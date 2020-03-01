Юрий проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Неисхоженное побережье Балтики

Насладиться дикой природой затерянного пляжа, познакомиться с историей полуострова и отыскать янтарь

Юрий
Задать вопрос
Юрий – ваш гид
Еще остались на балтийском побережье уголки, где не бывают туристы.

Здесь можно ощутить единение с природой, любуясь стихией, и потеряться во времени, собирая окаменевших моллюсков со дна древнего моря.

Вы отдохнете и восстановите силы на песчаном пляже и узнаете много интересного о нашем крае.
5500 ₽
4950 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Неисхоженное побережье Балтики
Неисхоженное побережье Балтики

Что вас ожидает

Первозданная природа
Безлюдный пляж близ поселка Донское стал бы отличной иллюстрацией для «Робинзона Крузо»: откосные склоны, обрывистый берег, импровизированная лестница из автомобильных покрышек. Через несколько лет здесь будет природоохранная зона, а пока мы можем насладиться живописными панорамами полуострова. Мягкий чистый песок, темно-изумрудное море и буйная зелень — это ли не лучшее место для отдыха? Вы увидите ямы черных копателей янтаря, узнаете о его возникновении и методах добычи. Прогуляетесь по дну древнего моря и отыщете окаменевшие моллюски. Я расскажу историю образования Самбийского полуострова и мыса, который 60 миллионов лет назад обошел ледник, открою секрет старинного поселка, а на обратном пути покажу красоты города Светлогорска.

Организационные детали

  • Перепад высоты на пляже может достигать 50 метров, наденьте удобную обувь
  • На обратном пути мы сделаем остановку в Светлогорске, пообедаем или перекусим в одном из ресторанчиков
Неисхоженное побережье Балтики
Неисхоженное побережье Балтики
Неисхоженное побережье Балтики
Неисхоженное побережье Балтики
Неисхоженное побережье Балтики
Неисхоженное побережье Балтики
Неисхоженное побережье Балтики
Неисхоженное побережье Балтики
Неисхоженное побережье Балтики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юрий
Юрий
Экскурсовод, опыт работы гидом- более 20 лет на русском и немецком языках. Большой опыт общения с бывшими жителями Кенигсберга и масса историй их жизни помогут лучше понять историю и характер моего города! Я повезу вас на комфортабельном микроавтобусе на 8 мест. В описании маршрутов только схема, конечно мы увидим намного больше и всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию!
Напишите мне

Юрий проводит ещё 4 экскурсии

Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»
скидка20%
6300 ₽
5040 за экскурсию
7 часов
162 отзыва
Куршский залив, песчаные дюны, сказочный лес, богатая фауна, красота пляжей и другие чудеса природы
Приглашаю в однодневное путешествие в национальный парк Куршская коса. Вы посетите заповедную территорию — полоску суши длиной 100 км., из которых 50 км. —российская территория, и познакомитесь с красотой ее девственной природы.
Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
скидка20%
5950 ₽
4760 за экскурсию
6 часов
38 отзывов
Увлекательное путешествие к прибрежным красотам Балтийского региона
Приглашаю вас в путешествие по побережью Балтики с посещением поселка Янтарный и курортного города Светлогорск.
История Кенигсберга и КалининградаИстория Кенигсберга и КалининградаИстория Кенигсберга и Калининграда
4130 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
Открыть судьбу некогда прусского города и разобраться в его современных реалиях
Приглашаю на трехчасовую экскурсию про Калининграду, во время которой я расскажу об удивительном городе Кенигсберг и его судьбе. Как переводчик немецкого языка, имеющий богатый опыт общения с бывшими жителями города Кенигсберг, я покажу вам наиболее интересные и памятные места города. А также помогу разобраться в современных реалиях Калиниграда.
Балтийская коса — узкая полоска сушиБалтийская коса — узкая полоска сушиБалтийская коса — узкая полоска суши
скидка20%
6300 ₽
5040 за экскурсию
7 часов
22 отзыва
О Кенигсберге, янтаре, Балтийске и другом — на машине и пароме к историческим и природным красотам
Приглашаю в путешествие автомобильно-морское путешествие на Балтийскую косу (Фрише-Нерунг) и в город Балтийск, который долгое время был закрыт для путешественников.

Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900 ₽
5865 за экскурсию
6 часов
252 отзыва
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Сказки старого КалининградаСказки старого КалининградаСказки старого Калининграда
2080 за экскурсию
2.5 часа
63 отзыва
Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века
Коты — это главные хранители тайн Калининграда, города, в котором интересное не сразу бросается в глаза из-за былых разрушений. Я поделюсь с вами увлекательными фактами о Кёнигсберге: о его «кошачьих местах» и их истории, о судьбе города и его древних локациях; дам ключи, которые помогут вам самостоятельно изучить Калининград и его окрестности. Приведу к тайным местам, где нужно обязательно загадать желание, а после мы побываем там, где когда-то жил Гофман — мистик, фантаст и художник. Моя экскурсия откроет новые грани одного из самых необычных городов России.
Амалиенау — атмосфера старого КёнигсбергаАмалиенау — атмосфера старого КёнигсбергаАмалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
2080 за экскурсию
2 часа
179 отзывов
Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века
Приглашаю вас на променад по маршруту, вдохновленному немецкой историей и духом старого Кенигсберга. На авторской прогулке вы прикоснетесь к прошлому и настоящему знаменитого района Амалиенау, услышите истории его жителей и легенды его мощеных улочек. Я открою секреты, которые хранят красивейшие виллы работы Фридриха Хайманна, проведу вас тропами королевы Луизы, расскажу о традициях и любимых лакомствах кенигсбержцев. Вы увидите совершенно особенный Кенигсберг — уютный и цветущий, наполненный ароматами жасмина и марципана.
Куршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебства
скидка20%
5700 ₽
4560 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
5000 за экскурсию
5 часов
48 отзывов
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
Солнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный Светлогорск
От 3500 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Вековые деревья, огромные пляжи, уютные улочки и сияющие кусочки задеревеневшей смолы — таким будет ваше путешествие в Янтарный и Светлогорск. Вы услышите о янтарном промысле на приисках и в Музее янтаря, полюбуетесь морем с высоты, а после насладитесь атмосферой курортного города и сделаете отличные снимки у довоенных домов.

Выбирайте и другие экскурсии в Калининграде

Музеи и искусствоКрыши и панорамыЯнтарныйОбзорныеФортыЗа городомКафедральный соборКуршская косаНа автобусеЗамкиИндивидуальныеСоветскГрупповыеИстория и архитектураГастрономическиеНеобычные маршрутыКвестыФотосессииСветлогорскАмалиенауЗеленоградскМузей янтаряЧерняховскВсеРечные прогулкиМастер-классыНа автомобилеИндивидуальныеДля детейВ другой городБалтийскНеманСо скидкойПешком