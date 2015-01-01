Интересно и познавательно!

Как и любого города, у Красноярска есть свои тайны и секреты, которые Вам предстоит разгадать во время нашего путешествия.

Кроме того, у нас есть сокровища, заполучить которые Вам удастся только в том случае, если сможете собрать все элементы карты и артефакты.

Во время квест-экскурсии Вы посетите и узнаете о самых знаковых местах Красноярска:

1. Начнем с места основания города — Площади Мира

2. Далее вы обязательно пройдётесь по Вантовому мосту

3. Увидите пароход «Святитель Николай»

4. Посмотрите на «Поющие фонтаны» и фонтан ⛲ «реки Сибири»

5. А напоследок посетите Караульную гору, откуда открывается шикарный вид на город 🏙️