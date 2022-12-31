Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике

Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине

Знаете ли вы, что Чечня — одна из наиболее подготовленных ко встрече гостей республик Северного Кавказа? А природа здесь просто невероятная! Мы осмотрим старинные высокогорные сёла, полюбуемся водопадами и головокружительными хребтами, даже устроим обед на вершине перевала Желашкхой. Побываем у озера Кезеной-Ам, где пейзажи по красоте не уступают швейцарским.

Нас будут сопровождать опытные гиды-инструкторы, у которых в запасе много интересных историй, а общение с лошадьми зарядит положительными эмоциями.
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Ближайшие даты:
24
сен
8
окт
22
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Дети могут участвовать в туре от 12 лет с опытом верховой езды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, 9:00. Заберём вас из вашего отеля либо из аэропорта. Возможен трансфер из Махачкалы и других городов (оплачивается дополнительно)
Завершение: Грозный, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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