Денис проводит ещё 3 экскурсии

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Путешествие на озеро Хурла Кель

Полюбоваться сказочным горным озером и узнать о карачаевских традициях и обычаях

Денис
Денис – Гид из Кисловодска
Вы прокатитесь на внедорожнике по перевалу Гумбаши, исследуете ущелье реки Худес и оцените потрясающие виды на могучий Эльбрус.

Кроме того, подниметесь к высокогорному озеру Хурла Кель, подышите чистым воздухом и погуляете по сосновому лесу 🌲.

Я расскажу, как живут горцы: как выглядит их обычный день, что они едят и как преодолевают трудности.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 120009 600 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Путешествие на озеро Хурла Кель
Путешествие на озеро Хурла Кель

Что вас ожидает

Горные перевалы и фантастические панорамы
Вы проедете по одному из самых высоких автомобильных перевалов страны — Гумбаши. Достигнув 2400 метров над уровнем моря 🌊, сделаете остановку: насладитесь головокружительным видом на Главный Кавказский хребет и Эльбрус и отведаете карачаевские блюда и бодрящий горный чай. Далее спуститесь в ущелье реки Худес, прокатитесь по живописной дороге до Царских ворот и услышите, какие исторические события происходили в этих местах.

Все краски озера Хурла Кель
Главная цель нашего путешествия — горное озеро Хурла Кель. Вы сможете подняться к нему на внедорожнике или верхом на лошади в сопровождении опытного инструктора. Хурла Кель покорит вас зеркально чистой водой и обрамляющими его сосновыми лесами и горами с заснеженными вершинами. Я расскажу, как образовалось озеро, какие легенды с ним связаны и почему его называют «музеем природы». А на обратном пути покажу почитаемый местными жителями камень, названный в честь одного из предводителей карачаевского народа — Карчи.

Организационные детали

  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Прогулка на лошадях оплачивается отдельно. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Путешествие на озеро Хурла Кель
Путешествие на озеро Хурла Кель
Путешествие на озеро Хурла Кель
Путешествие на озеро Хурла Кель
Путешествие на озеро Хурла Кель
Путешествие на озеро Хурла Кель
Путешествие на озеро Хурла Кель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Меня зовут Денис, я родился и вырос в предгорьях Кавказа и уже более 20 лет увлекаюсь джиппингом. Я решил поделиться с вами своими знаниями, показать вам места, куда не возможно проехать на обычном автомобиле.
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