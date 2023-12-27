«Следуй за мной» — такую надпись выбивали на подошвах сандалий у жриц любви. По отпечаткам в пыли желающие находили путь к удовольствиям. Давайте и мы пройдём по следам знаменитых блудниц, чей вклад в экономику Рима был больше, чем от покупателей индульгенций. Погуляем по площадям и церквям Вечного города. И поговорим о том, что обсуждать не принято.

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Описание

Что вас ожидает

Следы приведут нас в замок Святого Ангела, на площади Навона, Кампо-деи-Фиори и Фарнезе, а также в церкви Святого Августина и Санта-Мария-делла-Паче, где вы обнаружите картины Караваджо и фрески Рафаэля. Мы не пропустим ни говорящих статуй, ни фонтанов, ни атмосферных улочек и двориков.

Распутство и строгая мораль тесно переплетутся в вопросах, которые мы затронем.

Поговорим о:

Порочных матронах Древнего Рима и знатных куртизанках эпохи Возрождения

Роли женщин в обществе тех времён и значении института брака

Музах и дамах сердца великих художников и авторитетных банкиров

Кардиналах и римских папах, сдавшихся в плен страстям

Феминизме и его живых символах

Массовом увлечении охотой на ведьм

Мученике науки и неутомимом палаче Папы Римского

Свершившемся Чуде

И о полувековом правлении блудниц

Вы узнаете:

Как древнейшее ремесло процветало в столице христианского мира

Кто был прародителем специальных домов удовольствия

На какие категории делились жрицы любви

Какие методы борьбы с ведьмами и еретиками изобрела святая инквизиция

Как императорская гробница стала отражением папской власти и свидетелем многовековых событий

И почему, как только наступают сумерки, Вечный город наполняется призраками

Кому подойдёт

Моя экскурсия посвящается любителям интриг, соблазнов, сплетен и расследований. И она совсем не подходит для детей. Строго 18+!

Организационные детали

Церковь Св. Августина с картинами Караваджо закрыта с 12:00 до 16:00. Имейте это в виду при согласовании времени проведения экскурсии.