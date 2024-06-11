Приглашаю в путешествие по антикварным салонам Калининграда и приморского Зеленоградска! Вы узнаете, почему в нашем регионе так много антиквариата и как сюда попадают редкие вещи, как отличить оригиналы от подделок и на что обращать внимание при покупке предметов с историей. А ещё погуляете по набережной Балтийского моря и поучаствуете в фуршете с антикварной посудой.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей антиквариата. Вы узнаете невероятные истории, связанные с посудой, мебелью и другими старинными предметами. После осмотра экспозиции погуляете по тихим улочкам, окружающим музей, и полюбуетесь немецкой архитектурой.
Антикварный шоурум в Калининграде. Гостеприимные хозяева подадут вам угощения в антикварной посуде. Расскажут об окружающих старинных предметах и раскроют секреты антикварного дела. Кроме того, вы попробуете себя в роли антикварщика и получите небольшие подарки.
Салон антикварного декора в Зеленоградске. Мы посетим аутентичный антикварный салон и прогуляемся по Курортному проспекту вдоль Балтийского моря.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota RAV4 2010 г. в.
- Угощения в антикварном шоуруме включены в стоимость
- По желанию в Зеленоградске можно пообедать в ресторане с видом на море. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Калининграде
Здравствуйте! Меня зовут Олеся, я организатор нетипичных экскурсий по Калининградской области. Моя цель — не просто рассказать историю региона, а погрузить гостей в особую атмосферу предыдущих столетий. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
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