Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана

Если вы отправитесь в путешествие в Ергаки

5
3 отзыва
Если вы отправитесь в путешествие в Ергаки, то сможете увидеть собственными глазами Спящего Саяна – это уникальное творение природы представляет собой цепь скал, которая очень похожа на спящего человека.

Можно различить и голову с ниспадающими длинными волосами, и сложенные на груди руки, и ноги этого горного великана.

А еще увидите Висячий камень и скалу Птица, повстречаетесь с Динозавром, поднимитесь на водопад Мраморный и полюбуетесь сказочной панорамой со скалы Видовка.
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
Ергаки без рюкзаков. Тур из Абакана
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Что вас ожидает 🤩

Перевал Птица
Перевал Птица
Нам откроются удивительные виды на озеро Горных духов, Мраморное, Светлое.
Мраморный водопад
Мраморный водопад
Сделаем очень красивые фотографии и искупаемся в самом водопаде
Висячий камень
Висячий камень
Сделаем оригинальные фото с визитной карточкой природного парка
Купание в Малахитовых ваннах
Купание в Малахитовых ваннах
Насладимся купанием в изумрудных прудах, сверху которых каскад водопадов
Озеро Светлое
Озеро Светлое
Визитная карточка Ергак. Здесь возвышаются горы Птица и Звездный

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переход в лагерь, экскурсия на оз. Светлое

Встреча участников в 07:00 на ж/д вокзале г. Абакан.

В 7:30 на заказном транспорте отъезжаем в Ергаки.

Через полтора часа будет большая остановка, где можно будет покушать после длительных перелетов и переездов.

По прибытию в Ергаки переодеваемся по погоде (для этого есть крытые беседки), шнуруем ботинки или одеваем резиновые сапоги.

Делаем разминку и выдвигаем в наш лагерь вверх по ручью Тушканчик.

Ближе к обеду мы прибываем в наш лагерь, размещаемся, обедаем.

По желанию можно будет сходить на экскурсию на озеро Светлое или искупаться в Медвежьем озере.

Вечером баня. Ужин.

Вечер знакомств.

Протяженность: пешком – 6,3 км. Время в пути: пешком – 3 часа, на автобусе – 3 часа.

Встреча, переход в лагерь, экскурсия на оз. СветлоеВстреча, переход в лагерь, экскурсия на оз. СветлоеВстреча, переход в лагерь, экскурсия на оз. СветлоеВстреча, переход в лагерь, экскурсия на оз. Светлое
2 день

Экскурсия на гору Видовая

Сегодня у нас акклиматизационный день.

Прогуляемся 5 часов на одну из высших и доступных точек района – гора Видовая.

Пройдем вдоль озера Светлое.

После него начнется затяжной подъем в гору по "магистральной тропе" (кто-то даже в сланцах ходит).

С вершины горы видно вблизи скалы Птица, Звездый, Экстаз, Кит и многие другие!

А также с высоты птичьего полёта увидите озера Светлое, Золотарное!

Обеденный перекус.

Возвращение в лагерь.

Оставшееся время можно потратить на купание, отдых, настольные игры и баню!

Протяженность: пешком – 14 км. Время в пути: 5 часов.

Экскурсия на гору ВидоваяЭкскурсия на гору ВидоваяЭкскурсия на гору Видовая
3 день

Экскурсия на Висящий камень и перевал Художников

Экскурсия на Висящей камень, пожалуй, самая по ощущениям затяжная.

Мы идём из этого ущелья в другое.

Как бы из "Центральных" Ергак в "Западные", в гости к Висящему камню, озеру Каровое.

В пути нас ждет один перевал, который нам необходимо будет преодолеть дважды (один раз в одну сторону, один раз – в другую).

При теплой погоде будет возможность искупаться в Каровом озере (купальники берите с собой).

После фотосессии, перекуса с самыми сильными, активным – поднимемся на перевал Художников, откуда откроется долина Параболы и озера Художников (туда мы пойдем на другой экскурсии).

По возвращению в лагерь нас ждёт вкусный ужин, горячая баня.

Отдых у костра.

Отбой.

Протяженность: пешком – 18 км. Время в пути: 8 часов.

Экскурсия на Висящий камень и перевал ХудожниковЭкскурсия на Висящий камень и перевал ХудожниковЭкскурсия на Висящий камень и перевал ХудожниковЭкскурсия на Висящий камень и перевал ХудожниковЭкскурсия на Висящий камень и перевал ХудожниковЭкскурсия на Висящий камень и перевал ХудожниковЭкскурсия на Висящий камень и перевал Художников
4 день

Экскурсия на перевал Птица, скалу Парабола и Малахитовые ванны

Самый насыщенный, самый красивый, самый любимый среди участников день – это экскурсия на перевал Птицу.

Это одна из высших точек нашей программы!

Отсюда открывается вид на озеро Горных духов, Мраморное, Светлое. Здесь увидите скалу Параболу.

