Хайкинг по национальному парку «Столбы»

Индивидуальная экскурсия в Красноярске

Покорить вершины скал, подышать хвойным воздухом и понять, каково быть столбистом

Проведите день на природе, прогулявшись по одному из самых красивых мест России — национальному парку «Красноярские Столбы».

Вы насладитесь чистым хвойным воздухом и тишиной тайных тропинок, заберётесь на несколько скал и пройдёте уникальный обряд посвящения в столбисты. Я расскажу, как появились «Столбы» и какие животные тут обитают, и угощу глинтвейном.
Хайкинг по национальному парку «Столбы»
Хайкинг по национальному парку «Столбы»
Хайкинг по национальному парку «Столбы»
Хайкинг по национальному парку «Столбы»
Хайкинг по национальному парку «Столбы»
Хайкинг по национальному парку «Столбы»
Хайкинг по национальному парку «Столбы»
Хайкинг по национальному парку «Столбы»
Ближайшие даты:
2
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3
дек
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7
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дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Скалы, виды и истории

На нашем пути — несколько скал заповедника: Львиные ворота, Перья, Дед, Бабка, Первый, Второй, Третий и Четвёртый Столбы. Вы заберётесь на безопасную высоту и полюбуетесь природой парка. А с плеча Деда ещё открывается вид на Красноярск и его окрестности.

Вы посетите Камень Крутовской — памятник основательнице приюта в заповеднике для животных, попавших в беду. Услышите захватывающую любовную историю Елены Крутовской и её мужа Джеймса Дулькейта — бессменного руководителя метеостанции на «Столбах» на протяжении 30 лет.

Посвящение в столбисты и глинтвейн

Согласно местным традициям, люди, впервые пришедшие на «Столбы», проходят шутливый обряд посвящения — калошевание — и приобщаются к тем, кто любит скалы и природу.

На привале в удобный момент вы отдохнёте с кружкой горячего глинтвейна, который я сварю специально для вас. Безалкогольный или алкогольный — на ваш выбор.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, глинтвейн
  • На маршруте есть оборудованные места для отдыха с отоплением
  • Пожалуйста, возьмите с собой перекус
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет. Дети могут быть и младше, если вы уверены, что они осилят такой маршрут.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в парк «Красноярские Столбы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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