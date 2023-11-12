Фотопрогулка в сердце Вечного города
Рим — это город, который вдохновляет и захватывает дух. Его архитектура, исторические памятники и узкие улочки создают неповторимую атмосферу. Я помогу вам сохранить каждый миг этого незабываемого опыта с помощью фотографии. Передам эмоции и красоту через объектив камеры, создавая тёплые и яркие воспоминания.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по главным улицам Рима и увидите самые популярные достопримечательности — Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие, на фоне которых получатся отличные снимки. Также я покажу скрытые уголки и уютные переулки, где можно создать особенные фотографии.
Мой подход к съёмке основан на естественности и спонтанности. Я запечатлею настоящие моменты и эмоции. Ваши улыбка, радость и взаимодействие с окружающей средой будут центральными элементами каждого снимка.
Организационные детали
Через 7–10 дней после прогулки вы получите 150–200 фотографий ссылкой на галерею. 30 лучших снимков (мы заранее обсудим, какие именно) будут в авторской обработке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рухида — ваш гид в Риме
Приветствую вас! Меня зовут Рухида, я профессиональный фотограф, специализирующийся на портретной съёмке. С радостью предоставлю вам незабываемую возможность запечатлеть ваше путешествие и сохранить его в красивых фотографиях. Я приехала в Рим на учебу и была сразу очарована этим городом, его богатой историей, архитектурой и уникальной атмосферой. Рим – это город, который полон вдохновения. Мне важно не только создать красивые снимки, но и передать вам эмоции, которые вы испытываете, находясь здесь. Моим главным приоритетом является создание атмосферных и запоминающихся фотографий, которые будут переносить вас в моменты вашего приключения в Риме, каждый раз, когда вы на них смотрите. Я с нетерпением жду возможности сопровождать вас во время фототура по Риму и помочь создать восхитительные фотографии
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Пешеходные
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Фотопрогулки
Пантеон
Популярные места
Улицы и переулки
Колизей
Фонтан Треви
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