Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале Минеральных Вод / Пятигорска.
Программа на выбор.
Вариант 1. Экскурсия ” МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ“, начало в 13:20.
По программе экскурсии: Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Возвращение в Пятигорск~ в 18:30.
Заселение в отель ~ 18:30.
Ужин в отеле ~ в 19:30.
Вариант 2. Экскурсия “ДВА МОНАСТЫРЯ”, начало в 13:20.
Первым по программе экскурсии посещаем Свято-Георгиевский женский монастырь, построенный рядом с поселком Ясная поляна, где с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой – на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.
Далее отправляемся в путь в сторону Пятигорска и поднимаемся на гору Бештау.
Здесь находится Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь.
Святыни обители: икона Божьей Матери, привезённой с горы Афон, образ св. Апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы, освящённых на Афоне в Илиинском скиту, ковчег с мощами Киевско-Печерских святых.
Второ-Афонский монастырь стал первым возрожденным монастырем на Северном Кавказе.
Его возрождение знаменует возрождение кавказского монашества.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.
Заселение в отель ~ 18:30.
Ужин в отеле ~ в 19:30.
Вариант 3. Экскурсия “ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам”, начало в 14:20.
По программе экскурсии: посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М.Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М.Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
Заселение в отель ~ 18:00.
Ужин в отеле ~ в 19:30.
Программа на выбор.
Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии: остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м.
Канатные дороги за доп. плату.
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
Канатные дороги за доп. плату.
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14:00.
Национальная балкарская кухня: шорпа, лагман, шашлыки, хычины.
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00.
Свободное время.
Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30.
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.
На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».
По программе экскурсии: остановка на завтрак ~ в 8:45. за доп. плату: карачаевские хычины, чай на горных травах.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа.
Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н.у.м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.
Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату:
Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни. за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, лагман, домашнее вино, чай на горных травах.
Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00.
Свободное время.
Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50.
По программе экскурсии: живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, домашнее вино, чай на горных травах.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Купание в горячем источнике возле села Аушигер.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле ~ в 20:00.
Свободное время.
Вариант 4. Экскурсия “ГРОЗНЫЙ+ШАЛИ”, начало в 6:30.
По программе экскурсии: кроме Грозного, посещение города Шали.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, прогулка по центру города.
Возвращение в отель ~ в 22:00.
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00.
Обед в отеле в 12:30.
Вариант 1. Экскурсия “СУВОРОВСКИЕ БАНИ”, начало в 14:20.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Имеются противопоказания.
Необходимо проконсультироваться с врачом.
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
Заселение в отель ~ 18:00.
Вариант 2. Экскурсия “ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам”, начало в 14:20.
Описание программы см. в первом дне.
Вариант 3. Экскурсия “ЕССЕНТУКИ”, начало в 14:20.
Ессентуки — самый молодой курорт на Кавказских Минеральных Водах.
Он приобрел свою славу благодаря уникальным соляно-щелочным минеральным источникам, которые еще в 19 веке один из исследователей КМВ назвал «жемчужиной Северного Кавказа, его национальной гордостью».
Бюветы этих источников расположены в курортном парке.
Многочисленные дорожки терренкура окружены красивыми клумбами и многочисленными парковыми композициями.
Также в курортном парке находятся знаменитые лечебницы.
Николаевские ванны — одна из старейших водолечебниц.
Институт механотерапии им. Цандера.
Самая большая и красивая грязелечебница на КМВ, построенная в стиле древнеримских бань.
Вариант 1. Экскурсия “4 ГОРОДА КМВ”, начало в 9:00.
Завтрак в отеле с 7:00 до 8:30.
По программе экскурсии: в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в отель ~ в 18:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00.
Свободное время.
Вариант 2. Экскурсия ” КИСЛОВОДСКИЙ КОМПЛЕКС“, начало в 8:20.
Завтрак в отеле в 7:00.
По программе экскурсии: гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату.
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А.С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М.Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00.
Свободное время.
Вариант 3. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30.
Вариант 4. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30.
Вариант 5. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50.
Вариант 6. Экскурсия “ГРОЗНЫЙ+ШАЛИ+АРГУН”, начало в 6:30.
Описание программ см. во втором дне.
Вариант 7. Только для граждан РФ! Экскурсия “ГОРНАЯ ИНГУШЕТИЯ”, начало в 5:30.
Ингушетия — страна башен и легенд.
По программе экскурсии: остановка на завтрак через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками , шурпа, чай, кофе, вино).
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Обед — сухой поек (взять с собой).
Остановка на ужин на обратном пути (~ в 20:00), в придорожном кафе.
Ужин за доп. плату.
Возвращение в отель ~ в 22:00.
Вариант 8. Экскурсия “ЖЕЛЕЗНОВОДСК”, начало в 14:20.
По программе экскурсии: Железноводск— самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Он расположился на склонах горы Железная.
Он славится своими кальциевыми водам.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М.Ю.Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Заселение в отель ~ 18:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00.
Вариант 9. "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА «КАВКАЗСКИЙ ИЕРУСАЛИМ»".
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00.
Обед в отеле в 13:00.
Петропавловский храмовый комплекс – знаменитая достопримечательность города Ессентуки.
В течении 15 лет на территории комплекса были построены: Петро-Павловский и Успенский храмы, Вифлеемская пещера, Троицкая, Вознесенская и арочная часовни.
Венчает весь этот комплекс 22-х метровый скульптурный Образ Христа Воскресшего.
Молодой парк радует зеленью кленов, лип и обилием цветов.
Пройдя по аллее философов, можно осмотреть этнографический музей под открытым небом.
В дополнение посещение Свято-Георгиевского женского монастыря, построенного рядом с поселком Ясная поляна, где в ясную погоду, с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой – на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.
В храме можно помолиться иконе Феодоровской Пресвятой Богородице, которой молятся в трудных родах роженицы.
Под сенью монастыря много и других святынь: чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Всецарица», частицы святых мощей Великомученика Георгия Победоносца, Преподобного Серафима Саровского, Преподобного Ионы Киевского, Святого Луки (Симферопольского), всех Преподобных жен Дивеевских.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00.
Свободное время.
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (выселение из отеля до 12.00).
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице "Бештау".
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
|ЦЕНА
на 1 человека
|ЦЕНА
на 1 человека
Доп. сутки + завтрак или ужин
|СТАНДАРТ (DABL)
размещение 2-х местное
|27 200
|2 800
|СТАНДАРТ (DABL)
Размещение 1-но местное
|35 150
|4 750
|КОМФОРТ (DABL)
размещение 2-х местное
|28 400
|3 100
|КОМФОРТ (DABL)
Размещение 1-но местное
|37 550
|5 350
|КОМФОРТ (DABL)
размещение на доп. месте
(ЕВРОРАСКЛАДУШКА)
|21 650
|1 350
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии: остиница – возле гостиницы «Бештау».
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!