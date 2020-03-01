Индивидуальные экскурсии в Мадриде

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  4. Гран-Виа: главный проспект Мадрида в деталях

Изучить блистательную достопримечательность столицы через яркие и малоизвестные факты из ее истории

Алекс
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Алекс – ваш гид
У каждого города есть ключевой символ, для Мадрида это Гран-Виа: улица длиной в один век.

На прогулке я расскажу об архитектурной революции, городских байках, секретных посланиях и любимых бутиках голливудских звезд.

А также отведу на тайную смотровую площадку и покажу места, связанные с Хемингуэем, Дали, Флемингом и другими известными личностями.
От 44 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Banco de España
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Гран-Виа: главный проспект Мадрида в деталях
Гран-Виа: главный проспект Мадрида в деталях

Что вас ожидает

Секреты зданий и статуй проспекта
У Банка Испании вы увидите первый дом, с которого, по мнению многих, началась «архитектурная революция» Гран-Виа. Я расскажу, кто и зачем съел пару яблок, чтобы запустить строительство главного проспекта, и что в начале 20 века думали об этом сами горожане. Чуть позже я покажу первый небоскрёб в Мадриде, помогу отыскать две скульптуры и разгадать зашифрованное в них послание. Также вы посетите мадридский Times Square, ощутите атмосферу Бродвея и увидите здание, которого уже нет. А на площади Испании я расскажу о первой и последней корриде на Гран-Виа и о том, что так развеселило американского президента Гарри Трумэна.

Известные личности в истории Гран-Виа
В программе будет два места, связанных с Нобелевским лауреатом Эрнестом Хемингуэем: отель, где жил и писал литератор, и легендарный бар Гран-Виа. О последнем будет отдельный разговор, ведь помимо старины Хема он прославился выступлениями Фрэнка Синатры; светскими раутами, которые посещала Одри Хепберн; Сальвадором Дали, творившим здесь новые шедевры; изобретателем пенициллина Александром Флемингом и многими другими знаменитыми личностями.

Модные точки проспекта
Возле любимого бутика Гари Купера, Джоди Фостер и других голливудских звёзд поговорим о том, почему он до сих пор является культовым, и кто там покупает одежду сегодня. Кроме того, вы увидите место, где зарождался модный дом Balenciaga и узнаете, почему теперь он находится в Париже. А еще по пути я покажу мои самые любимые места для шоппинга и посоветую отличные заведения для развлечений и гастрономических открытий.

Взгляд сверху
С тайной смотровой площадки вам будут обеспечены будущие звездные снимки Инстаграма. А в конце прогулки, при желании, вы сможете подняться на ещё одну обзорную точку, после которой окончательно влюбитесь в панорамы Мадрида.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто только начинает знакомство со столицей Испании, и тем, кто уже неплохо знает Мадрид.

Организационные детали

  • Все объекты экскурсии осматриваются снаружи, входные билеты не нужны
  • Отдельно оплачивается вход на смотровую площадку на Plaza de España (4€/человека)
Гран-Виа: главный проспект Мадрида в деталях
Гран-Виа: главный проспект Мадрида в деталях
Гран-Виа: главный проспект Мадрида в деталях
Гран-Виа: главный проспект Мадрида в деталях
Гран-Виа: главный проспект Мадрида в деталях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Banco de España.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алекс
Алекс
Всем привет! Меня зовут Алексей и я уже 5 лет как живу в городе, который обожаю. Мадрид таит в себе много секретов и интересных мест, которые я с радостью покажу и расскажу их историю. Свои экскурсии делаю динамичными и содержательными, так что скучать вам не придётся. До скорой встречи на улицах Мадрида!
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