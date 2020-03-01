Юрий проводит ещё 4 экскурсии

Первозданная природа
Безлюдный пляж близ поселка Донское стал бы отличной иллюстрацией для «Робинзона Крузо»: откосные склоны, обрывистый берег, импровизированная лестница из автомобильных покрышек. Через несколько лет здесь будет природоохранная зона, а пока мы можем насладиться живописными панорамами полуострова. Мягкий чистый песок, темно-изумрудное море и буйная зелень — это ли не лучшее место для отдыха? Вы увидите ямы черных копателей янтаря, узнаете о его возникновении и методах добычи. Прогуляетесь по дну древнего моря и отыщете окаменевшие моллюски. Я расскажу историю образования Самбийского полуострова и мыса, который 60 миллионов лет назад обошел ледник, открою секрет старинного поселка, а на обратном пути покажу красоты города Светлогорска.