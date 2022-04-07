Пивной Кёнигсберг

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

Наличие при себе паспорта - обязательно!
Пивной Кёнигсберг
Пивной Кёнигсберг
Пивной Кёнигсберг
Пивной Кёнигсберг
Пивной Кёнигсберг
Пивной Кёнигсберг
Пивной Кёнигсберг
Пивной Кёнигсберг

Что вас ожидает 🤩

  • Руины Королевского Замка
  • Бывшая пивоварня «Понарт»
  • Антикварный магазин немецкой старины
  • Минипивоварня ресторана «Брецель»
  • «Резиденция Королей»
  • Замок-пивоварня «Нессельбек»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем Вас отправиться на экскурсию по местам пивоварения в Восточной Пруссии.

В программе экскурсии множество интересных фактов об истории пивоварения, традициях, праздниках старого Кёнигсберга и дегустация традиционных сортов пива.

Вместе с экскурсоводом Вы посетите руины Королевского Замка, в котором ежегодно проводится возрожденный кенигсбергский праздник «Длинной колбасы». Вы побываете в месте, где ранее была расположена пивоварня «Понарт» и заглянете в антикварный магазин немецкой старины.

Во второй части экскурсии Вас ждет посещение минипивоварни ресторана «Брецель» и экскурсия по «Резиденции Королей», с дегустацией «живого» пива.

В завершении программы, мы посетим впечатляющий замок-пивоварню «Нессельбек» в поселке Орловка. Экскурсовод проведет Вас по замку и музею инквизиции и пригласит на дегустаию пива.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Дегустация традиционных сортов пива
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 18:00

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