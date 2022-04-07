Приглашаем Вас отправиться на экскурсию по местам пивоварения в Восточной Пруссии.

В программе экскурсии множество интересных фактов об истории пивоварения, традициях, праздниках старого Кёнигсберга и дегустация традиционных сортов пива.

Вместе с экскурсоводом Вы посетите руины Королевского Замка, в котором ежегодно проводится возрожденный кенигсбергский праздник «Длинной колбасы». Вы побываете в месте, где ранее была расположена пивоварня «Понарт» и заглянете в антикварный магазин немецкой старины.

Во второй части экскурсии Вас ждет посещение минипивоварни ресторана «Брецель» и экскурсия по «Резиденции Королей», с дегустацией «живого» пива.

В завершении программы, мы посетим впечатляющий замок-пивоварню «Нессельбек» в поселке Орловка. Экскурсовод проведет Вас по замку и музею инквизиции и пригласит на дегустаию пива.