Денис проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Горные перевалы и фантастические панорамы

Вы проедете по одному из самых высоких автомобильных перевалов страны — Гумбаши. Достигнув 2400 метров над уровнем моря 🌊, сделаете остановку: насладитесь головокружительным видом на Главный Кавказский хребет и Эльбрус и отведаете карачаевские блюда и бодрящий горный чай. Далее спуститесь в ущелье реки Худес, прокатитесь по живописной дороге до Царских ворот и услышите, какие исторические события происходили в этих местах.

Все краски озера Хурла Кель

Главная цель нашего путешествия — горное озеро Хурла Кель. Вы сможете подняться к нему на внедорожнике или верхом на лошади в сопровождении опытного инструктора. Хурла Кель покорит вас зеркально чистой водой и обрамляющими его сосновыми лесами и горами с заснеженными вершинами. Я расскажу, как образовалось озеро, какие легенды с ним связаны и почему его называют «музеем природы». А на обратном пути покажу почитаемый местными жителями камень, названный в честь одного из предводителей карачаевского народа — Карчи.

Организационные детали