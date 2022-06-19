Отдых в Адыгее на Новый год – лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным и увлеченным туристом! Зимой небольшая кавказская республика отличается особенной, неповторимой красотой и шармом, поэтому привычные достопримечательности путешественники увидят в совершенно новом свете. Глубокие каньоны, покрытые снегом, таинственные гроты – всё это многогранная, потрясающая, изумительная Адыгея!

Программа тура по дням

1 день Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.

11:30 – сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала) и в 12:00 в аэропорту г. Краснодар. Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа). Начнем с знакомство с местными достопримечательностями. В первую очередь – это музей камней. Здесь мы увидим закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов, вымерших много миллионов лет тому назад, а также черепа животных, обитавших здесь в разные эпохи. Неподалеку от музея камней находится легендарный Хаджохский дольмен. Далее увидим стены Свято-Михайловского монастыря. В хранилищах скита до сих пор находятся уникальные артефакты, старинные фолианты, а также мастерская по изготовлению икон. Монастырь расположен на горе Физиабго, поэтому бонусом этих мест служат еще и неповторимые виды вокруг! Поселимся в уютной гостинице, сытно поужинаем, чтобы набраться сил для последующих дней треккинга. Активная часть новогоднего тура: 3,1 км пешком, длительность треккинга по Адыгее 4-5 часов.

2 день Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)

Путешествие в ущелье, веками созданное напористой и непокорной рекой Белой – Хаджохскую теснину. Каньон 400-метровой длины имеет ширину примерно 20 метров, и это очень узко! По этой причине река Белая похожа на кипящее молоко, то и дело вырывающееся из каменного сосуда. На некоторых участках берега сходятся в объятьях, образуя каменные мосты. Ущелье наполнено карстовыми пещерами, а лучи зимнего солнца редко заглядывают в особо укромные уголки. Таким образом, сугробы снега иногда залеживаются здесь до весны. Активная часть новогоднего тура в Адыгею: 4,9 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность трекинга 3 часа.

3 день Водопады Руфабго

Треккинг к каньону Руфабго, а также водопадам, находящимся в ущелье. Место довольно таинственное и живописное! Даже по крутым дорожкам ущелья можно ходить спокойно, поскольку они оборудованы надежными перилами и ступенями. Также здесь есть безопасные мостики, с помощью которых во время треккинга туристы перебираются к новым, удивительным локациям. В рамках треккинга мы рассмотрим восхитительные водопады под названием Девичьи косы, Сердце Руфабго и другие. Высота потоков достигает 14 метров. Зимой водопады превращаются в причудливо переливающиеся ледяные скульптуры. А некоторые потоки трансформируются в громадные бриллиантовые сосульки, весьма эффектно выглядящие на фоне сурового ущелья. Посещение заманчивой пещеры Кошачий глаз, названной так из-за оригинального отверстия, украшающего её купол. Активная часть новогоднего тура: 13,8 км пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

4 день Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках

Отправимся на плато Лаго-Наки, находящееся на высоте 2 км над уровнем моря. Это живописная горная страна, откуда открывается великолепная панорама. По пути на плато мы остановимся, чтобы рассмотреть известные трёхтысячники и посетить сувенирные лавки. Дети точно будут рады, что находятся в Адыгее на новогодние каникулы, ведь здесь можно будет покататься на тюбингах и санках! Большая Азишская пещера – чудо природы на хребте Азиш-Тау, также удостоится нашего внимания в этот день. Её галереи вынуждают замирать сердца самых прихотливых туристов – пещера украшена гроздьями сталактитов поразительных и гротескных форм. Активная часть тура: 4,5 км пешком, продолжительность треккинга 6-7 часов. В новогоднем туре с 28 декабря по 02 января встречаем Новый Год! Вместе с инструктором идем в кафе или покупаем продукты и совместно готовим праздничный ужин. У инструктора на вечер припасены для группы игры и конкурсы.

5 день Треккинг в ущелье Мишоко

Сегодня нас ожидает треккинг в ущелье реки Мишоко. Вначале группа посетит Красное родниковое озеро, образовавшееся на дне огромного карьера. Необычный оттенок водоема появился благодаря солнечному свету, активно отражающемуся от скал. Треккинг пройдёт сквозь густой сосновый бор, постепенно поднимаясь в гору. Ущелье очень красиво, с обзорных площадок виден хребет Азиш-Тау, а также сам каньон и его окрестности. Возле Мишоко множество древних гротов и террас. Туристы нередко устраивают здесь вкусные привалы – новогодний зимний воздух благоприятствует прекрасному аппетиту! Активная часть новогоднего тура: 9,3 км пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность экскурсии 5-6 часов.

6 день Термальные источники «Водная Ривьера»