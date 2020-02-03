5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авто-пешеходная прогулка по старым и новым кварталам города и его хроники

Илья
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Илья – ваш гид
Облик Калининграда в тёмное время суток разительно отличается от дневного — вы сами увидите его преображение.

Для сравнения я провезу вас по центральным местам, которые вы видели при свете дня.

А после прогуляемся по седым городским улочкам под мои рассказы о прошлом и настоящем города.

Я познакомлю вас с другим — ночным Калининградом.

Это будет атмосферно!
4000 ₽
3600 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Атмосфера ночного Кёнигсберга

Что вас ожидает

Яркие символы ночного Калининграда
Рыбная деревня — место, с которого начнётся наше погружение в ночную жизнь города. Вечером здесь зажигаются фонари, от чего фахверковые дома кажутся будто сошедшими с картинки! Следом прогуляемся по острову Канта, увидим Кафедральный собор и вспомним ратные подвиги наших дедов возле памятника морякам-балтийцам. Через площадь Василевского отправимся к колесу обозрения, с высоты которого открывается захватывающий вид на ночной Калининград.
А в конце я проведу вас по старым улицам Амалиенау и Хуфен, а также покажу архитектуру нового и старого Калининграда на площади Победы. Мы прогуляемся там, где можно пройти пешком, и объедем труднодоступные локации — охватим самое интересное и главное в Калининграде за 2,5 часа!

Изнанка города
Пока вы будете знакомиться с внешней стороной ночного Калининграда, я погружу вас в историю города. Вы узнаете о том, что он пережил во время войны, как развивался после и чем живёт сейчас. Помимо хроник я дополню рассказ любопытными фактами о местных жителях и дам возможность тоньше прочувствовать город через мои рассказы.

Организационные детали

  • Входные билеты на колесо обозрения не входят в экскурсию:
    Взрослый билет: 200 рублей
    Детский билет: 150 рублей
    VIP кабинка: 800 рублей до 4х человек
  • Экскурсия начинается в 20:00 и заканчивается ориентировочно в 22:00.
  • Это авто-пешеходная экскурсия.
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Атмосфера ночного Кёнигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья
Илья
Потомок первых переселенцев Калининградской области, коренной житель области, профессиональный историк. С детства увлекаюсь историей, краеведением и с радостью познакомлю Вас с самым западным регионом страны. Вы побываете в самых интересных, загадочных местах города и области. Экскурсии проводятся на новом автомобиле и на комфортабельных автобусах, если вас много.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Была с молодым человеком на этой экскурсии, в Калининграде оба в первый раз!
Экскурсия очень понравилась, Илья очень интересно все рассказал, показал самые интересные и живописные места Калининграда, при этом поведал много того, что ни в одном путеводителе не найдёшь! Калининград ночью действительно следует посмотреть, так как все здания очень красиво подсвечиваются. Обязательно ещё вернёмся!
Михаил
1 февраля 2020
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Илья - замечательный рассказчик, внимательный компаньон. Без него было бы трудно проникнуться духом Калининграда и погрузиться в его богатую историю.
11 января 2020
Спасибо Илье за прекрасную экскурсию. Несмотря на непредвиденные обстоятельства экскурсия состоялась. Илья отличный и интересный рассказчик со знанием города и его достопримечательностей. Рекомендую Илью как гида в городе Калининград.
6 января 2020
Гид - профессиональный историк, очень увлекательный рассказ, харизматичная манера подачи. Рассказ охватывает разные периоды истории города, но в то же время всё очень логично и связно. За короткий срок посмотрели много интересных объектов в разных местах, "своим ходом" туристу такое не организовать. Советуем.
2 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия.Илья обладает великолетными ораторскими способностями и его знания истории Калининграда и его области огромны.Получили большое удовольствие от экскурсии.

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