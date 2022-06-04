Каждый, кто приезжает в Калининград первым делом посещает остров Канта. И не зря, ведь его называют сердцем старого города. В старые времена здесь можно было увидеть красивейшие улочки и дома. На сегодняшний день основная достопримечательность острова – чудом сохранившийся Кафедральный собор.
Остров имеет интереснейшую историю, которую и расскажет вам экскурсовод. Вы узнаете о количестве улочек, и оно вас удивит, услышите легенды острова и попробуете решить загадку о 7 мостах, услышите, где находился знаменитый университет, в котором преподавал великий философ Кант, а также вам станут известны факты основания замка Кёнигсберг, ведь своим месторасположением, город обязан знаку свыше. За время пешеходной части экскурсии, вы узнаете много интересного о месте, с которого началась история города.
Групповая экскурсия на борту прогулочного катера (вторая часть)
По пути следования катера Вы продолжите знакомство с захватывающей историей старого Кенигсберга и увлекательной историей современного Калининграда, насладитесь видом Рыбной деревни, услышите о Кенигсбергской бирже, а также Вам откроются интересные факты из жизни Калининградского морского порта и особенностях острова Октябрьского.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Билет на катер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: Улица Октябрьская, 2, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Ия — ваш гид в Калининграде
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