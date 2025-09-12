Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.
до 4 чел.
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
Завтра в 11:30
14 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
В трендеДо Марса - по Чуйскому тракту
Покорите Семинский перевал и ощутите величие Чуйского тракта, наслаждаясь захватывающими видами на Алтае
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
16 сен в 06:30
9000 ₽ за человека
до 6 чел.
Идеальное путешествие по Алтаю
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Завтра в 08:59
14 сен в 08:59
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
до 2 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Насладитесь конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Безопасно и доступно для всех возрастов. Откройте для себя красоту природы в Горно-Алтайске
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
Завтра в 11:30
14 сен в 10:00
3500 ₽ за всё до 2 чел.
до 4 чел.
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Кристально чистые бирюзовые озера, не замерзающие даже зимой, ждут вас в Горно-Алтайске. Узнайте легенды, насладитесь природой и сделайте удивительные фото
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 9300 ₽ за всё до 4 чел.
