Узнать древние мифы и легенды и познакомиться с создателями мнимой архитектуры
Прогулка подойдёт тем, кто впервые в Риме, и тем, кто уже был тут.
Вы подниметесь на захватывающие дух смотровые площадки, полюбуетесь храмами и побродите по развалинам.
Узнаете, как один декоратор спрятал всё самое интересное в замочную скважину, и разгадаете секреты римских церквей. Я расскажу о героях и святых и проведу по самым фотогеничным улочкам.
Вы подниметесь на захватывающие дух смотровые площадки, полюбуетесь храмами и побродите по развалинам.
Узнаете, как один декоратор спрятал всё самое интересное в замочную скважину, и разгадаете секреты римских церквей. Я расскажу о героях и святых и проведу по самым фотогеничным улочкам.
Ближайшие даты:
21
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Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по живописным уголкам Рима — посетите Апельсиновый сад, Авентинский холм, площадь Мальтийских кавалеров, зайдёте в церковь Святой Марии и базилику Святой Сабины. Оцените ускользающий купол Ватикана, перспективу Святого отверстия и иллюзорную архитектуру иезуитской церкви Св. Игнатия Лойолы. А я расскажу:
- Откуда начинался Рим
- Кем были легендарные герои этих мест ещё до основания города
- Где вы можете открыть знаменитый ящик Пандоры
- Как бывшая блудница стала христианской святой
- Что видно в Святом отверстии и как отличить настоящую архитектуру от оптического обмана
- Кто из святых владел собственным бизнесом
И многое другое!
Организационные детали
В церквях есть дресс-код — плечи и колени должны быть прикрыты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Circo Massimo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Вот уже 16 лет я признаюсь в любви к Вечному городу. Любовь и интерес к Риму передались мне от моей итальянской семьи, члены которых тесно связаны с искусством и архитектурой. Я училась в институте по туризму им. Ливии Боттарди и на престижных курсах для гидов Mirabilia Urbis. И не переставала каждый раз открывать для себя новые страницы этого удивительного города. Моя задача как гида — научить вас читать Рим как книгу. Экскурсии — это всегда про настроение. Влюблённый в город гид не пропустит ничего поучительного и любопытного. Не проходите мимо — устройте себе роман с Римом.
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