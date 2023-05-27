Все Ергаки налегке за 8 дней

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Тур-поход в Ергаки. Насыщенная треккинговая программа с проживанием в гостеприимном кемпинге. Кемпинг расположен на берегу знаменитого озера Светлое.

Продуманная инфраструктура сделает ваш отдых комфортным, а мы берем на себя все заботы по организации вашего быта в горах.
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
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Что вас ожидает:

Уютный кемпинг
Уютный кемпинг
Будем жить в комфортном кемпинге на озере Светлом с продуманными бытовыми условиями
Жаркая банька
Жаркая банька
Каждый день можно будет париться и расслабляться после активных прогулок
Песни под гитару
Песни под гитару
Нас ждут душевные вечера за разговорами и песнями вокруг костра под звездным небом Сибири

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до Ергаков

Трансфер из Красноярска или Абакана до Ергаков на заказном транспорте.

Подъем в кемпинг на озере Светлом.

В этот день нам предстоит пройти около 7 км по горно-таежной тропе.

Переход займет примерно 3-4 часа.

Общественный груз (палатки, костровое и т. д.) уже будет вас ждать в кемпинге.

Еду тоже нести не придется!

Таким образом, ваши рюкзаки будут максимально облегчены!

По желанию сегодня возможна обзорная экскурсия на гору Видовка, с которой открывается потрясающий вид на пики Звездный и Птица, озеро Золотарное и озеро Светлое.

Пройдем мимо скал Слоники, напоминающих заколдованный город с округлыми домами, башнями и арками.

Сложный день завершим ужином, перетекающим в вечер знакомств.

Трансфер до ЕргаковТрансфер до ЕргаковТрансфер до ЕргаковТрансфер до Ергаков
2 день

Радиальный выход на перевал Птица

Сегодня совершим легкий и короткий выход на “плечо” пика Птица, где можно будет сделать эпические фотографии и полюбоваться озером Светлое и Параболой с высоты птичьего полета.

Радиальный выход на перевал ПтицаРадиальный выход на перевал ПтицаРадиальный выход на перевал ПтицаРадиальный выход на перевал Птица
3 день

Радиальный выход на водопад Тушканчик

Сегодня наша цель водопад Тушканчик (Мраморный), каскадами ниспадающий с крутых скальных ступеней, и озеро Мраморное.

По пути к цели мы пройдем мимо живописно расположившегося среди кедров озера Медвежье.

С перевала Мраморный посмотрим еще раз на озеро Мраморное, пики Учителей и Курсантов.

Радиальный выход на водопад ТушканчикРадиальный выход на водопад ТушканчикРадиальный выход на водопад Тушканчик
4 день

Парабола

Сегодня насыщенный день, ведь предстоит пройти порядка 30 км и два раза преодолеть перевал Птица (туда и обратно).

Все ради того, чтобы полюбоваться озером Горных духов и одноименным водопадом, искупаться в Малахитовых ваннах, испытать умиротворение на берегу озера Художников и восхититься загадочной, парадоксальной Параболой.

При хорошей погоде и желании участников совершим восхождение на один из пиков Параболы –Толстого Брата (подъем не сложный, но впечатляющий).

ПараболаПараболаПарабола
5 день

Радиальный выход до Висячего камня

Сегодня прикоснемся к легенде – знаменитому Висячему камню.

Многотонная глыба, на фоне которой люди выглядят не больше муравьев, лежит на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности.

Кажется, стоит только задеть камень пальцем, и он полетит с грохотом вниз.

Но еще никому не удавалось сдвинуть его с места.

Поход до Висячего камня и обратно займет целый день.

Радиальный выход до Висячего камняРадиальный выход до Висячего камняРадиальный выход до Висячего камня
6 день

Радиальный выход на оз. Золотарное и голову Динозавра

Сегодня довольно легкая трекинговая программа.

Пройдем по россыпи курумника вдоль озера Золотарное, разглядим в скалах на противоположном берегу огромного диплодока с вытянутой шеей.

Затем поднимемся на перевал Пикантный, с которого впечатлимся километровой вертикальной стеной пика Зуб Дракона.

Траверсом через перевал Зеленый уйдем к голове Динозавра.

Говорят, на самом ее краю лежит камень, который исполняет желания.

Почему бы не воспользоваться случаем и не загадать себе новое путешествие, например.

Радиальный выход на оз. Золотарное и голову ДинозавраРадиальный выход на оз. Золотарное и голову ДинозавраРадиальный выход на оз. Золотарное и голову Динозавра
7 день

Радиальный выход на Зуб Дракона

Самый сложный маршрут в программе.

Снова предстоит пройти порядка 30 км и преодолеть два перевала сперва в одну сторону, потом в обратную.

