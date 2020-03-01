Необычные маршруты по Риму

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  4. Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города

Королевы, модницы, куртизанки и домохозяйки — самые занимательные истории римлянок

Ирина
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Ирина – ваш гид
Судьбы римских женщин древности и Средневековья окутаны легендами.

Я открою вам, какими они были на самом деле.

Расскажу о страстной Мессалине и папессе Иоанне, красавице Розин и куртизанке Империи.

Скандалы, трагедии, власть, сплетни и загадочные смерти — вы прикоснётесь к  самым ярким биографиям женщин Рима.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча у виллы Фарнезина-Трастевере
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Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города

Что вас ожидает

Тропами жительниц столицы
Вилла Фарнезина — свидетельница любви известного банкира и куртизанки — откроет путешествие по эпохам «женского» Рима. Вы прогуляетесь у шикарного дома, а при желании, осмотрите его внутренние интерьеры. Увидите лоджию Амура, расписанную Рафаэлем, и побываете у жилища возлюбленной художника. Я покажу дворец шведской королевы и виллу Цезаря и Клеопатры. После, через Тибр, мы попадём на Марсово поле. Локанда любовницы Папы Римского, дом-тюрьма Беатриче Ченчи, квартиры знаменитых гетер — вы рассмотрите жилища из разных столетий. Завершим прогулку у церкви Святого Августина, где покоится не одна честная куртизанка.

От весталок до папессы: истории и домыслы из судеб римлянок
Куртизанка Империя, муза Караваджо, мать императора Нерона — вы услышите о жизни известных горожанок. Узнаете, почему имя Мессалины, жены императора Клавдия, стало нарицательным, и как её образ жизни обернулся для неё трагедией. Поймёте, из-за чего Агриппина, ещё одна супруга Клавдия, получила титул Августы, и кто отдал приказ об её убийстве. Мы поговорим об интриганках из семьи Борджия и шведской королеве, отказавшейся от престола. Как связаны Лукреция, невеста герцога Альфонсо д’Эсте, и лапша феттучини, правила ли папесса Иоанна Ватиканом и кто вдохновлял гениев эпохи Возрождения — вы узнаете много интересных фактов и легенд из жизни римлянок прошлого.

Кроме того, мы обсудим современных жительниц города и вы разберётесь, как эмансипированность и сильные семейные традиции сочетаются в римском обществе.

Организационные детали

  • При желании, мы изменим маршрут и начнём с площади Навона.
  • Дополнительные расходы (по желанию): вход на виллу Фарнезина — 6 евро с человека.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города
Женщины Рима: пикантное прошлое Вечного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у виллы Фарнезина-Трастевере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Добрый день, дорогие путешественники! Я частный гид по Риму и региону Лацио. Живу в этом прекрасном городе с конца прошлого века. Закончила курс «История искусств» в римском государственном университете. Я помогу вам влюбиться в этот город, показав такие места, о существовании которых может знать только тот, кто долго живёт в этом городе и его постоянно исследует. Рима не бывает достаточно.
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