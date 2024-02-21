Удивительный Рим
Индивидуальная экскурсия в Риме

Узнать древние мифы и легенды и познакомиться с создателями мнимой архитектуры

Прогулка подойдёт тем, кто впервые в Риме, и тем, кто уже был тут.

Вы подниметесь на захватывающие дух смотровые площадки, полюбуетесь храмами и побродите по развалинам.

Узнаете, как один декоратор спрятал всё самое интересное в замочную скважину, и разгадаете секреты римских церквей. Я расскажу о героях и святых и проведу по самым фотогеничным улочкам.
Удивительный Рим
Удивительный Рим
Удивительный Рим
Ближайшие даты:
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
27
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по живописным уголкам Рима — посетите Апельсиновый сад, Авентинский холм, площадь Мальтийских кавалеров, зайдёте в церковь Святой Марии и базилику Святой Сабины. Оцените ускользающий купол Ватикана, перспективу Святого отверстия и иллюзорную архитектуру иезуитской церкви Св. Игнатия Лойолы. А я расскажу:

  • Откуда начинался Рим
  • Кем были легендарные герои этих мест ещё до основания города
  • Где вы можете открыть знаменитый ящик Пандоры
  • Как бывшая блудница стала христианской святой
  • Что видно в Святом отверстии и как отличить настоящую архитектуру от оптического обмана
  • Кто из святых владел собственным бизнесом

И многое другое!

Организационные детали

В церквях есть дресс-код — плечи и колени должны быть прикрыты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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