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Обзорная квест — экскурсия по Красноярску

Белоносова
Белоносова – Гид из Красноярска
Экскурсия-квест по основным достопримечательностям Красноярска.

Вам предстоит разгадать множество тайн города и собрать все элементы карты и артефакты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная квест — экскурсия по Красноярску
Обзорная квест — экскурсия по Красноярску

Что вы увидите

  • Площадь Мира
  • Вантовый мост
  • Пароход «Святитель Николай»
  • «Поющие фонтаны» и фонтан «реки Сибири»
  • Караульная гора
Интересно и познавательно!
Как и любого города, у Красноярска есть свои тайны и секреты, которые Вам предстоит разгадать во время нашего путешествия.
Кроме того, у нас есть сокровища, заполучить которые Вам удастся только в том случае, если сможете собрать все элементы карты и артефакты.

Во время квест-экскурсии Вы посетите и узнаете о самых знаковых местах Красноярска:

    1. Начнем с места основания города — Площади Мира
    2. Далее вы обязательно пройдётесь по Вантовому мосту
    3. Увидите пароход «Святитель Николай»
    4. Посмотрите на «Поющие фонтаны» и фонтан ⛲ «реки Сибири»
    5. А напоследок посетите Караульную гору, откуда открывается шикарный вид на город 🏙️
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт (зависит от количества участников)
    • Квест-программа с артефактами и атрибутами
    Что не входит
    • Питание
    • Входные билеты
    • Личные расходы (сувениры, напитки и др. )
    Начало
    🚩 По договоренности (отель, кафе, центр города)
    Место завершения
    🏁 пр. Мира 2б
    Обзорная квест — экскурсия по Красноярску
    Обзорная квест — экскурсия по Красноярску
    Обзорная квест — экскурсия по Красноярску
    Обзорная квест — экскурсия по Красноярску

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Белоносова
    Белоносова
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