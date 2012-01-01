3 отзыва оставили туристы

Экскурсия на целый день позволит составить яркое впечатление об историческом прошлом и сегодняшнем дне современной Испании и двух ее столиц.

Сравнивая экскурсии 🧭 по Мадриду и туры за пределы испанской столицы ⭐️ понимаешь, насколько разная эта Испания. Например, Толедо и Мадрид – музеи 🖼 под открытым небом, уникальные исторические памятники, застывшие в виде старых площадей, мостов и башен. Но какая разница в характере городов! Мадрид – просто мастер по части смешения стилей и эпох. За прошедшие тысячи лет в столице Испании успели, по-хозяйничать арабы, господствовали христиане, бились за влияние могущественные династии Габсбургов и Бурбонов. Повторяя печальную историю 📖 европейских столиц, Мадрид был покорен маленьким генералом Бонапартом, был главной резиденцией диктатора Франциско Франко, а сегодня – европейский оплот демократии.

Видимо, благодаря этой кипящей энергии прогрессивный и вечно бодрствующий Мадрид перехватил пальму первенства у всегда спокойного Толедо.

Внимание!

Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.