Индивидуальные экскурсии в Мадриде

Что вас ожидает

Секреты зданий и статуй проспекта

У Банка Испании вы увидите первый дом, с которого, по мнению многих, началась «архитектурная революция» Гран-Виа. Я расскажу, кто и зачем съел пару яблок, чтобы запустить строительство главного проспекта, и что в начале 20 века думали об этом сами горожане. Чуть позже я покажу первый небоскрёб в Мадриде, помогу отыскать две скульптуры и разгадать зашифрованное в них послание. Также вы посетите мадридский Times Square, ощутите атмосферу Бродвея и увидите здание, которого уже нет. А на площади Испании я расскажу о первой и последней корриде на Гран-Виа и о том, что так развеселило американского президента Гарри Трумэна.

Известные личности в истории Гран-Виа

В программе будет два места, связанных с Нобелевским лауреатом Эрнестом Хемингуэем: отель, где жил и писал литератор, и легендарный бар Гран-Виа. О последнем будет отдельный разговор, ведь помимо старины Хема он прославился выступлениями Фрэнка Синатры; светскими раутами, которые посещала Одри Хепберн; Сальвадором Дали, творившим здесь новые шедевры; изобретателем пенициллина Александром Флемингом и многими другими знаменитыми личностями.

Модные точки проспекта

Возле любимого бутика Гари Купера, Джоди Фостер и других голливудских звёзд поговорим о том, почему он до сих пор является культовым, и кто там покупает одежду сегодня. Кроме того, вы увидите место, где зарождался модный дом Balenciaga и узнаете, почему теперь он находится в Париже. А еще по пути я покажу мои самые любимые места для шоппинга и посоветую отличные заведения для развлечений и гастрономических открытий.

Взгляд сверху

С тайной смотровой площадки вам будут обеспечены будущие звездные снимки Инстаграма. А в конце прогулки, при желании, вы сможете подняться на ещё одну обзорную точку, после которой окончательно влюбитесь в панорамы Мадрида.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто только начинает знакомство со столицей Испании, и тем, кто уже неплохо знает Мадрид.