1 отзыв оставили туристы

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Главные святыни Красноярска

Посетить Архиерейский дом и старинные монастыри и раскрыть их связь с историей и культурой страны

5
1 отзыв
Светлана
Светлана – Гид из Красноярска
Красноярск — это не только заповедник Столбы и объекты Универсиады.

Вы впечатлитесь красотой каменного Архиерейского дома и услышите о прошлом и настоящем Благовещенского и Успенского монастырей.

А также узнаете, зачем люди принимают монашество и другие интересные факты о современной жизни церкви.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска

Что вас ожидает

Архиерейский дом изнутри
Архиерейский дом в самом центре города — это сердце Красноярской митрополии. Вы посетите его клирос, колокольню и трапезную, потрогаете гранитные колонны и сравните столетние фрески с современной росписью. Далее по мраморной парадной лестнице подниметесь в конференц-зал и увидите портреты архиереев-основателей местных монастырей. А я расскажу, где «работает» митрополит и как он управляет епархией.

История Свято-Успенского монастыря
Расположенный в пригородном поселке на берегу Енисея, Свято-Успенский мужской монастырь в конце 19 — начале 20 веков был одним из крупнейших монастырей Сибири, с множеством насельников и организованным хозяйством. Вы посетите его старинные храмы, поклонный крест и колокольню. А также узнаете, когда началось возрождение монастыря и чем он живет в наши дни: чем занимаются насельники, могут ли они выходить за его стены и ссылают ли сейчас сюда провинившихся клириков.

Благовещенский монастырь сквозь столетия
Третья часть нашего путешествия — двухсотлетний Благовещенский женский монастырь. Вы подниметесь на его колокольню и раскроете историю 📖 становления, разрушения и возрождения православия на енисейских берегах. Кроме того, услышите много любопытных фактов о монашестве: зачем людям уходить из этого прекрасного мира и как это происходит.

Организационные детали

Форма одежды не регламентирована, но она не должна быть слишком открытой.

Начало и место завершения
🚩 на улице Горького
Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска
Главные святыни Красноярска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана, и я рассказываю о христианской культуре в Сибири. Как сотрудник епархии могу организовать посещение любого храма города. Как теолог — расшифровать важные символы и смыслы. Как профессиональный гид — поделиться любопытными фактами о местной истории и знаменитых людях. Мои экскурсии носят светский, познавательный характер: всю информацию я подаю исключительно с позиции культуры.
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1 отзыв оставили туристы

11 сентября 2020
Самым главным в этой экскурсии оказался гид Светлана. Человек, влюбленный в свой город и прекрасно владеющий темой, причем не только знающий все святыни, но и город в целом. Поэтому не стесняйтесь, задавайте Светлане любые вопросы, касающиеся и истории, и культуры. И конечно же всегда запоминается то, что произошло в твоей жизни впервые. Я, например, впервые поднялась на клирос и посмотрела на собор с непривычной для себя точки, оказалась в тех местах, куда сама никогда в жизни бы не догадалась заглянуть. Так что экскурсия превзошла все мои ожидания.

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