5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Яркие символы ночного Калининграда

Рыбная деревня — место, с которого начнётся наше погружение в ночную жизнь города. Вечером здесь зажигаются фонари, от чего фахверковые дома кажутся будто сошедшими с картинки! Следом прогуляемся по острову Канта, увидим Кафедральный собор и вспомним ратные подвиги наших дедов возле памятника морякам-балтийцам. Через площадь Василевского отправимся к колесу обозрения, с высоты которого открывается захватывающий вид на ночной Калининград.

А в конце я проведу вас по старым улицам Амалиенау и Хуфен, а также покажу архитектуру нового и старого Калининграда на площади Победы. Мы прогуляемся там, где можно пройти пешком, и объедем труднодоступные локации — охватим самое интересное и главное в Калининграде за 2,5 часа!

Изнанка города

Пока вы будете знакомиться с внешней стороной ночного Калининграда, я погружу вас в историю города. Вы узнаете о том, что он пережил во время войны, как развивался после и чем живёт сейчас. Помимо хроник я дополню рассказ любопытными фактами о местных жителях и дам возможность тоньше прочувствовать город через мои рассказы.