Прогулка подойдёт тем, кто впервые в Риме, и тем, кто уже был тут. Вы подниметесь на захватывающие дух смотровые площадки, полюбуетесь храмами и побродите по развалинам. Узнаете, как один декоратор спрятал всё самое интересное в замочную скважину, и разгадаете секреты римских церквей. Я расскажу о героях и святых и проведу по самым фотогеничным улочкам.

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Ваш гид в Риме

Ирина Ваш гид в Риме

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по живописным уголкам Рима — посетите Апельсиновый сад, Авентинский холм, площадь Мальтийских кавалеров, зайдёте в церковь Святой Марии и базилику Святой Сабины. Оцените ускользающий купол Ватикана, перспективу Святого отверстия и иллюзорную архитектуру иезуитской церкви Св. Игнатия Лойолы. А я расскажу:

Откуда начинался Рим

Кем были легендарные герои этих мест ещё до основания города

Где вы можете открыть знаменитый ящик Пандоры

Как бывшая блудница стала христианской святой

Что видно в Святом отверстии и как отличить настоящую архитектуру от оптического обмана

Кто из святых владел собственным бизнесом

И многое другое!

Организационные детали

В церквях есть дресс-код — плечи и колени должны быть прикрыты.