32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Замечательная поездка на Куршскую косу прекрасно дополнила общее представление о Калининградской области. День пролетел незаметно, а благодаря нашему гиду Юлии мы получили огромное удовольствие от путешествия - интересные истории, посещение основных достопримечательностей, комфортные условия в автомобиле, небольшой отдых на берегу Балтийского моря, обед в уютном ресторанчике и много ярких впечатлений! Были семьей с детьми, все просто в восторге. В Калининградскую область хочется возвращаться даже в те места, где уже бывали не раз. А Юлия сделала наш отдых более увлекательным. Ждем новых путешествий в Вашей компании!