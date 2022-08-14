2 день

Экскурсия на оз. Светлое

08:00 Прибытие в природный парк Ергаки.

09:00 – 12:00 Переход в кемпинговый лагерь.

12:00 – 13:00 Обед.

13:00 Экскурсия на озеро Светлое. Это место является визиткой карточкой природного парка Ергаки.

Именно с этого места вы видите красивые, строгие рельефы двух скал – Птица и Звездный.

Озеро находится на высоте 1500 м и считается одним из самых больших в парке.

18:00 Ужин.

19:00 – 21:00 Баня с очень добрым паром и купанием в горной реке.