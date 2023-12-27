По следам куртизанок, ведьм и еретиков
Индивидуальная экскурсия в Риме

Погулять по Риму и послушать истории о людях, которые в нём жили: любили, грешили и умирали

«Следуй за мной» — такую надпись выбивали на подошвах сандалий у жриц любви. По отпечаткам в пыли желающие находили путь к удовольствиям.

Давайте и мы пройдём по следам знаменитых блудниц, чей вклад в экономику Рима был больше, чем от покупателей индульгенций. Погуляем по площадям и церквям Вечного города. И поговорим о том, что обсуждать не принято.
По следам куртизанок, ведьм и еретиков
По следам куртизанок, ведьм и еретиков
По следам куртизанок, ведьм и еретиков
По следам куртизанок, ведьм и еретиков
По следам куртизанок, ведьм и еретиков
По следам куртизанок, ведьм и еретиков
По следам куртизанок, ведьм и еретиков
По следам куртизанок, ведьм и еретиков
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Описание

Что вас ожидает

Следы приведут нас в замок Святого Ангела, на площади Навона, Кампо-деи-Фиори и Фарнезе, а также в церкви Святого Августина и Санта-Мария-делла-Паче, где вы обнаружите картины Караваджо и фрески Рафаэля. Мы не пропустим ни говорящих статуй, ни фонтанов, ни атмосферных улочек и двориков.

Распутство и строгая мораль тесно переплетутся в вопросах, которые мы затронем.

Поговорим о:

  • Порочных матронах Древнего Рима и знатных куртизанках эпохи Возрождения
  • Роли женщин в обществе тех времён и значении института брака
  • Музах и дамах сердца великих художников и авторитетных банкиров
  • Кардиналах и римских папах, сдавшихся в плен страстям
  • Феминизме и его живых символах
  • Массовом увлечении охотой на ведьм
  • Мученике науки и неутомимом палаче Папы Римского
  • Свершившемся Чуде
  • И о полувековом правлении блудниц

Вы узнаете:

  • Как древнейшее ремесло процветало в столице христианского мира
  • Кто был прародителем специальных домов удовольствия
  • На какие категории делились жрицы любви
  • Какие методы борьбы с ведьмами и еретиками изобрела святая инквизиция
  • Как императорская гробница стала отражением папской власти и свидетелем многовековых событий
  • И почему, как только наступают сумерки, Вечный город наполняется призраками

Кому подойдёт

Моя экскурсия посвящается любителям интриг, соблазнов, сплетен и расследований. И она совсем не подходит для детей. Строго 18+!

Организационные детали

Церковь Св. Августина с картинами Караваджо закрыта с 12:00 до 16:00. Имейте это в виду при согласовании времени проведения экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Ватикана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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