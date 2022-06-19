Активный Новый год в Адыгее

Отдых в Адыгее на Новый год - лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным

5
3 отзыва
Отдых в Адыгее на Новый год – лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным и увлеченным туристом! Зимой небольшая кавказская республика отличается особенной, неповторимой красотой и шармом, поэтому привычные достопримечательности путешественники увидят в совершенно новом свете.

Глубокие каньоны, покрытые снегом, таинственные гроты – всё это многогранная, потрясающая, изумительная Адыгея!
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Активный Новый год в Адыгее
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • яркие воспоминания – купание в горячих источниках Адыгеи на Новый год;
  • несложные треккинги, доступные даже неподготовленным туристам – треккинг к застывшим, хрустальным водопадам, увлекательные походы по горам и ущельям;
  • активный отдых для любителей зимних развлечений – посещение горнолыжного курорта, катание на тюбингах и санках.

Программа тура по дням

1 день
Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.

11:30 – сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала) и в 12:00 в аэропорту г. Краснодар. 

Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа).

Начнем с знакомство с местными достопримечательностями.

В первую очередь – это музей камней. 

Здесь мы увидим закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов, вымерших много миллионов лет тому назад, а также черепа животных, обитавших здесь в разные эпохи.

Неподалеку от музея камней находится легендарный Хаджохский дольмен.

Далее увидим стены Свято-Михайловского монастыря.

В хранилищах скита до сих пор находятся уникальные артефакты, старинные фолианты, а также мастерская по изготовлению икон.

Монастырь расположен на горе Физиабго, поэтому бонусом этих мест служат еще и неповторимые виды вокруг!

Поселимся в уютной гостинице, сытно поужинаем, чтобы набраться сил для последующих дней треккинга.

Активная часть новогоднего тура: 3,1 км пешком, длительность треккинга по Адыгее 4-5 часов.

Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.
2 день
Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)

Путешествие в ущелье, веками созданное напористой и непокорной рекой Белой – Хаджохскую теснину.

Каньон 400-метровой длины имеет ширину примерно 20 метров, и это очень узко!

По этой причине река Белая похожа на кипящее молоко, то и дело вырывающееся из каменного сосуда.

На некоторых участках берега сходятся в объятьях, образуя каменные мосты.

Ущелье наполнено карстовыми пещерами, а лучи зимнего солнца редко заглядывают в особо укромные уголки.

Таким образом, сугробы снега иногда залеживаются здесь до весны.

Активная часть новогоднего тура в Адыгею: 4,9 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность трекинга 3 часа.

Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)
3 день
Водопады Руфабго

Треккинг к каньону Руфабго, а также водопадам, находящимся в ущелье.

Место довольно таинственное и живописное!

Даже по крутым дорожкам ущелья можно ходить спокойно, поскольку они оборудованы надежными перилами и ступенями.

Также здесь есть безопасные мостики, с помощью которых во время треккинга туристы перебираются к новым, удивительным локациям.

В рамках треккинга мы рассмотрим восхитительные водопады под названием Девичьи косы, Сердце Руфабго и другие.

Высота потоков достигает 14 метров.

Зимой водопады превращаются в причудливо переливающиеся ледяные скульптуры.

А некоторые потоки трансформируются в громадные бриллиантовые сосульки, весьма эффектно выглядящие на фоне сурового ущелья.

Посещение заманчивой пещеры Кошачий глаз, названной так из-за оригинального отверстия, украшающего её купол.

Активная часть новогоднего тура: 13,8 км пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

4 день
Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках

Отправимся на плато Лаго-Наки, находящееся на высоте 2 км над уровнем моря.

Это живописная горная страна, откуда открывается великолепная панорама.

По пути на плато мы остановимся, чтобы рассмотреть известные трёхтысячники и посетить сувенирные лавки.

Дети точно будут рады, что находятся в Адыгее на новогодние каникулы, ведь здесь можно будет покататься на тюбингах и санках!

Большая Азишская пещера – чудо природы на хребте Азиш-Тау, также удостоится нашего внимания в этот день.

Её галереи вынуждают замирать сердца самых прихотливых туристов – пещера украшена гроздьями сталактитов поразительных и гротескных форм.

Активная часть тура: 4,5 км пешком, продолжительность треккинга 6-7 часов.

В новогоднем туре с 28 декабря по 02 января встречаем Новый Год!

Вместе с инструктором идем в кафе или покупаем продукты и совместно готовим праздничный ужин.

У инструктора на вечер припасены для группы игры и конкурсы.

Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санкахБольшая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санкахБольшая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санкахБольшая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках
5 день
Треккинг в ущелье Мишоко

Сегодня нас ожидает треккинг в ущелье реки Мишоко.

Вначале группа посетит Красное родниковое озеро, образовавшееся на дне огромного карьера.

Необычный оттенок водоема появился благодаря солнечному свету, активно отражающемуся от скал.

Треккинг пройдёт сквозь густой сосновый бор, постепенно поднимаясь в гору.

Ущелье очень красиво, с обзорных площадок виден хребет Азиш-Тау, а также сам каньон и его окрестности.

Возле Мишоко множество древних гротов и террас.

Туристы нередко устраивают здесь вкусные привалы – новогодний зимний воздух благоприятствует прекрасному аппетиту!

Активная часть новогоднего тура: 9,3 км пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Треккинг в ущелье МишокоТреккинг в ущелье МишокоТреккинг в ущелье МишокоТреккинг в ущелье Мишоко
6 день
Термальные источники «Водная Ривьера»

Сегодня нас ждет поездка к термальным источникам «Водная Ривьера».

Локация представляет собой пять купелей, находящихся под открытым небом.

Минеральная вода, наполняющая каменные чаши, поступает сюда из артезиана глубиной 1 800 м.

Возьмите купальные принадлежности, поместив их в отдельный пакет.

Термальный родник очень полезен для организма – он наполнен кремнием, сульфатами, натрием, а также многими другими ценными минеральными веществами.

Зимние купания в Водной Ривьере особенно хороши, поскольку на улице минусовая температура, а горячая вода не позволяет замерзнуть и дарит незабываемые ощущения.

Активная часть тура: 2,1 км.

Переезд на микроавтобусе в г. Краснодар.

16:00 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Краснодар, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут экскурсий по Адыгее может быть изменен.

Термальные источники «Водная Ривьера»Термальные источники «Водная Ривьера»Термальные источники «Водная Ривьера»Термальные источники «Водная Ривьера»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 10 500 руб. за весь период отдыха.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава»: двух-, трехместные номера, в каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор
  • Трехразовое питание, готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-6) – сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в музей «Сад камней», Хаджохскую теснину, Большую Азишскую пещеру, на термальные источники
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день в кафе – 300-400 руб.
  • Новогодний ужин в туре с 28 декабря по 02 января ~1200-2200 руб., группа празднует Новый Год в кафе или покупает продукты и вместе с инструктором проводят праздничный ужин в гостинице.
  • В гостинице будет проводиться новогодний праздник с участием Деда Мороза, Снегурочки, в программе игры, конкурсы, танцы, стоимость входного билета – 1 500 руб.
  • Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Куртка;
  • Флиска;
  • Шапка, перчатки;
  • Ходовые брюки;
  • Футболка;
  • Нижнее белье;
  • Колготки, носки;
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно;
  • Подпопник;
  • Купальник, полотенце;
  • Шлепки;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • Фотоаппарат/видеокамера;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО;
    В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок);
  • Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
  • Кружка, ложка;
  • Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли сотовая связь в туре?

Мобильная связь по маршруту: постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.

Сложный ли маршрут?

Уровень сложности маршрута: умеренный (65% маршрута), средний (35% маршрута), подходит для новичков.

Маршрут проходит на высоте: 410-1320 м.

Протяженность маршрута: 37,7 км.

Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.

Будут ли магазины, аптеки и банкоматы?

В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Старт маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 11:30-12:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, на жд вокзале г. Краснодар можно остановиться в комнате отдыха. Или же снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».

Нитка маршрута: г. Краснодар – пос. Хаджох, Музей камней и Хаджохский дольмен • экскурсия в Свято-Михайловский монастырь • Каньон реки Белой (Хаджохская теснина) • ущелье и водопады Руфабго • Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках • ущелье Мишоко • термальные источники • г. Краснодар.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.
М
3 мая 2022
Нам опять повезло, что с нами был опытный (я думаю там все опытные) руководитель Пётр Николаевич. Он нас, лично меня, учил, как надо ставить ноги на спуске, как держать палки. А какой он нам готовил чай на высоте гор, пили на высоте гор-романтика! В рекомендации пишут какие вещи надо взять, там не указаны наколенники, мне инструктор сказал, что их надо обязательно надевать, чтобы нагрузка на колени была минимальной, а вес у меня выше нормы. С такими прогулками по горам я скинула N количество кг. Спасибо Вам организаторам, руководителям и Петру Николаевичу за то, что мы увидели, прочувствовали. Я ещё больше полюбила Крым.

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