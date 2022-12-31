Знаете ли вы, что Чечня — одна из наиболее подготовленных ко встрече гостей республик Северного Кавказа? А природа здесь просто невероятная! Мы осмотрим старинные высокогорные сёла, полюбуемся водопадами и головокружительными хребтами, даже устроим обед на вершине перевала Желашкхой. Побываем у озера Кезеной-Ам, где пейзажи по красоте не уступают швейцарским.



Нас будут сопровождать опытные гиды-инструкторы, у которых в запасе много интересных историй, а общение с лошадьми зарядит положительными эмоциями.