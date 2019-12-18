Посетите Пантеон — один из самых известных памятников Древнего Рима, сохранившийся до наших дней. Возьмите аудиогид на стойке у входа в Пантеон и отправляйтесь в путешествие по увлекательным страницам истории.

Вы пройдете по 15 точкам аудиогида и сможете воспользоваться картой, чтобы ориентироваться внутри базилики. Узнайте историю здания, которое позже использовалось как церковь и мавзолей.

Пантеон, построенный в 25–27 г. до н. э. — это единственное древнеримское строение, которое сохранилось до наших дней. Этот храм, посвященный всем богам языческого Рима, построил император Адриан на месте более раннего храма, возведенного Марком Агриппой во время правления Августа.

Пантеон классифицировали как храм, хотя мнения об его исходном предназначении расходятся. Все из-за того, что его конструкция отличается от других традиционных римских храмов: например, Римского форума.