Выбирайте и другие экскурсии по Красноярску

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  3. Красноярск — от острога до мегаполиса

Погрузиться в насыщенную историю города и насладиться его живописными пейзажами

Варвара
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Варвара – ваш гид
Приглашаю погулять по Стрелке — месту, с которого начался Красноярск.

Вы услышите, как развивался город на протяжении веков, пройдете по его самому короткому мосту, полюбуетесь величественным Енисеем и проникнетесь судьбами знаменитых красноярцев.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у филармонии
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Красноярск — от острога до мегаполиса
Красноярск — от острога до мегаполиса

Что вас ожидает

Красноярск сквозь столетия
Я расскажу, как и почему более 380 лет назад на Стрелке высадились казаки и какие еще важные события на ней происходили. Так, вы узнаете о поселении-остроге Красный яр и увидите, что стало с ним сегодня. А еще услышите о современном Красноярске: чем он знаменит, как живут в нем люди, какие культурные события происходят в городе и за что его любят путешественники.

Енисей, интересные памятники и знаменитые люди
Вы насладитесь панорамой Енисея с самого короткого моста Красноярска, покормите уточек и узнаете, почему местные жители решили поставить памятник командору Резанову. Кроме того, я расскажу о писателе Астафьеве и покажу монумент жертвам репрессий, необычный памятник Белой лошади, «закладной» камень и эпохальный корабль Святитель Николай, на котором в разные времена путешествовали цесаревич Николай и Ленин.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Красноярск — от острога до мегаполиса
Красноярск — от острога до мегаполиса
Красноярск — от острога до мегаполиса
Красноярск — от острога до мегаполиса
Красноярск — от острога до мегаполиса
Красноярск — от острога до мегаполиса
Красноярск — от острога до мегаполиса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у филармонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Варвара
Варвара
Я приехала учиться в Красноярск в 2001 году и мгновенно влюбилась в этот город. Тогда же начала изучать его историю, а в 2010-м окончила школу гидов и связала свою жизнь с туризмом. Я побывала в 26 странах, водила экскурсии в Таиланде, вернулась в Красноярск и с удовольствием знакомлю с ним путешественников. Наверное, это то, что я могу сделать для любимого города: жить вместе с ним, создавая историю.
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