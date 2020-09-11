1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Архиерейский дом изнутри

Архиерейский дом в самом центре города — это сердце Красноярской митрополии. Вы посетите его клирос, колокольню и трапезную, потрогаете гранитные колонны и сравните столетние фрески с современной росписью. Далее по мраморной парадной лестнице подниметесь в конференц-зал и увидите портреты архиереев-основателей местных монастырей. А я расскажу, где «работает» митрополит и как он управляет епархией.

История Свято-Успенского монастыря

Расположенный в пригородном поселке на берегу Енисея, Свято-Успенский мужской монастырь в конце 19 — начале 20 веков был одним из крупнейших монастырей Сибири, с множеством насельников и организованным хозяйством. Вы посетите его старинные храмы, поклонный крест и колокольню. А также узнаете, когда началось возрождение монастыря и чем он живет в наши дни: чем занимаются насельники, могут ли они выходить за его стены и ссылают ли сейчас сюда провинившихся клириков.

Благовещенский монастырь сквозь столетия

Третья часть нашего путешествия — двухсотлетний Благовещенский женский монастырь. Вы подниметесь на его колокольню и раскроете историю 📖 становления, разрушения и возрождения православия на енисейских берегах. Кроме того, услышите много любопытных фактов о монашестве: зачем людям уходить из этого прекрасного мира и как это происходит.

Организационные детали

Форма одежды не регламентирована, но она не должна быть слишком открытой.