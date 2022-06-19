Программа начнется с обзорной экскурсии по Красноярску с посещением всех основных достопримечательностей города: памятник А.А. Дубенскому, основателю города, откуда открывается великолепный вид на город; Караульная гора, где расположена часовня Параскевы Пятницы; Благовещенский храм, Покровский кафедральный собор, Римско-католический костел.

По пути следования также проспект Мира, Драматический театр, театр Оперы и Балета, набережная Енисея.

Далее туристы отправятся загород Красноярска.

Проезжая по лесной дороге в сторону небольшого города Дивногорск, можно будет насладиться величественной рекой, по берегам которой расположены старинные сибирские села и уникальные природные памятники.

По преданию исконных жителей енисейской земли, главная река Сибири – Енисей – есть не что иное, как отражение Млечного пути на земле.

Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.

Конечным пунктом поездки можно считать набережную г. Дивногорска и Красноярскую ГЭС (наружный осмотр), вторую по мощности в России.

По дороге в Красноярск посещение смотровой площадки «Царь-рыба», откуда открывается великолепный вид на город и Енисей.

А также Вы сможете выпить чашку сибирского чая в Овсянке.

Продолжительность экскурсии – 8 часов

Возвращение в Красноярск.

Размещение в гостинице «Красноярск» 3* (после 12:00)

Обед в ресторане.

100 км.

Ранний заезд в гостиницу за дополнительную плату.