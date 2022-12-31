Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Дети могут участвовать в туре от 12 лет с опытом верховой езды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, 9:00. Заберём вас из вашего отеля либо из аэропорта. Возможен трансфер из Махачкалы и других городов (оплачивается дополнительно)
Завершение: Грозный, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Грозном
Провели 323 экскурсии для 351 туриста
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и туры профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!