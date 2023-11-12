Рим — это город, который вдохновляет и захватывает дух. Его архитектура, исторические памятники и узкие улочки создают неповторимую атмосферу. Я помогу вам сохранить каждый миг этого незабываемого опыта с помощью фотографии. Передам эмоции и красоту через объектив камеры, создавая тёплые и яркие воспоминания.

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Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по главным улицам Рима и увидите самые популярные достопримечательности — Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие, на фоне которых получатся отличные снимки. Также я покажу скрытые уголки и уютные переулки, где можно создать особенные фотографии.

Мой подход к съёмке основан на естественности и спонтанности. Я запечатлею настоящие моменты и эмоции. Ваши улыбка, радость и взаимодействие с окружающей средой будут центральными элементами каждого снимка.

Организационные детали

Через 7–10 дней после прогулки вы получите 150–200 фотографий ссылкой на галерею. 30 лучших снимков (мы заранее обсудим, какие именно) будут в авторской обработке.