41 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Перезагрузка в таежном крае

Вырвавшись из асфальтового хаоса, вы отправитесь на встречу с дикой и мощной природой Восточных Саян. Мы верим, что Столбы — особое место, куда стоит приходить для переосмысления жизни и обретения настоящего себя. Поэтому наши маршруты по парку очень гибкие и интуитивные, однако чаще всего мы идем в обход массовых туристических локацией и исхоженных смотровых площадок. Вместо этого вы пройдете по таинственным тропам, которых нет в путеводителях. Откроете нетронутые уголки могучей лесной чащи. И ощутите в полной мере дыхание величественной тайги, погружаясь в её великолепие.

Медитации и импровизации

На пути будут знаменитые столбы — с Первого по Четвертый, Дачки, Дед, Бабка, Внучка, Перья, Львиные Ворота и Королевская калитка. Подняться можно будет на любую понравившуюся вам скалу. Мы знаем здесь каждый лаз — поэтому обо всех интересных объектах вы услышите любопытные истории 📖, легенды или факты. По желанию, устроим медитации в местах силы или релакс в гамаках в тени сосен и кедров, под пение лесных птиц. А еще мы расскажем об удивительном феномене — столбизме: движении, воспитавшем целое поколение великих альпинистов и скалолазов.