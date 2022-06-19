Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 2-х до 4-х человек.
Программа начнется с обзорной экскурсии по Красноярску с посещением всех основных достопримечательностей города: памятник А.А. Дубенскому, основателю города, откуда открывается великолепный вид на город; Караульная гора, где расположена часовня Параскевы Пятницы; Благовещенский храм, Покровский кафедральный собор, Римско-католический костел.
По пути следования также проспект Мира, Драматический театр, театр Оперы и Балета, набережная Енисея.
Далее туристы отправятся загород Красноярска.
Проезжая по лесной дороге в сторону небольшого города Дивногорск, можно будет насладиться величественной рекой, по берегам которой расположены старинные сибирские села и уникальные природные памятники.
По преданию исконных жителей енисейской земли, главная река Сибири – Енисей – есть не что иное, как отражение Млечного пути на земле.
Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.
Конечным пунктом поездки можно считать набережную г. Дивногорска и Красноярскую ГЭС (наружный осмотр), вторую по мощности в России.
По дороге в Красноярск посещение смотровой площадки «Царь-рыба», откуда открывается великолепный вид на город и Енисей.
А также Вы сможете выпить чашку сибирского чая в Овсянке.
Продолжительность экскурсии – 8 часов
Возвращение в Красноярск.
Размещение в гостинице «Красноярск» 3* (после 12:00)
Обед в ресторане.
100 км.
Ранний заезд в гостиницу за дополнительную плату.
Группа отправляется на север по Енисейскому тракту до Лесосибирска, чтобы познакомиться с историей Енисейской губернии.
По пути предстоит посещение храма с мироточащей иконой в селе Казачинское.
Прибытие и размещение на базе отдыха «Заимка рыбная».
Неповторимые красоты этих мест служат украшением прекрасного отдыха на природе. Могучий и холодный Енисей, ласковая и теплая Ангара, сливая воедино свои воды, величаво продолжают свой путь на север.
Обилие рыбы ценных пород в этих водах и определило название Заимки – «Рыбная».
А уютный благоустроенный коттедж на берегу реки Енисей круглый год принимает гостей, желающих уединиться в тишине и покое настоящей тайги.
Обед и ужин на базе из блюд уникальной рыбной кухни.
Во второй половине дня свободное время.
Можно сходить в баньку или отправиться на рыбалку (дополнительная плата).
Размещение на турбазе «Заимка Рыбная».
Завтрак в гостинице, обед и ужин на турбазе.
300 км на автобусе.
Экскурсия в Енисейск.
Экскурсия по Крестовоздвиженскому собору, одному из самых больших храмов Сибири (67 метров высотой).
После посещения храма выезд на место размещения.
Туристам предстоит отправиться в старинный город Енисейск, бывший центр Енисейской губернии.
До конца XVII века Енисейск оставался столицей огромного края.
В 2019 году городу-памятнику России Енисейску исполнилось 400 лет.
Пешая экскурсия по городу пройдет по тихим улочкам сибирского города среди неповторимых образцов деревянного и каменного зодчества, храмов и особняков.
Вы посетите жемчужину познавательного туризма – Енисейский краеведческий музей.
Столетняя этнографическая коллекция, рассказывающая о жизни кетов, второй в мире портрет Ермака неизвестного художника XVIII века, первое издание «Жития Протопопа Аввакума» и другие.
Посещение фотоизбы – уникального музея старинных предметов, собранных энтузиастом Петром Дроздовым.
Со времен пожара 1702 года и последующего возведения православных каменных церквей и соборов до наших дней сохранились Церковь Иверского женского монастыря, Спасский собор Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенская церковь, Богоявленский собор, Троицкая церковь, Успенский собор.
Посещение Монастырского озера.
Пеший переход к озеру 200 метров, на озере вы можете набрать святой воды.
Считается, что вода Монастырского озера обладает целебными свойствами, само место признано святым – в давние времена здесь находился монашеский скит.
Размещение в гостинице в Енисейске 2*.
Завтрак на турбазе, обед и ужин в кафе Енисейска.
150 км на автобусе.
Дальнейшая программа без сопровождения гида.
Свободное время в Енисейске.
11:00 Трансфер из гостиницы на причал.
11:30 Посадка на пассажирский теплоход.
12:00 Отправление в Красноярск.
Размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
На Енисее навигация выполняется на пассажирских рейсовых теплоходах проекта № 588, постройки 1955 г. Обратите внимание, это не туристические теплоходы!
На борту два ресторана, читальный и музыкальный салоны, бар. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах.
Размещение на теплоходе.
Завтрак в гостинице.
407 км на теплоходе.
Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.
День на борту теплохода.
20:00 Прибытие в Красноярск
Окончание программы
Питание на теплоходе самостоятельно.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб./чел.:
|размер группы
|стоимость
|при группе 2 человека
|60 000
|при группе 3 человека
|53 000
|при группе 4 человека
|45 500
Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб/чел.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.
5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком), шапка.
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».