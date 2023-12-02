Покорить вершины скал, подышать хвойным воздухом и понять, каково быть столбистом
Вы насладитесь чистым хвойным воздухом и тишиной тайных тропинок, заберётесь на несколько скал и пройдёте уникальный обряд посвящения в столбисты. Я расскажу, как появились «Столбы» и какие животные тут обитают, и угощу глинтвейном.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Скалы, виды и истории
На нашем пути — несколько скал заповедника: Львиные ворота, Перья, Дед, Бабка, Первый, Второй, Третий и Четвёртый Столбы. Вы заберётесь на безопасную высоту и полюбуетесь природой парка. А с плеча Деда ещё открывается вид на Красноярск и его окрестности.
Вы посетите Камень Крутовской — памятник основательнице приюта в заповеднике для животных, попавших в беду. Услышите захватывающую любовную историю Елены Крутовской и её мужа Джеймса Дулькейта — бессменного руководителя метеостанции на «Столбах» на протяжении 30 лет.
Посвящение в столбисты и глинтвейн
Согласно местным традициям, люди, впервые пришедшие на «Столбы», проходят шутливый обряд посвящения — калошевание — и приобщаются к тем, кто любит скалы и природу.
На привале в удобный момент вы отдохнёте с кружкой горячего глинтвейна, который я сварю специально для вас. Безалкогольный или алкогольный — на ваш выбор.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида, глинтвейн
- На маршруте есть оборудованные места для отдыха с отоплением
- Пожалуйста, возьмите с собой перекус
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет. Дети могут быть и младше, если вы уверены, что они осилят такой маршрут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в парк «Красноярские Столбы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.