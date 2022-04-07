Маршрут включает прогулку по городу и посещение поселка Янтарный, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Некоторые исследователи полагают, что "Янтарная комната" была затоплена в шахте Анна. По желанию мы сможем посетить смотровую площадку карьера Янтарного комбината.

Далее нас встречает Балтийск (Пиллау). Во время экскурсионной прогулки мы прогуляемся по Балтийскому побережью, увидим маяк Шинкеля и памятник императрице Елизавете Петровне.

В 1945 году из порта Балтийска эвакуировались немецкие жители. Есть версия, по которой Янтарная комната находилась на пассажирском лайнере "Вильгельм Густлов" и затонула вместе с ним.