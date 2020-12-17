41 отзыв оставили туристы

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Волшебный день на Красноярских Столбах

Посетить неизведанные уголки парка, зарядиться энергией на месте силы и ощутить себя частью природы

5
41 отзыв
Андрей
Андрей – представитель из Красноярска
Дружной компанией мы отправимся в гости к причудливым и таинственным каменным исполинам, уснувшим вечным сном в самом сердце Сибири.

Мы почти живем на Столбах, поэтому с легкостью проведем вас к интересным и малоизвестным местам заповедника.

А если захотите — выделим время для медитаций, «гамакотерапии» и любых импровизаций под сенью хвойных великанов.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 50002 500 ₽ за экскурсиюскидка50%

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Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах

Что вас ожидает

Перезагрузка в таежном крае
Вырвавшись из асфальтового хаоса, вы отправитесь на встречу с дикой и мощной природой Восточных Саян. Мы верим, что Столбы — особое место, куда стоит приходить для переосмысления жизни и обретения настоящего себя. Поэтому наши маршруты по парку очень гибкие и интуитивные, однако чаще всего мы идем в обход массовых туристических локацией и исхоженных смотровых площадок. Вместо этого вы пройдете по таинственным тропам, которых нет в путеводителях. Откроете нетронутые уголки могучей лесной чащи. И ощутите в полной мере дыхание величественной тайги, погружаясь в её великолепие.

Медитации и импровизации
На пути будут знаменитые столбы — с Первого по Четвертый, Дачки, Дед, Бабка, Внучка, Перья, Львиные Ворота и Королевская калитка. Подняться можно будет на любую понравившуюся вам скалу. Мы знаем здесь каждый лаз — поэтому обо всех интересных объектах вы услышите любопытные истории 📖, легенды или факты. По желанию, устроим медитации в местах силы или релакс в гамаках в тени сосен и кедров, под пение лесных птиц. А еще мы расскажем об удивительном феномене — столбизме: движении, воспитавшем целое поколение великих альпинистов и скалолазов.

Начало и место завершения
🚩 у входа в заповедник Столбы
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Мы команда друзей и опытных экскурсоводов с многолетним стажем, объединенных любовью к природе. Знаем тут каждую тропинку, каждый лаз на скалах, практически живем на Столбах круглый год. В любую погоду оттачиваем свое мастерство в выживаемости, занимаемся волонтерством (уборкой мусора, спасением туристов и т. д. ), пешим туризмом, скалолазанием, медитациями в гамаках в самых красивых местах. А еще увлекаемся балансом камней, балансом на слек-лайне, игрой на окарине, игрой на бубне и фотографией. Приглашаем присоединиться к нашей компании, стать настоящим ценителем новых ощущений и погрузиться в непередаваемое чувство свободы!
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41 отзыв оставили туристы

