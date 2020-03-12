67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть историю раннего христианства и прикоснуться к величайшим религиозным реликвиям

Алеся
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Алеся – представитель гидов
Значение христианского наследия Рима для мировой культуры переоценить невозможно.

Мощи апостолов Петра и Павла, часть Креста Господня, шипы из Тернового Венца – эти и другие реликвии вы увидите в ходе экскурсии.

А также узнаете о становлении христианства, о подвигах и противоречиях в его истории.
10 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Santa Maria Maggiore
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У этой экскурсии67 отзывов
5
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее религии
Эта экскурсия поможет понять историю раннего христианства через подвиги и неоднозначные судьбы апостолов и святых. Вы услышите правду о гонениях на христиан и узнаете о главных вехах религии. Познакомитесь с жизнью и творчеством великих художников, скрупулезно отобранных Римскими Папами для украшений главных храмов. И, конечно, прикоснетесь к великим чудотворным святыням.

Кафедральный Собор святого Иоанна на земле Латеранской
Вы окажетесь в главнейшем храме Рима и Ватикана, основанном при равноапостольном императоре Константине. Надпись на стене перед входом гласит: «Святейшая Латеранская церковь является матерью и главой церквей этого города и всего мира». Главная реликвия храма — Святая лестница, привезенная св. Еленой из Иерусалима. Именно по этой лестнице Иисус Христос несколько раз поднимался во дворце Понтия Пилата на суд перед распятием.

Реликвии из Иерусалима
После мы посетим базилику святого Креста Иерусалимского. Вы узнаете историю её строительства и по ступенькам «Крестного пути» подниметесь в часовню Реликвий. Здесь в особой нише находятся три части древа от Креста Господня, перст апостола Фомы, ковчег с двумя шипами от тернового венца и ковчег с тремя камушками: Вифлеемской пещеры Рождества, колонны бичевания Спасителя и Гроба Господня. Ниже расположен гвоздь, которым тело Христа было пригвождено ко Кресту; справа — часть Титла, т.е. таблички с надписью «Иисус Назарей Царь Иудейский», прибитой по приказанию Пилата. Вы своими глазами увидите вещественные свидетельства событий того времени.

Мозаики удивительного мастерства и красоты
Следующее место нашего паломничества — базилика Марии Старейшей. Гид расскажет предание о чудесах, предшествовавших её появлению. Вы осмотрите самые древние мозаики из тех, что существуют в мире, и прикоснетесь к мощам святого апостола Матфея. Еще одна реликвия, хранящаяся в этом храме — доски, из которых были сделаны младенческие ясли Спасителя.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путь от базилики Basilica Santa Maria Maggiore до базилики Basilica di Santa Croce in Gerusalemme предполагает активный 20-минутный переход (1,7 км)
  • Если вам будет затруднительно двигаться со скоростью группы, вы можете доехать до следующей точки маршрута Basilica di Santa Croce in Gerusalemme на такси (около 10 минут) или присоединиться к группе с небольшим опозданием
  • Экскурсия проходит по благословению Русской Православной Церкви в Италии

Что входит в стоимость

  • Аренда наушников включена в стоимость. Гид проводит экскурсию бесплатно. Остаток, оплачиваемый на месте, будет передан на безвозмездной основе православному храму Св. Екатерины в Риме и 4 сельским храмам в Украине в Полтавской области.
  • Посещение базилик бесплатное
  • Дополнительных расходов нет
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима
Великие христианские святыни Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Santa Maria Maggiore.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алеся
Алеся
Benvenuti in Italia! Наша команда гидов проводит авторские экскурсии в мини-группах до 12 человек. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям в Риме в Ватикан, Колизей, обзорной и гастрономической, а также к нашим загородным путешествиям по Тоскане — вас ждут большие впечатления в маленьких группах!
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67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсия очень понравилась : очень познавательно и интересно. Гид Сергей не только отличный рассказчик, но и хорошо владеет материалом не только по данной тематике, но и по многим другим. Экскурсия во многом превзошла мои ожидания. Большое спасибо!
6 марта 2020
Это невероятная экскурсия! Даже если ты человек не близкий к религии, то прикоснуться к истории христианства безусловно стоит. Посещаемые храмы чуть в стороне от традиционных туристических маршрутов в Риме, что делает экскурсию эксклюзивной. Рекомендую!
4 марта 2020
Отличная экскурсия, огромное спасибо Сергею, он прекрасный гид! Нам с мужем очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям.
2 марта 2020
Экскурсией довольна. Увидела, что хотела. Темп был удобный, тема хорошо раскрыта. Благодарю!
27 февраля 2020
Отличная экскурсия. Очень информативно и познавательно. Хочется отметить высокопрофессиональное проведение экскурсии гидом Сергеем.
27 февраля 2020
Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто уже был на обзорных экскурсиях по Риму. Вы здесь не увидите открыточных достопримечательностей, но увидите гораздо больше, чем среднестатистический турист приезжавший в Рим.
23 февраля 2020
Мы были в Риме в первый раз. Я очень рада, что заказала экскурсию заранее через интернет. Это очень помогло спланировать свое пребывание в Риме.Отличный экскурсовод Сергей! его рассказ настолько полный и интересный слушали и созерцали на протяжении почти 3 часов. Спасибо ему большое!
19 февраля 2020
Большое спасибо за экскурсию. Были с мужем и дочкой 12 лет 19 февраля 2020 г. Каждый вынес для себя интересное и полезное. Время пролетело быстро и мы бы ходили ещё дольше. Для нас было очень удачное место встречи - 7 мин от вокзала Термини, баз Св Марии Снежной. Очень здорово, что есть именно такая тематика экскурсии, тк я в Рим ехала именно поклониться христианским святыням. После рассказа гида осталось приятное чувство наполненности новой информацией, которую нужно осмыслить. Буду рекомендовать своим друзьям. Желаю организаторам успехов! Наталия
17 февраля 2020
экскурсия просто потрясающая!..
Сергей - один из лучших гидов, с кем доводилось встречаться. общаться с ним одно удовольствие!..
что очень важно и приятно, его экскурсия - это не монотонное "бубуканье" "не-сбивайте-меня" заученного материала.
экскурсия Сергея - это живой диалог, это грамотная расстановка акцентов на важных моментах темы, это тесная увязка теории с практикой и примерами из жизни. видно, что человек понимает, о чем говорит, полностью владеет материалом.
очень рекомендую всем посетить эту экскурсию. и с удовольствием пройду снова этим маршрутом в компании Сергея.
команда RomeAdviser, которую представляет Алеся, -- очень ответственные ребята, отличные организаторы познавательных трипов. маршруты просчитаны прекрасно - проложены через ключевые места Рима и окрестностей.
ОГРОМНАЯ благодарность, Алеся и Сергей!..
16 февраля 2020
Большое спасибо Сергею. Отличный экскурсовод грамотный и корректный. Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового.
Ещё 57 отзывов

Алеся проводит ещё 3 экскурсии

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