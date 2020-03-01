Светлана проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Коппеде. Элегантные жилые кварталы Рима

Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке

Светлана
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Светлана – ваш гид
Обычные римляне не живут на площади Венеции.

Не покупают сыры на Кампо-деи-Фьори.

Не заходят в бар у Пантеона по дороге на работу, а вечерами не сидят на Испанской лестнице.

Я познакомлю вас с реальной жизнью Вечного города, с буднями и обычаями горожан.

Гулять отправимся в район Триесте, где роскошь квартала Коппеде соседствует с простотой спальных районов Рима.
€130
117 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Metro Bologna
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Коппеде. Элегантные жилые кварталы Рима
Коппеде. Элегантные жилые кварталы Рима

Что вас ожидает

Погружение в будни римлян
Моя цель на этой прогулке — показать вам, как действительно живет Рим сегодня. Вы увидите элегантные палаццо дорогих кварталов и спальные районы среднего класса. Гуляя по зеленым улочкам без туристов, встретите обычных горожан, идущих в супермаркет и церковь, в цветочный киоск и пиццерию. Я поделюсь своими наблюдениями о жизни римлян и их традициях. И конечно, мы поговорим о том, как отражается почти трехтысячелетняя история Рима в реалиях сегодняшнего дня.

Небанальные тропы
Прогулка начнется у почтового отделения, построенного во времена Муссолини. Римская архитектура XX века, так или иначе, напоминает о диктаторе: следы Дуче, как называли его последователи, хранит и городской парк. Я открою историю виллы Торлония — когда-то резиденции состоятельного семейства, а сегодня любимого места прогулок римлян, куда зайдем и мы.

Маршрут пройдёт вблизи старинного римского университета. Вы услышите, кто учился там в 14 веке и насколько сегодня популярно у итальянцев высшее образование. Я расскажу, легко ли поступить иностранцу в итальянские ВУЗы и поделюсь собственным опытом.

Следом вас ждет район Триесте, где живут римляне с уровнем доходов выше среднего. Этот Рим чуть рафинированный и торжественный. Мы погуляем по кварталу в стиле арт-нуво, спроектированному архитектором Джино Коппеде. Это тот Рим, которого вы не ждали! Домики Феи и Паука, завуалированные приветы из Венеции и Флоренции — здесь вы оцените все очарование и элегантность архитектуры прошлого столетия.

Я с радостью посоветую, куда сходить на обед и где можно просто посидеть с бокалом вина, а также что из римской кухни стоит попробовать на местном рынке.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят увидеть не только исторический, но и живой, буднично-спокойный Рим.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Коппеде. Элегантные жилые кварталы Рима
Коппеде. Элегантные жилые кварталы Рима
Коппеде. Элегантные жилые кварталы Рима
Коппеде. Элегантные жилые кварталы Рима
Коппеде. Элегантные жилые кварталы Рима
Коппеде. Элегантные жилые кварталы Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Metro Bologna.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Buongiorno! Добрый день! Меня зовут Светлана. За 6 лет, что я живу в Риме, не было ни одного дня, чтобы я засомневалась, верно ли я поступила, променяв в 30 лет должность юриста в России на статус студента в Италии. Рим оказался мне родным. Факультета по культурологии в римском гос. университете мне показалось мало, и я закончила ещё курс по истории искусства и археологии в известной школе для гидов в Риме «Mirabilia Urbis». Но это всё факты. А за эмоциями я приглашаю вас на прогулку по Риму! Я люблю открывать Рим для себя и умею делать это для других. Грамотная речь, знания, способность почувствовать настрой собеседника, улыбка и юмор — мои основные правила на прогулке с путешественниками. И самое главное — бесконечная любовь к Риму! До встречи! Ciao!
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