32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Куршская коса — жемчужина Калининградской области

Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии

Юлия
Задать вопрос
Юлия – ваш гид
Куршская коса — волшебное место в любое время года.

Узкая полоска песчаных дюн между Куршским заливом и Балтийским морем очарует вас многообразием своей природы, а я не дам вам заскучать своими рассказами об истории, знаменитых объектах, флоре и фауне этого чудесного национального парка.
8060 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии32 отзыва
5
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области

Программа

  • Загадочный «Танцующий лес». До сих пор не установлено, что же заставляет хвойные деревья изгибаться в разные стороны. Я расскажу и о других вариантах этого загадочного явления и с радостью послушаю ваши мнения о появлении этого леса.
  • Дюна «Высота Мюллера». Мы прогуляемся к смотровой площадке, откуда открывается красивейший вид на косу, Балтийское море и Куршский залив. Вы узнаете, как укреплялась дюна, какие работы ведутся сейчас, кто такой Мюллер и почему в честь него назвали дюну. На примере некоторых участков я объясню, как происходит вырубка старой сосны и высадка новой. А еще проведу вас к так называемой «кузнице дятла» — деревьям, в расщелинах которых дятел оставляет шишки.
  • Орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла». Экскурсию по полевому стационару проводят квалифицированные специалисты-орнитологи (по желанию). Станция работает с апреля по октябрь. Я расскажу о ее создателе Иоганне Тинеманне, о методах лови птиц в немецкий период, о том, как поменялась станция при Советском Союзе, и о современном процессе ловли, измерениях, кольцевании и реакции птиц на это.
  • Визит-центр «Музейный комплекс». В трех залах музея можно проследить историю возникновения Куршской косы, увидеть, как жили пруссы. Здесь собраны редкие фотографии жизни людей до войны. В состав комплекса также входит музей под открытым небом, на территории которого находятся: деревня времен эпохи викингов, вольер с копытными животными, дендрарий культурных растений, причал с катером, детский городок и музей русских суеверий.
  • Озеро Лебедь. Расположено на призаливной равнине и отделено от Куршского залива тонкой песчаной перемычкой. Оазис водоплавающих птиц. Здесь водятся лебеди-шипуны, утки-лысухи, чомги, кряквы и серые цапли.
  • Высота «Эфа». Вас ждет прогулка в 2,8 км к самой высокой дюне Европы. С обзорных площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, пространства, покрытые лесом, уютные домики поселка Морское.

В результате вы насладитесь красотой и многообразием первозданной природы, пополните свои знания о флоре и фауне России, узнаете, что приобрели люди благодаря этим местам и по-настоящему отдохнете от городской суеты.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: посещение станции «Фрингила» — 120 руб. с человека; экологический сбор за посещение парка — 300 руб. за автомобиль и 150 рублей с человека.
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области
Куршская коса — жемчужина Калининградской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юлия
Юлия
Люблю историю и путешествия. Я очень рада, что мое хобби стало любимой работой. Мои экскурсии - это взгляд изнутри о жизни нашего края, местных достопримечательностях и богатой истории Восточной Пруссии. Я постараюсь сделать экскурсию интересную именно для Вас. Была организатором программы Руссо Туристо в Калининграде (Канал СТС). Будем путешествовать на комфортном автомобиле Toyota RAV4 (2013 год) Стаж моего вождения - 12 лет.
Напишите мне

