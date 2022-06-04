Индивидуальная пешеходная экскурсия (первая часть)

Каждый, кто приезжает в Калининград первым делом посещает остров Канта. И не зря, ведь его называют сердцем старого города. В старые времена здесь можно было увидеть красивейшие улочки и дома. На сегодняшний день основная достопримечательность острова – чудом сохранившийся Кафедральный собор.

Остров имеет интереснейшую историю, которую и расскажет вам экскурсовод. Вы узнаете о количестве улочек, и оно вас удивит, услышите легенды острова и попробуете решить загадку о 7 мостах, услышите, где находился знаменитый университет, в котором преподавал великий философ Кант, а также вам станут известны факты основания замка Кёнигсберг, ведь своим месторасположением, город обязан знаку свыше. За время пешеходной части экскурсии, вы узнаете много интересного о месте, с которого началась история города.

Групповая экскурсия на борту прогулочного катера (вторая часть)

По пути следования катера Вы продолжите знакомство с захватывающей историей старого Кенигсберга и увлекательной историей современного Калининграда, насладитесь видом Рыбной деревни, услышите о Кенигсбергской бирже, а также Вам откроются интересные факты из жизни Калининградского морского порта и особенностях острова Октябрьского.