Приглашаю в путешествие по антикварным салонам Калининграда и приморского Зеленоградска! Вы узнаете, почему в нашем регионе так много антиквариата и как сюда попадают редкие вещи, как отличить оригиналы от подделок и на что обращать внимание при покупке предметов с историей. А ещё погуляете по набережной Балтийского моря и поучаствуете в фуршете с антикварной посудой.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей антиквариата. Вы узнаете невероятные истории, связанные с посудой, мебелью и другими старинными предметами. После осмотра экспозиции погуляете по тихим улочкам, окружающим музей, и полюбуетесь немецкой архитектурой.

Антикварный шоурум в Калининграде. Гостеприимные хозяева подадут вам угощения в антикварной посуде. Расскажут об окружающих старинных предметах и раскроют секреты антикварного дела. Кроме того, вы попробуете себя в роли антикварщика и получите небольшие подарки.

Салон антикварного декора в Зеленоградске. Мы посетим аутентичный антикварный салон и прогуляемся по Курортному проспекту вдоль Балтийского моря.

Организационные детали