Для самый выносливых экскурсия имеет продолжение – спустимся до озера Художников вниз по водопаду Горных духов.

Сделаем удивительный снимки и сходим искупаться до Малахитовых ванн – это изумрудные пруды, которые сверху которых каскад водопадов.

Очень уютное место.

Экскурсия поделена на 2 этапа, так как объективно, до самых дальних точек программы не все дойдут – это тяжело.

Мы этого не скрываем и не рекламируем.

Но первый этап выдержит каждый.

Это расстояние 14 км в обе стороны, но вы будете заряжены эмоциями, впечатлениями и ваш фотоаппарат загорит от количество затворов!

Второй этап осложняется резким спуском, а затем подъемом обратно.

При хорошей погоде – в спокойном темпе мы дойдем все.

1 этап: время в пути – 5 часов; расстояние – 14 км. 2 этап: 14 часов и 24 км.

Экскурсия на перевал Птица, скалу Парабола и Малахитовые ванныЭкскурсия на перевал Птица, скалу Парабола и Малахитовые ванныЭкскурсия на перевал Птица, скалу Парабола и Малахитовые ванныЭкскурсия на перевал Птица, скалу Парабола и Малахитовые ванныЭкскурсия на перевал Птица, скалу Парабола и Малахитовые ванныЭкскурсия на перевал Птица, скалу Парабола и Малахитовые ванны
5 день

День отдыха

Сегодня после насыщенных дней мы отдыхаем: сушимся, моемся, отъедаемся, загораем, купаемся!

Но самые неугомонные могут сходить на Зуб Дракона (экскурсия за отдельную плату).

Это очень тяжелая экскурсия на 14 часов и суммарно 28 км.

Осложняется двумя перевалами, которые необходимо пройти дважды (раз туда и раз обратно).

Далеко не каждый осилит эту программу, поэтому мы вынесли её отдельной услугой.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
6 день

Экскурсия на водопад Мраморный

Отдохнув у нас расслабились мышцы.

Теперь с новым силами мы начинаем свою активную программу!

На повестке дня – трёхкаскадный водопад Мраморный, он же водопад Тушканчик.

Вытекает водопад из одноименного озера – Мраморного.

Летом, в знойную погоду можно раздеться и искупаться в самом водопаде – очень классные фотографии получаются.

Осмотрев окрестности, сделав крутые фотографии – возвращаемся в лагерь.

Стоит заметить, что эта экскурсия считается "мокрой".

Рекомендуем брать непромокаемую обувь (лучше резиновые сапоги) или тапочки, так как в определенных местах может быть заболочено.

Протяженность: пешком – 14 км. Время в пути: 5 часов.

Экскурсия на водопад МраморныйЭкскурсия на водопад МраморныйЭкскурсия на водопад Мраморный
7 день

Экскурсия на озеро Золотарное, подъем на гору Динозавр

Этот день также разделен на 2 этапа: 1 этап – для тех, кто хочет порелаксировать и не напрягаться с восхождениями; 2 этап – это лучшее, что вы увидите в Ергаках!

Рано утром выдвигаемся из лагеря, доходим до озера Золотарное (бирюзовое, красивое озеро).

Далее делаем треккинговое восхождение (без специальных навыков) на пик Динозавр, откуда вы увидите озеро Ледяное, Зуб Дракона и многие другие вершины.

При ясной погоде будет незабываемые снимки на память!

Протяженность: пешком – 20 км. Время в пути: 8 часов.

Экскурсия на озеро Золотарное, подъем на гору ДинозаврЭкскурсия на озеро Золотарное, подъем на гору ДинозаврЭкскурсия на озеро Золотарное, подъем на гору ДинозаврЭкскурсия на озеро Золотарное, подъем на гору Динозавр
8 день

Возвращение в Абакан

Сегодня рано позавтракав мы начинаем спуск к трассе, где нас будет ожидать уже заказной транспорт.

Через 1 час после отбытия из Ергак мы остановимся в известном нам уже поселке Танзыбей, чтобы подкрепиться, купить сувениры и двигаться дальше.

Также для жителей Красноярска есть возможность присоединиться к трансферу до Красноярска.

Приезд в Абакан до 16:00.

Протяженность: пешком – 6,3 км. Время в пути: пешком – 3 часа, на автобусе – 3 часа.

Проживание

Тур предусматривает проживание в обустроенном кемпинговом лагере.

