благодаря этой кипящей энергии прогрессивный и вечно бодрствующий Мадрид перехватил пальму первенства у всегда спокойного Толедо.
Внимание!
Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.
Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение профессионального гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Площадь Испании
Два города за один день: Мадрид и Толедо
Два города за один день: Мадрид и Толедо
Два города за один день: Мадрид и Толедо
Два города за один день: Мадрид и Толедо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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3 отзыва оставили туристы

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