Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте загадочную историю Пантеона в ходе 35-минутной аудиоэкскурсии
Осмотрите древнее святилище и мавзолей Пантеона
Полюбуйтесь удивительной конструкцией Пантеона с отверстием в куполе
Посетите Пантеон — один из самых известных памятников Древнего Рима, сохранившийся до наших дней. Возьмите аудиогид на стойке у входа в Пантеон и отправляйтесь в путешествие по увлекательным страницам истории.
Вы пройдете по 15 точкам аудиогида и сможете воспользоваться картой, чтобы ориентироваться внутри базилики. Узнайте историю здания, которое позже использовалось как церковь и мавзолей.
Пантеон, построенный в 25–27 г. до н. э. — это единственное древнеримское строение, которое сохранилось до наших дней. Этот храм, посвященный всем богам языческого Рима, построил император Адриан на месте более раннего храма, возведенного Марком Агриппой во время правления Августа.
Пантеон классифицировали как храм, хотя мнения об его исходном предназначении расходятся. Все из-за того, что его конструкция отличается от других традиционных римских храмов: например, Римского форума.
Ответы на вопросы
Что входит
Аудио гид
Бесплатный вход в Пантеон
Плата за бронирование
Пожертвование базилике Санта-Мария-ад-Мартирес
Гарнитура с одним ухом
Что не входит
Живой гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 35 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт
Паспорт или удостоверение личности
Кредитная карта
Наушники
Не допускаются
Шорты
Короткие юбки
Майки
Важная информация
Вход в Пантеон бесплатный
Пантеон может быть закрыт из-за служб, концертов или других мероприятий
Данный билет не дает вам проход в достопримечательность без очереди
Для получения аудиогида нужно предъявить действующее удостоверение личности (паспорт, ID-карту, водительские права или банковскую карту), а также оставить депозит. Фотокопии и студенческие удостоверения не принимаются
Посещение базилики возможно только в соответствующей одежде (шорты, майки и топы без рукавов запрещены)
Проверки, связанные с CoVid-19 Green Pass, могут занять до одного часа. Приезжайте заранее до забронированного времени входа
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 1429 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
716
4
408
3
175
2
45
1
85
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Monica
18 дек 2019
(Румыния)
Все прошло гладко. Там не было никакой линии для аудиогида, когда мы туда приехали. Мы получили смартфон с 15 треками, каждый из которых содержал информацию о различных аспектах Пантеона. Я бы хотел, чтобы у нас были наушники. Информация была интересной, английский акцент двух докладчиков был легок для понимания, и их выступление было легко понять. Хотелось бы, чтобы было больше информации или хотя бы больше подробностей об общем значении Пантеона и о том, как люди его воспринимают.
M
Michele
20 окт 2021
(Германия)
We took this audio guide tour and loved it! This is an excellent way to see the Pantheon, as you can do it at your own pace. The one thing we didn't take into consideration was the massive queue outside. The waiting time would have been well over an hour and we had to sneak in at the front or we would have missed our booked slot! Please plan for the queues when booking this audio tour. Other than that, it was perfect. You trade-in your voucher for a mobile phone and headphones and off you go. There is a map on the phone with about 13 numbered places of interest. Perfect tour!!
А
Аноним
13 окт 2021
(США)
The website was misleading because it leads you to think that you have a reservation at a specific time and that you have purchased an entrance ticket. In fact, you can show up any time to redeem the voucher for the audio lecture @ the Pantheon and entrance is free. Plan to stand in line for a while to get in! The audio guide made the pantheon much more interesting, and was a good length and reasonably detailed. I recommend the audio guide. I think, though, you can just buy it there and skip this silly service.