32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ludmila
9 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия. Юля отличный собеседник, хорошо владеет материалом. С удовольствием порекомендую эту экскурсию друзьям и всем желающим.
15 августа 2019
Замечательная поездка на Куршскую косу прекрасно дополнила общее представление о Калининградской области. День пролетел незаметно, а благодаря нашему гиду Юлии мы получили огромное удовольствие от путешествия - интересные истории, посещение основных достопримечательностей, комфортные условия в автомобиле, небольшой отдых на берегу Балтийского моря, обед в уютном ресторанчике и много ярких впечатлений! Были семьей с детьми, все просто в восторге. В Калининградскую область хочется возвращаться даже в те места, где уже бывали не раз. А Юлия сделала наш отдых более увлекательным. Ждем новых путешествий в Вашей компании!
28 июля 2019
Хорошая экскурсия, позволяющая за короткое время ознакомиться с наиболее значимыми достопримечательностями заповедного места с учетом индивидуальных пожеланий и предпочтений.
Юлия -приятный в общении, дружелюбный человек с широким кругозором, хорошо водит машину.
15 июля 2019
Очень содержательная экскурсия для любителей природы и истории. Все понравилось.
5 июля 2019
Юлия - замечательный экскурсовод, увлеченный краевед, очень приветливая девушка ) Экскурсия для нас была интересная, комфортная. Ни на секунду не было сомнения в выборе этой поездки с Юлией. Она знает каждый метр косы, расскажет очень много интересного, ответит на все вопросы. Мы с благодарностью воспользовались советами, которые дала Юлия на следующий день. Спасибо Вам большое из Белгорода )))
1 июля 2019
По некоторым обстоятельствам нам пришлось поменять тему экскурсии у Юлии. Ввиду того, что Куршскую косу мы посетили 26 июня с гидом Ларисой, на 27 июля Юлия предложила нам посетить Янтарный и Балтийск, за что мы ей очень признательны. Замечательный человек и экскурсовод, отзывчивый человек, пунктуальна во всем, прекрасно знает историю края, умело использует справочный материал. Мы с супругой ей очень благодарны и будем рекомендовать друзьям.
18 июня 2019
Незабываемая Юлия, маленькая хрупкая женщина зарядила нас своей уникальной позитивной энергией! Высокопрофессиональный гид!!! Интереснейший собеседник!!! Начитана! Образована! Тактична! Терпеливо отвечала на все наши бесконечные вопросы. Юлия отличный водитель! С ней чувствуешь себя надежно и комфортно. После экскурсии осталось приятное послевкусие с привкусом Балтийского моря :)
8 апреля 2019
Юлия - отличный гид, приятный собеседник и опытный водитель. Впечатления от экскурсии - самые положительные. Кроме того, Юля может посоветовать интересные места и вкусные заведения) В общем, если нужен знающий экскурсовод - смело обращайтесь!
14 октября 2018
Спасибо, Юле огромное! Рассказала, все показала, отлично накормила. Открыла нам все лучшие стороны своего края.
1 октября 2018
Очень интересная экскурсия несмотря на плохую погоду — встретили много животных, увезли много красивых картинок лис, кабанов и дюн. Очень грамотный и приятный в общении гид. Особенно отмечу навыки вождения: меня сильно укачивает в автомобиле, но с Юлией было ездить совершенно комфортно.
Ещё 22 отзыва

Экскурсии на Куршскую косу

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900 ₽
5865 за экскурсию
6 часов
248 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группе
1550 за человека
6.5 часов
34 отзыва
Ощутить гармонию природы и открыть предания узкой полоски суши
Уверена, вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды с радостью покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите танцы деревьев, узнаете о хрониках этих мест, пройдете по дюне Эфа и увезете с собой красивые фотовоспоминания.
Куршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебства
скидка15%
5300 ₽
4505 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Уютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косе
2000 за человека
7 часов
10 отзывов
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в формате мини-группы
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На легковом автомобиле или минивэне мы проедем от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим литовскую кухню.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
5000 за экскурсию
5 часов
47 отзывов
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»
скидка20%
6300 ₽
5040 за экскурсию
7 часов
159 отзывов
Куршский залив, песчаные дюны, сказочный лес, богатая фауна, красота пляжей и другие чудеса природы
Приглашаю в однодневное путешествие в национальный парк Куршская коса. Вы посетите заповедную территорию — полоску суши длиной 100 км., из которых 50 км. —российская территория, и познакомитесь с красотой ее девственной природы.

Выбирайте и другие экскурсии в Калининграде

Музеи и искусствоКрыши и панорамыЯнтарныйОбзорныеФортыЗа городомКафедральный соборКуршская косаНа автобусеЗамкиИндивидуальныеСоветскГрупповыеИстория и архитектураГастрономическиеНеобычные маршрутыКвестыФотосессииСветлогорскАмалиенауЗеленоградскМузей янтаряЧерняховскВсеРечные прогулкиМастер-классыНа автомобилеИндивидуальныеДля детейВ другой городБалтийскНеманСо скидкойПешком