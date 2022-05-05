Из Калининграда в Польшу - по замкам рыцарей

Исследовать замки Тевтонского Ордена и прогуляться по нетуристическому Эльблонгу

5
3 отзыва
Индивидуальная
Современным людям со смартфонами и горячей водой сложно понять, как жилось в Средневековье — можно узнать об этом из фильмов, а можно посетить настоящие рыцарские замки.

Вы почувствуете себя важной особой, прогуливаясь по парадной зале с роскошными канделябрами, а от фактов о гигиене того времени у вас волосы встанут дыбом!
Из Калининграда в Польшу - по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу - по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу - по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу - по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу - по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу - по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу - по замкам рыцарей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Рыцарский Мальборк

Через 90 км после границы мы доберёмся до Мальборка: самого большого в мире кирпичного замка! Здесь вы почувствуете себя в роли рыцаря эпохи Конрада Мазовецкого или светской дамой, приглашенной на турнир. За 2 часа прогулки по замку Крестоносцев вы узнаете всё о быте и укладе 14-15 века и даже побываете на кухне повара с сервированным столом для трапезы. Как решался вопрос гигиены в Средние века, не замерзали ли рыцари в своих залах и где спали — всё это мы обсудим на экскурсии.

Город Эльблонг

Между замками заедем в старинный городок Эльблонг погулять и пообедать в местном ресторане. Город отстроили крестоносцы в 13 веке, и до сих здесь сохранилось много средневековых построек: Торговые ворота, Кафедральный собор св. Николая, Костельная тропа. Вы пройдёте по ключевым точкам города, а напоследок полюбуетесь видом на Эльблонгский канал и закрепите впечатления аппетитным обедом 😉

Замок Коперника в городе «женщин»

Такому интересному названию явно предшествовала легенда! С неё и начнём знакомство с городом, после чего отправимся к главной его достопримечательности — средневековому замку. В Кафедральном костёле крепости вы обнаружите могилу Коперника, ведь именно он был каноником собора и прожил в нём значительную часть жизни. Также увидите старейший орган и альков, подаренный дядей Коперника епископату. Дальше поднимемся на одну из двух водонапорных башен в Европе, откуда откроется чудесный вид на колоритный Фраенбург и канал Коперника. А в конце выпьем по чашечке кофе в одноимённом кафе и обсудим впечатления от увиденного.

Организационные детали

  • Важная информация: путешествие для тех, у кого есть шенгенская виза
  • На экскурсию отправимся на автомобиле Audi A6
  • Отдельно оплачиваются: билет в замок Мальборк, страхование (1200 руб. /группа), оплата парковок

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Калининграде на проспекте Мира, 26
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🏰Дворцы, замки и особняки

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
4
13 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Мы соберем всю коллекцию замков Восточно-Прусского государства! Вы осмотрите музей замка Вальдау
9 900 за 1-5 чел.
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
7 отзывов
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Вы хотите узнать историю Тевтонского ордена
от 12 950 за 1-4 чел.
От Тевтонского ордена до Кенигсберга и Калининграда тропами удивительных историй и переплетений
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
От Тевтонского ордена до Кенигсберга и Калининграда тропами удивительных историй и переплетений
Вас ждет невероятная экскурсия от Тевтонского ордена до Кенигсберга
2 550 за 1-8 чел.
Замки Восточной Пруссии: Вальдау, Тапиау, Георгенбург
6 часов
Индивидуальная
Евгений
Нет отзывов
Замки Восточной Пруссии: Вальдау, Тапиау, Георгенбург
Замки Калининградской области - это остатки архитектурного наследия рыцарей Тевтонского ордена, сохранившиеся до
7 200 за 1-6 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
7 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Лариса
4.9
98 отзывов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Тапиау, Вальдау, Нойхаузен и Нессельбек
7 900 за 1-3 чел.
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
10 отзывов
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
За время нашего путешествия мы посетим руины и сохранившиеся пять немецких рыцарских замков Тевтонского ордена, а также
10 990 за 1-5 чел.
Замки Восточной Пруссии - по следам рыцарей
6 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Сергей
4.2
25 отзывов
Замки Восточной Пруссии - по следам рыцарей
Открыть прошлое и настоящее замков Тевтонского ордена во время исторического авто-путешествия
9 990 за 1-5 чел.
Тевтонские замки Великих магистров
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
15 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров
Погрузиться в прошлое, исследуя старинные резиденции, и услышать историю средневекового ордена
9 990 за 1-5 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Виктория
5
3 отзыва
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
8 450 за 1-4 чел.
Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Универсал-Тур
5
1 отзыв
Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
Наш информативный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена
1 600 за 1 человека
Старинные замки близ Калининграда
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
17 отзывов
Старинные замки близ Калининграда
Заглянуть в орденские крепости, узнать историю края и попробовать аутентичную немецкую кухню
7 000 за 1-6 чел.
Тевтонский орден на прусской земле
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Евгений
5
12 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле
Прикоснуться к ранним страницам истории края, посетив средневековые замки и другие знаковые объекты
100009 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