Варианты проживания

Кемпинг

7 ночей

Основные палатки стоят на деревянных настилах. В лагере 4-местные кемпинговые палатки, в которые можно входить в полный рост взрослому человеку. Внутри палатка делится на секции по 2 человека. В лагере деревянный чистый туалет, умывальник, кухня.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Абакан – Ергаки – Абакан
  • Проживание в кемпинговом лагере
  • Питание на активной части маршрута и в лагере
  • Страховка от НС до 100 000 рублей
  • Баня на дровах (топят все участники)
  • Регистрация группы в визит-центре Ергаки
  • Экскурсии по программе
  • Аренда деревянных настилов
  • Фотосессия на память
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги (бронируются и оплачиваются заранее, при покупке тура): аренда спальника – 1 200 руб. /все дни заброска рюкзака 10 кг – 3 000 руб., каждый последующий кг – 250 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги) спуск рюкзака к автобусу 10 кг – 2 000 руб., каждый последующий кг – 150 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги) аренда резиновых сапог – 600 руб. /тур. (обязательная вещь в ПП Ергаки) аренда дождевика – 800 руб. /тур., залог 1 000 руб. (возвращается после окончания тура, если дождевик в целости). встреча у трассы – 3 000 руб. /группа (если турист понимает, что не успевает к общему времени и месту старта тура, то мы можем помочь ему добраться до ПП Ергаки).
  • Аренда спальника – 1 200 руб. /все дни
  • Заброска рюкзака 10 кг – 3 000 руб., каждый последующий кг – 250 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
  • Спуск рюкзака к автобусу 10 кг – 2 000 руб., каждый последующий кг – 150 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
  • Аренда резиновых сапог – 600 руб. /тур. (обязательная вещь в ПП Ергаки)
  • Аренда дождевика – 800 руб. /тур., залог 1 000 руб. (возвращается после окончания тура, если дождевик в целости).
  • Встреча у трассы – 3 000 руб. /группа (если турист понимает, что не успевает к общему времени и месту старта тура, то мы можем помочь ему добраться до ПП Ергаки)
Место начала и завершения?
г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Экипировка:

  1. Треккинговые ботинки – 1 пара. Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут кирзовые сапоги/берцы, а также резиновые сапоги/галоши в сочетании с шерстяными носками.
  2. Кроссовки, сандалии/тапочки – 1 пара. Переобуваться в базовом лагере после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для экскурсий в «сухие» дни.
  3. Куртка ветрозащитная с капюшоном – 1 шт. Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
  4. Брюки ветрозащитные – 1 шт. Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
  5. Термобелье (лёгкое) – 1 комплект. Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
  6. Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца – 1 шт. Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
  7. Термоноски – 1 пара. Если хорошие термоноски, то они быстро сушатся на теле от выделения собственного тепла. Поэтому достаточно 1-2 пар. Если же таких нет, то желательно по одной паре носков на каждый день.
  8. Носки теплые – 1 пара. Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
  9. Майка/футболка, легкие брюки, шорты – 2 шт. Как выходит Солнце, становится достаточно жарко Одеваемся по-летнему. Клещей в Ергаках нет.
  10. Сменное нижнее белье – 3 шт.
  11. Купальник – 1 шт. По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
  12. Полотенце – 1 шт. После купания, после бани.

Снаряжение:

  1. Рюкзак экспедиционный – 50-80 л. Основной рюкзак потребуется для перехода от трассы до базового лагеря – это 7 км в гору (3-4 часа пути). Дорога хорошая. Дальше этот же рюкзак можно использовать для переноса сухпайка, сменной одежды, дождевика во время экскурсий.
  2. Накидка на рюкзак от дождя. Удобная вещь для защиты от дождя и грязи.
  3. Спальный мешок. Комфортная температура от 0С.
  4. Коврик пенополиуретановый. На двух ковриках спать теплее.
  5. Фонарь налобный. Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером для перемещения по лагерю.
  6. Очки солнцезащитные. Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.
  7. Палки треккинговые. Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.

Дополнительно:

  1. Паспорт (на детей – свидетельство о рождении).
  2. Кружка, ложка, чашка – 1 комплект. Керамические тарелки/кружки брать не надо. Металлический и пластиковый материал посуды!
  3. Зубная щетка, зубная паста.
  4. Бутылка для воды/гидратор – 1-1,5 л. Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях!
  5. Спички в герметичной упаковке, зажигалка.
  6. Нож.
  7. Крем и помада от загара – с максимальным фактором защиты.
  8. Личная аптечка + витамины. Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей.
  9. Фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в Ергаках?

Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.

В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.

Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.

Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?

Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.

Зачем резиновые сапоги?

В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка от НС до 100 000 рублей. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Что такое настилы?

Деревянные настилы – это сколоченные доски, которые отделяют палатку от земли. Тем самым, вы не будете испытывать дискомфорта от неровности камней, корней и холодной земли по ночам. Под каждой палаткой в нашем лагере установлены настилы!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
29 июня 2022
Спасибо, все было замечательно.
Ю
16 авг 2021
Тур хорошо организован, программа интересная, инструктора Юлия и Алена работают профессионально и надежно.
И
16 авг 2022
Фирма профессионал своего дела. Опытные, внимательные, весёлые гиды. Всё вовремя, без задержек и отмен.

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