17 дек 2020
Это действительно волшебный день на Красноярских столбах. Андрею с Александрой огромное спасибо. Эти воспоминания наврятли сотрутся из памяти. Если Вы не были с ребятами на столбах, значит Вы по настоящему их не видели!!!!
26 окт 2020
День был действительно Волшебный! Мы ходили с семейной парой Александрой и Андреем. Очень душевные ребята! 💗Они такие заряженные положительной энергией, что заряжают всех вокруг! 💥Хотели сначала пойти с мужем самостоятельно, но по итогу нисколько не пожалели, что пошли с гидом. Абсолютно точно, одни мы бы не рискнули забраться на самые видовые площадки. ⛰ А тут Андрей показывал каждый шаг, чтобы не сорваться вниз. А когда охватывает паника, посто берёт тебя за руку и вытягивает наверх🙈. Виды открываются обалденные! Аж голова кружится! Ну и конечно незабываемые эмоции от качели над пропостью!😯😜 Их вы получите только в сопровождении Александры и Андрея!💚
23 окт 2020
Ходили на экскурсию вчетвером. При этом я был на Столбах один два года назад, так вот, с экскурсией и без - небо и земля. Все прошло просто отлично! Прошли 29 км, Андрей все рассказывает, показывает, страхует. Если боишься лазить, с ним все равно полезешь!)) Показывает каждый шаг как залазить, объясняет - без подсказок такого профессионала как он залезть куда-либо было бы во много раз сложнее, если вообще возможно. Мы в восторге! Если собираетесь на Столбы - обязательно только с Андреем или его супругой Александрой!
23 окт 2020
Очень правильное решение было взять гида для похода на столбы. Нас поводили по хитрым, непопсовым местам, тропинкам, где мы смогли насладиться всей красотой Столбов. Очень рекомендую, в частности для молодых ребят.
2 окт 2020
Потрясающая экскурсия!!! Александра провела нас по бездорожью, лесной тропой😲 на протяжении всего пути нас сопровождала речушка, которую мы иногда пересекали и она так приятно добавляла журчания к остальным звукам, не тронутой природы! Мы покорили второй столб и "деда". Какие от туда виды на тайгу и город, это просто невообразимо, а воздух - просто ложкой можно есть! Пейзажи заснеженного леса, в то время когда в городах ещё осень и идёт дождь! Мы погрузились в сказку, была ассоциация, что мы зашли в шкаф и попали в Нарнию, где хлопьями валит снег, из под ботинок доносится хруст снежинок и деревья стоят все под серебром! 🥰🥰🥰 Мы преодолевали подьемы вверх крутые, не без остановок конечно, но Александра подбадривала нас, при этом мы шли своим спокойным темпом. Мы посетили скалы львинная арка, Перья, Третий Столб, Первый Столб, Слоник. Ну и те, на которые ещё и забрались. Даже покормили птиц, белок и тетерева😱😱😱 Спасибо нашему гиду, за великолепное путешествие в дали от города и суеты, за эти эмоции и терпение к нам!!! Если я смогла проделать этот огромный путь на 6м месяце беременности, то и вы сможете!!!! Всем рекомендую это экскурсию 😘😘😘
28 сен 2020
Действительно волшебный день! Очень много впечатлений и эмоций. Очень красивые виды! Андрей (гид) помогал на всех восхождениях на скалы. Спасибо огромное! Всем рекомендую экскурсию за яркими эмоциями и впечатлениями! Это новый опыт, который однозначно навсегда останется в памяти!
28 сен 2020
Всё понравилось! Находили с Андреем 23км с набором высоты 1200м. Помимо основных столбов, посетили и много где залезли на отдалённые камни. Рекомендую!
25 сен 2020
Вчера был самый замечательный день, экскурсия прошла нам Ура, Александра и Андрей, люди знающее свое дело, спасибо им за эмоции, а ещё за такое тёплое отношения и умения найти подход к детям, и заинтересовать людей на 10 часов эксукрии нужно уметь. Я была с дочкой 6, 5 лет, она очень счастлива что сходила, эмоций через край и такой путь не каждый пройдёт в её возрасте. Спасибо ещё раз😊♥️💋🔥🔥🔥
24 сен 2020
Очень понравилась экскурсия, продолжалась она 10 часов в комфортном среднем темпе, мы забрались на вершины практически всех скальников, чего не смогли бы сделать без гида.
23 сен 2020
Ребят, это что-то нереально, если вы решили поехать на Столбы, то не делайте этого без этих ребят. Они вам помогут во всем, покажут шикарные маршруты на которых нет людей, помогут забраться на самую вершину столбов, всегда подстрахуют, а также покажут такие места, что под впечатлением будешь находится долгое время. Всем советую! Отдельно благодарю команду, что сделали мое пребывание в Красноярске - НЕЗАБЫВАЕМЫМ!!! Надеюсь, что получится приехать еще...
20 сен 2020
Потрясающая экскурсия! Я была одна и экскурсию мне проводила Александра (они вместе с Андреем работают). Это наверное самая лучшая моя экскурсия! Все было так душевно, тепло и интересно. Мы много ходили, разговаривали, Александра показала мне лучшие локации, много снимала меня, очень была внимательна ко всем пожеланиям и к темпу, всегда останавливались, если я уставала идти в гору. Я была с самолета, уставшая, какого было мое удивление, когда Александра достала гамак, подвесила его и я немного передохнула. Мы кормили бурундуков и белочек по дороге, гид предварительно позаботилась об угощении для них. А какие виды потрясающие открывались моему взору. И все так проходило легко, естественно, как-будто мы гуляем со старой подругой. И не можем наговориться. Я уверена, что Александра найдет подход к каждому. В общем я в полном восторге. Всем рекомендую! И буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
17 сен 2020
Мы провели изумительный день в прекрасной компании, гид Александра составила маршрут так, что день пролетел просто незаметно. Спасибо огромное, рекомендуем всем, впечатлений море от общения с природой. Владимир.
11 сен 2020
Самое прекрасное преимущество Красноярска - это природа и люди. Мой день, проведенный на Красноярских Столбах, объединил эти два преимущества, в результате чего получился феерический поход, который до сих пор не выходит из головы. Для меня это была полная перезагрузка. С 10 утра до 20. 30 мы прошли 22 км, выпили два термоса вкусного чая, два раза я отдыхала на гамаке ( на Первом столбе и на Нелидовских камня), обсудили все что пришло в голову, но самое главное - это фантастические виды, которые до сих пор стоят перед глазами. Отдельный бонус - дружелюбные и обжорливые бурундуки и умные поползни, которых мы всю дорогу кормили семечками. И еще: я никогда бы не подумала, что так классно ходить босяком по грязи, преодолевать страх высоты! Огромное спасибо Андрею, который ни на одно мгновение не дал мне усомниться в себе, благодаря чему я забралась и на Первый, и на Бабку и Деда, Львиные ворота, Четвертый и Второй столб. Теперь думаю о том, что в следующий раз обязательно приеду с детьми.
11 сен 2020
У нас было мало времени, но Андрею удалось показать нам все и даже больше, чем мы планировали увидеть. Теперь мы абсолютно очарованы заповедником и вернёмся ещё, чтобы сходить до дальнего столба и вулкана. Видели глухаря, кормили с рук птиц, белок, барсуков. Боялись, пищали, но лезли на столбы (спасибо гиду, за надёжную поддержку, в трудных местах), чтобы увидеть потрясающие виды. И с погодой повезло. Спасибо ещё раз!
10 сен 2020
Я провела чудесный день. Впечатлений море. Экскурсоводу огромное спасибо
Ещё 26 отзывов

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