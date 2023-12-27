Погулять по Риму и послушать истории о людях, которые в нём жили: любили, грешили и умирали
«Следуй за мной» — такую надпись выбивали на подошвах сандалий у жриц любви. По отпечаткам в пыли желающие находили путь к удовольствиям.
Давайте и мы пройдём по следам знаменитых блудниц, чей вклад в экономику Рима был больше, чем от покупателей индульгенций. Погуляем по площадям и церквям Вечного города. И поговорим о том, что обсуждать не принято.
Давайте и мы пройдём по следам знаменитых блудниц, чей вклад в экономику Рима был больше, чем от покупателей индульгенций. Погуляем по площадям и церквям Вечного города. И поговорим о том, что обсуждать не принято.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Следы приведут нас в замок Святого Ангела, на площади Навона, Кампо-деи-Фиори и Фарнезе, а также в церкви Святого Августина и Санта-Мария-делла-Паче, где вы обнаружите картины Караваджо и фрески Рафаэля. Мы не пропустим ни говорящих статуй, ни фонтанов, ни атмосферных улочек и двориков.
Распутство и строгая мораль тесно переплетутся в вопросах, которые мы затронем.
Поговорим о:
- Порочных матронах Древнего Рима и знатных куртизанках эпохи Возрождения
- Роли женщин в обществе тех времён и значении института брака
- Музах и дамах сердца великих художников и авторитетных банкиров
- Кардиналах и римских папах, сдавшихся в плен страстям
- Феминизме и его живых символах
- Массовом увлечении охотой на ведьм
- Мученике науки и неутомимом палаче Папы Римского
- Свершившемся Чуде
- И о полувековом правлении блудниц
Вы узнаете:
- Как древнейшее ремесло процветало в столице христианского мира
- Кто был прародителем специальных домов удовольствия
- На какие категории делились жрицы любви
- Какие методы борьбы с ведьмами и еретиками изобрела святая инквизиция
- Как императорская гробница стала отражением папской власти и свидетелем многовековых событий
- И почему, как только наступают сумерки, Вечный город наполняется призраками
Кому подойдёт
Моя экскурсия посвящается любителям интриг, соблазнов, сплетен и расследований. И она совсем не подходит для детей. Строго 18+!
Организационные детали
Церковь Св. Августина с картинами Караваджо закрыта с 12:00 до 16:00. Имейте это в виду при согласовании времени проведения экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Ватикана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Вот уже 16 лет я признаюсь в любви к Вечному городу. Любовь и интерес к Риму передались мне от моей итальянской семьи, члены которых тесно связаны с искусством и архитектурой. Я училась в институте по туризму им. Ливии Боттарди и на престижных курсах для гидов Mirabilia Urbis. И не переставала каждый раз открывать для себя новые страницы этого удивительного города. Моя задача как гида — научить вас читать Рим, как книгу. Экскурсии — это всегда про настроение. Влюбленный в город гид не пропустит ничего поучительного и любопытного. Не проходите мимо: устройте себе роман с Римом.
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