Встретим Рождество интересно и весело! Никаких скучных экскурсий, только всё только самое лучшее в нашем разнообразном и ярком туре на Кавказ.

Программа тура по дням

1 день Встреча, программа на выбор

Встреча в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале Минеральных Вод / Пятигорска. Программа на выбор. Вариант 1. Экскурсия ” МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ“, начало в 13:20. По программе экскурсии: Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска. Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости). Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото. Возвращение в Пятигорск~ в 18:30. Заселение в отель ~ 18:30. Ужин в отеле ~ в 19:30. Вариант 2. Экскурсия “ДВА МОНАСТЫРЯ”, начало в 13:20. Первым по программе экскурсии посещаем Свято-Георгиевский женский монастырь, построенный рядом с поселком Ясная поляна, где с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой – на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом. Далее отправляемся в путь в сторону Пятигорска и поднимаемся на гору Бештау. Здесь находится Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь. Святыни обители: икона Божьей Матери, привезённой с горы Афон, образ св. Апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы, освящённых на Афоне в Илиинском скиту, ковчег с мощами Киевско-Печерских святых. Второ-Афонский монастырь стал первым возрожденным монастырем на Северном Кавказе. Его возрождение знаменует возрождение кавказского монашества. Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30. Заселение в отель ~ 18:30. Ужин в отеле ~ в 19:30. Вариант 3. Экскурсия “ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам”, начало в 14:20. По программе экскурсии: посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М.Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М.Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук. За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время: музей-заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова»;

канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск. Окончание экскурсии ~ в 17:30. Заселение в отель ~ 18:00. Ужин в отеле ~ в 19:30.

2 день Программа на выбор

Программа на выбор. Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30. Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа. По программе экскурсии: остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах. Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м. Канатные дороги за доп. плату. Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам: 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор»;

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир»;

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши». Канатные дороги за доп. плату. Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шорпа, лагман, шашлыки, хычины. Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно. Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00. Ужин в отеле ~ в 20:00. Свободное время. Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30. Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр. На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!». По программе экскурсии: остановка на завтрак ~ в 8:45. за доп. плату: карачаевские хычины, чай на горных травах. Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки. Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа. Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н.у.м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др. Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара. Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату: 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м.;

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м.;

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м. Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни. за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, лагман, домашнее вино, чай на горных травах. Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00. Ужин в отеле ~ в 20:00. Свободное время. Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50. По программе экскурсии: живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, домашнее вино, чай на горных травах. Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен. Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу. Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное). Купание в горячем источнике возле села Аушигер. Возвращение в отель ~ в 19:30. Ужин в отеле ~ в 20:00. Свободное время. Вариант 4. Экскурсия “ГРОЗНЫЙ+ШАЛИ”, начало в 6:30. По программе экскурсии: кроме Грозного, посещение города Шали. Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году. Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, прогулка по центру города. Возвращение в отель ~ в 22:00.

3 день Программа на выбор

Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00. Обед в отеле в 12:30. Вариант 1. Экскурсия “СУВОРОВСКИЕ БАНИ”, начало в 14:20. Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый). Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Окончание экскурсии ~ в 17:30. Заселение в отель ~ 18:00. Вариант 2. Экскурсия “ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам”, начало в 14:20. Описание программы см. в первом дне. Вариант 3. Экскурсия “ЕССЕНТУКИ”, начало в 14:20. Ессентуки — самый молодой курорт на Кавказских Минеральных Водах. Он приобрел свою славу благодаря уникальным соляно-щелочным минеральным источникам, которые еще в 19 веке один из исследователей КМВ назвал «жемчужиной Северного Кавказа, его национальной гордостью». Бюветы этих источников расположены в курортном парке. Многочисленные дорожки терренкура окружены красивыми клумбами и многочисленными парковыми композициями. Также в курортном парке находятся знаменитые лечебницы. Николаевские ванны — одна из старейших водолечебниц. Институт механотерапии им. Цандера. Самая большая и красивая грязелечебница на КМВ, построенная в стиле древнеримских бань.

4 день Программа на выбор

Вариант 1. Экскурсия “4 ГОРОДА КМВ”, начало в 9:00. Завтрак в отеле с 7:00 до 8:30. По программе экскурсии: в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова. В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница. В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада. В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17. Обед на маршруте за доп. плату. Возвращение в отель ~ в 18:00. Ужин в отеле ~ в 20:00. Свободное время. Вариант 2. Экскурсия ” КИСЛОВОДСКИЙ КОМПЛЕКС“, начало в 8:20. Завтрак в отеле в 7:00. По программе экскурсии: гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска. Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости). Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото. Обед на маршруте за доп. плату. Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье. Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А.С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М.Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны. Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00. Ужин в отеле ~ в 20:00. Свободное время. Вариант 3. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30. Вариант 4. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30. Вариант 5. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50. Вариант 6. Экскурсия “ГРОЗНЫЙ+ШАЛИ+АРГУН”, начало в 6:30. Описание программ см. во втором дне. Вариант 7. Только для граждан РФ! Экскурсия “ГОРНАЯ ИНГУШЕТИЯ”, начало в 5:30. Ингушетия — страна башен и легенд. По программе экскурсии: остановка на завтрак через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками , шурпа, чай, кофе, вино). Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии. Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России. Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век). Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами. «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров. Обед — сухой поек (взять с собой). Остановка на ужин на обратном пути (~ в 20:00), в придорожном кафе. Ужин за доп. плату. Возвращение в отель ~ в 22:00. Вариант 8. Экскурсия “ЖЕЛЕЗНОВОДСК”, начало в 14:20. По программе экскурсии: Железноводск— самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам. Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М.Ю.Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница. Возвращение в Пятигорск в 18:00. Заселение в отель ~ 18:00. Ужин в отеле ~ в 20:00. Вариант 9. "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА «КАВКАЗСКИЙ ИЕРУСАЛИМ»". Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00. Обед в отеле в 13:00. Петропавловский храмовый комплекс – знаменитая достопримечательность города Ессентуки. В течении 15 лет на территории комплекса были построены: Петро-Павловский и Успенский храмы, Вифлеемская пещера, Троицкая, Вознесенская и арочная часовни. Венчает весь этот комплекс 22-х метровый скульптурный Образ Христа Воскресшего. Молодой парк радует зеленью кленов, лип и обилием цветов. Пройдя по аллее философов, можно осмотреть этнографический музей под открытым небом. В дополнение посещение Свято-Георгиевского женского монастыря, построенного рядом с поселком Ясная поляна, где в ясную погоду, с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой – на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом. В храме можно помолиться иконе Феодоровской Пресвятой Богородице, которой молятся в трудных родах роженицы. Под сенью монастыря много и других святынь: чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Всецарица», частицы святых мощей Великомученика Георгия Победоносца, Преподобного Серафима Саровского, Преподобного Ионы Киевского, Святого Луки (Симферопольского), всех Преподобных жен Дивеевских. Возвращение в Пятигорск в 18:00. Ужин в отеле ~ в 20:00. Свободное время.

5 день Отъезд