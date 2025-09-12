Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Горно-Алтайске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
На машине
7 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
Завтра в 11:30
14 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту
На автобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
до 16 чел.
В тренде
До Марса - по Чуйскому тракту
Покорите Семинский перевал и ощутите величие Чуйского тракта, наслаждаясь захватывающими видами на Алтае
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
16 сен в 06:30
9000 ₽ за человека
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
На машине
13 часов
141 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Идеальное путешествие по Алтаю
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Завтра в 08:59
14 сен в 08:59
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Конные прогулки
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Насладитесь конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Безопасно и доступно для всех возрастов. Откройте для себя красоту природы в Горно-Алтайске
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
Завтра в 11:30
14 сен в 10:00
3500 ₽ за всё до 2 чел.
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Кристально чистые бирюзовые озера, не замерзающие даже зимой, ждут вас в Горно-Алтайске. Узнайте легенды, насладитесь природой и сделайте удивительные фото
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 9300 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
  2. Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
  3. До Марса - по Чуйскому тракту
  4. Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
  5. Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Гейзерное озеро
  7. Чемал
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в сентябре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3500 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 282 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 282 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь