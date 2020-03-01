Необычные маршруты по Риму

Что вас ожидает

Тропами жительниц столицы

Вилла Фарнезина — свидетельница любви известного банкира и куртизанки — откроет путешествие по эпохам «женского» Рима. Вы прогуляетесь у шикарного дома, а при желании, осмотрите его внутренние интерьеры. Увидите лоджию Амура, расписанную Рафаэлем, и побываете у жилища возлюбленной художника. Я покажу дворец шведской королевы и виллу Цезаря и Клеопатры. После, через Тибр, мы попадём на Марсово поле. Локанда любовницы Папы Римского, дом-тюрьма Беатриче Ченчи, квартиры знаменитых гетер — вы рассмотрите жилища из разных столетий. Завершим прогулку у церкви Святого Августина, где покоится не одна честная куртизанка.

От весталок до папессы: истории и домыслы из судеб римлянок

Куртизанка Империя, муза Караваджо, мать императора Нерона — вы услышите о жизни известных горожанок. Узнаете, почему имя Мессалины, жены императора Клавдия, стало нарицательным, и как её образ жизни обернулся для неё трагедией. Поймёте, из-за чего Агриппина, ещё одна супруга Клавдия, получила титул Августы, и кто отдал приказ об её убийстве. Мы поговорим об интриганках из семьи Борджия и шведской королеве, отказавшейся от престола. Как связаны Лукреция, невеста герцога Альфонсо д’Эсте, и лапша феттучини, правила ли папесса Иоанна Ватиканом и кто вдохновлял гениев эпохи Возрождения — вы узнаете много интересных фактов и легенд из жизни римлянок прошлого.

Кроме того, мы обсудим современных жительниц города и вы разберётесь, как эмансипированность и сильные семейные традиции сочетаются в римском обществе.