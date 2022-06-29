1 день

Встреча, переход в лагерь, экскурсия на оз. Светлое

Встреча участников в 07:00 на ж/д вокзале г. Абакан.

В 7:30 на заказном транспорте отъезжаем в Ергаки.

Через полтора часа будет большая остановка, где можно будет покушать после длительных перелетов и переездов.

По прибытию в Ергаки переодеваемся по погоде (для этого есть крытые беседки), шнуруем ботинки или одеваем резиновые сапоги.

Делаем разминку и выдвигаем в наш лагерь вверх по ручью Тушканчик.

Ближе к обеду мы прибываем в наш лагерь, размещаемся, обедаем.

По желанию можно будет сходить на экскурсию на озеро Светлое или искупаться в Медвежьем озере.

Вечером баня. Ужин.

Вечер знакомств.

Протяженность: пешком – 6,3 км. Время в пути: пешком – 3 часа, на автобусе – 3 часа.