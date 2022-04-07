В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Балтийск)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Балтийск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Балтийск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Балтийск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Балтийск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Балтийск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Балтийск)

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Янтарный
  • Город Балтийск
  • Маяк Шинкеля
  • Памятник императрице Елизавете Петровне
  • Балтийское побережье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Маршрут включает прогулку по городу и посещение поселка Янтарный, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Некоторые исследователи полагают, что "Янтарная комната" была затоплена в шахте Анна. По желанию мы сможем посетить смотровую площадку карьера Янтарного комбината.

Далее нас встречает Балтийск (Пиллау). Во время экскурсионной прогулки мы прогуляемся по Балтийскому побережью, увидим маяк Шинкеля и памятник императрице Елизавете Петровне.

В 1945 году из порта Балтийска эвакуировались немецкие жители. Есть версия, по которой Янтарная комната находилась на пассажирском лайнере "Вильгельм Густлов" и затонула вместе с ним.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 11:00

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