Но это того стоит.

Ведь цель сегодняшнего дня еще одна легенды Ергаков – пик Зуба Дракона!

Это один из самых высоких и могучих пиков здесь, мечта многих туристов.

Он имеет необычную форму, пронзая острой вершиной, как клыком, окружающие просторы.

Радиальный выход на Зуб ДраконаРадиальный выход на Зуб ДраконаРадиальный выход на Зуб Дракона
8 день

Спуск к дороге и отъезд домой

Приходит пора прощаться с нашим уютным кемпингом на берегу озера Светлое и спускаться вниз – к трассе, к цивилизации, в город.

Спуск к дороге и отъезд домойСпуск к дороге и отъезд домойСпуск к дороге и отъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Доплата за одноместное размещение – 500 рублей в сутки.

Варианты проживания

Кемпинг на оз. Светлое

7 ночей

Размещение в уютном кемпинге. Просторные палатки на деревянных настилах, оборудованная кухня с посудой и газовой плитой, чистый туалет. Всегда в наличии дрова, вода, туалетная бумага, мыло. Павильон, где можно посидеть и пообщаться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Абакан – Ергаки – Абакан
  • Баня ежедневно
  • Электричество
  • Место под палатку
  • Вода
  • Дрова
  • Газовая плита
  • Групповая аптечка
  • Консультации и описания
  • Радиосвязь
  • Работа гида
  • Палатки
  • Питание
  • Повар для группы от 8 человек (если группа меньше 8 человек, то готовит гид, а участники ему помогают)
  • Прокат спальника, рюкзака
  • Страховка от НС
  • Регистрация в МЧС
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска / г. Абакана и обратно
  • Улучшенный трансфер
  • Фотосессия
  • Дополнительный прокат тур. снаряжения
  • Заброска личного груза
  • Отдельная палатка
Место начала и завершения?
г. Красноярск / г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
  • трекинговые ботинки (можно заменить крепкими кроссовками) — обувь пропитать влагоотталкивающей пропиткой;
  • тапки (crocs) для лагеря;
  • резиновые сапоги — на любителя, если трекинговые ботинки сильно промокают;

Одежда:

  • ветрозащитная куртка — для защиты от дождя и ветра;
  • ветрозащитные брюки — для защиты от дождя и ветра;
  • теплые брюки — на случай холодных вечеров и ночей;
  • утепленная куртка;
  • легкое термобелье;
  • шапочка, бафф — на случай холодных ночей;
  • термоноски — можно и обычные, но термоноски быстрее сохнут;
  • теплые носки — для ночевок;
  • носки х/б — 2 пары;
  • легкие брюки — 1 шт.;
  • шорты — 1 шт.;
  • майка/футболка — 2 шт.;
  • нижнее белье — 2 шт.;
  • купальник — 1 шт.;
  • бандана или панама — 1 шт.;
  • дождевик — из плотного материала;

Снаряжение походное:

  • рюкзак — для мужчин 70-80 литров, для девушек 50-70 литров;
  • накидка на рюкзак — на случай дождя;
  • трекинговые палки — 1 пара;
  • спальный мешок — Температура комфорта: не менее -1°C, лучше -5 °C;
  • фонарь налобный — с новыми батарейками;
  • емкость для воды — Термос, гидратор, бутылка 1-1,5 литра;

Личные вещи:

  • зубная щетка, полотенце;
  • пластырь — ширина 2-3 см (для профилактики мозолей);
  • аптечка + витамины (лекарства от «любимых» болезней);

Документы:

  • паспорт РФ (обязательно);
  • полис ОМС (обязательно);
  • деньги (500-1000 рублей) — питание в придорожных кафе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сколько стоит тур с расширенным набором услуг?

В данном туре можно выбрать тариф с повышенным комфортом. Стоимость пакета VIP – 80 000 рублей. В данный пакет входит:

  • баня каждый день;
  • электричество;
  • индивидуальная палатка;
  • питьевая вода;
  • дрова;
  • кухня и посуда;
  • газовая плита;
  • большая групповая аптечка;
  • консультации и описания;
  • радиосвязь на маршрутах;
  • индивидуальный гид;
  • столовая;
  • повар для группы от 8 человек (если группа меньше 8 человек, то готовит гид, а участники ему помогают);
  • прокат спальника;
  • улучшенный трансфер Красноярск (Абакан) – Ергаки – Красноярск (Абакан);
  • страховка от НС;
  • регистрация в МЧС;
  • заброска личного груза;
  • фотосессия;
  • дополнительный прокат турснаряжения;
  • костровище, накрытое от дождя;
  • сушилка для личных вещей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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