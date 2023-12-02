Проведите день на природе, прогулявшись по одному из самых красивых мест России — национальному парку «Красноярские Столбы». Вы насладитесь чистым хвойным воздухом и тишиной тайных тропинок, заберётесь на несколько скал и пройдёте уникальный обряд посвящения в столбисты. Я расскажу, как появились «Столбы» и какие животные тут обитают, и угощу глинтвейном.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Скалы, виды и истории

На нашем пути — несколько скал заповедника: Львиные ворота, Перья, Дед, Бабка, Первый, Второй, Третий и Четвёртый Столбы. Вы заберётесь на безопасную высоту и полюбуетесь природой парка. А с плеча Деда ещё открывается вид на Красноярск и его окрестности.

Вы посетите Камень Крутовской — памятник основательнице приюта в заповеднике для животных, попавших в беду. Услышите захватывающую любовную историю Елены Крутовской и её мужа Джеймса Дулькейта — бессменного руководителя метеостанции на «Столбах» на протяжении 30 лет.

Посвящение в столбисты и глинтвейн

Согласно местным традициям, люди, впервые пришедшие на «Столбы», проходят шутливый обряд посвящения — калошевание — и приобщаются к тем, кто любит скалы и природу.

На привале в удобный момент вы отдохнёте с кружкой горячего глинтвейна, который я сварю специально для вас. Безалкогольный или алкогольный — на ваш выбор.

Организационные детали