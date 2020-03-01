Выбирайте и другие экскурсии по Красноярску

Что вас ожидает

Красноярск сквозь столетия

Я расскажу, как и почему более 380 лет назад на Стрелке высадились казаки и какие еще важные события на ней происходили. Так, вы узнаете о поселении-остроге Красный яр и увидите, что стало с ним сегодня. А еще услышите о современном Красноярске: чем он знаменит, как живут в нем люди, какие культурные события происходят в городе и за что его любят путешественники.

Енисей, интересные памятники и знаменитые люди

Вы насладитесь панорамой Енисея с самого короткого моста Красноярска, покормите уточек и узнаете, почему местные жители решили поставить памятник командору Резанову. Кроме того, я расскажу о писателе Астафьеве и покажу монумент жертвам репрессий, необычный памятник Белой лошади, «закладной» камень и эпохальный корабль Святитель Николай, на котором в разные времена путешествовали цесаревич Николай и Ленин.