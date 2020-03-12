67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее религии

Эта экскурсия поможет понять историю раннего христианства через подвиги и неоднозначные судьбы апостолов и святых. Вы услышите правду о гонениях на христиан и узнаете о главных вехах религии. Познакомитесь с жизнью и творчеством великих художников, скрупулезно отобранных Римскими Папами для украшений главных храмов. И, конечно, прикоснетесь к великим чудотворным святыням.

Кафедральный Собор святого Иоанна на земле Латеранской

Вы окажетесь в главнейшем храме Рима и Ватикана, основанном при равноапостольном императоре Константине. Надпись на стене перед входом гласит: «Святейшая Латеранская церковь является матерью и главой церквей этого города и всего мира». Главная реликвия храма — Святая лестница, привезенная св. Еленой из Иерусалима. Именно по этой лестнице Иисус Христос несколько раз поднимался во дворце Понтия Пилата на суд перед распятием.

Реликвии из Иерусалима

После мы посетим базилику святого Креста Иерусалимского. Вы узнаете историю её строительства и по ступенькам «Крестного пути» подниметесь в часовню Реликвий. Здесь в особой нише находятся три части древа от Креста Господня, перст апостола Фомы, ковчег с двумя шипами от тернового венца и ковчег с тремя камушками: Вифлеемской пещеры Рождества, колонны бичевания Спасителя и Гроба Господня. Ниже расположен гвоздь, которым тело Христа было пригвождено ко Кресту; справа — часть Титла, т.е. таблички с надписью «Иисус Назарей Царь Иудейский», прибитой по приказанию Пилата. Вы своими глазами увидите вещественные свидетельства событий того времени.

Мозаики удивительного мастерства и красоты

Следующее место нашего паломничества — базилика Марии Старейшей. Гид расскажет предание о чудесах, предшествовавших её появлению. Вы осмотрите самые древние мозаики из тех, что существуют в мире, и прикоснетесь к мощам святого апостола Матфея. Еще одна реликвия, хранящаяся в этом храме — доски, из которых были сделаны младенческие ясли Спасителя.